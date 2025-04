Lyon : le montage de l'oeuvre éphémère à 1,6 million d'euros débute place Bellecour

Le projet issu du budget participatif, dont la promesse était initialement de végétaliser la place centrale de la Presqu'île, sera bientôt visible. Car le montage de l'oeuvre baptisée Tissage Urbain et imaginée par l'artiste lyonnais Romain Froquet et l'architecte Tristan Israel a débuté.

Pour rappel, l'oeuvre consistera en de grandes arches de bois qui soutiendront des drapés de couleur suspendus. Un clin d'oeil aux métiers à tisser des canuts.

"À la croisée de l’art, de l’architecture et de l’écologie urbaine, Tissage Urbain propose un parcours sensoriel ponctué de zones ombragées, de jeux d’eau, d’assises et de nouvelles perspectives sur le patrimoine de la ville. En dialogue subtil avec l’architecture historique et le tissu vivant de la Presqu’île, l’œuvre offre une réponse à la fois poétique et fonctionnelle aux enjeux climatiques contemporains, tout en préfigurant la transformation durable de la place Bellecour", explicitent les créateurs.

L'architecte a normalement tout prévu pour ne pas que son oeuvre devienne un danger pour les piétons de la place Bellecour. Les voilages sont conçus pour résister à des vents de 100km/h et ils ont été ignifugés pour anticiper des incendies volontaires ou accidentels, notamment lors des nombreuses manifestations qui choisissent Bellecour comme lieu de départ ou d'arrivée du cortège.

Les Lyonnais s'approprieront-ils Tissage Urbain, censé égayer la place et apporter de la fraîcheur ? L'opposition menée par le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver dénonce une "gabegie", car le coût d'1,6 million d'euros paraît important, surtout en cette période de recherches d'économies à réaliser, souvent sur le dos d'associations, de clubs sportifs ou d'institutions culturelles.

La livraison finale de l'oeuvre est prévue pour juillet prochain.