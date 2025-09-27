Sports

Lyon : le Festival du vélo est de retour !
Le Festival du vélo revient pour une 2ᵉ édition place Bellecour ce weekend.

Le vélo sera à l’honneur à Lyon ce samedi 27 et dimanche 28 septembre, à l’occasion de la deuxième édition du Festival du vélo, organisé par la Métropole. Ouvert à tous, petits et grands, cet événement entend mettre en avant le vélo sous toutes ses formes, animations ludiques, démonstrations, balades, projections de films et même compétitions sportives, il y en a pour tous les goûts.

La place Bellecour deviendra le centre du festival. Un grand village d’exposition et de sensibilisation rassemblera des institutions, des associations et des passionnés. Les enfants pourront profiter de nombreuses activités comme le maquillage, coloriage, mini-vélos, kart à pédales… Tandis que les adultes auront l’occasion de tester des vélos atypiques, d’assister à des démonstrations d’entretien ou encore de participer à des formations à la pratique du vélo grâce à la Vélo école de la Métropole. 

Dimanche matin, les Lyonnais pourront rejoindre la convergence vélo, avec treize cortèges partant des quatre coins de la métropole pour se retrouver à Bellecour, où un grand pique-nique convivial vous attendra. L’après-midi, place à la parade musicale, un parcours de 9,2 km emmènera les cyclistes le long du Rhône et de la Saône. Et pour les plus sportifs, l’Ultime Montée viendra tester les mollets avec une course par élimination dans la montée des Esses, à la Croix-Rousse. 

Les amateurs de cinéma auront eux rendez-vous au Lumière Bellecour pour deux séances spéciales autour du vélo avec “Leur Odyssée” de Sophie Gateau et “À bicyclette” de Mathias Mlekuz. Enfin, la bourse aux vélos permettra de donner une seconde vie à son deux-roues ou de trouver une nouvelle monture.

Grande nouveauté cette année, le Lyon Cargo Bike Festival réunira une soixantaine de marques de vélos-cargo à tester gratuitement. De quoi séduire les familles ou professionnels qui souhaitent repenser leurs déplacements quotidiens. En parallèle, le Festival Agir à Lyon, à la Maison pour tous des Rancy, mettra en avant des initiatives pour l’environnement avec conférences et ateliers.

Toutes les activités sont à retrouver ci-dessous.

avatar
What ? le 27/09/2025 à 09:39

"""""participer à des formations à la pratique du vélo grâce à la Vélo école de la Métropole. """
Qui paye cette vélo école ???
J'ai bien une idée, mais je vais me faire traiter de facho d'extrême droite
Au fait, mon prénom c'est Nicolas

Signaler Répondre
avatar
SUV69 le 27/09/2025 à 09:37

Espérons qu’il pleuve, le bobo écolo n’aime pas la pluie et on ne risquera pas d’en percuter un…

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 27/09/2025 à 09:35
je suis de droite et portant j irai pour voir!!je m immergerai dans leurs fange auto satisfaite... a écrit le 27/09/2025 à 08h22

j etudierai tous ces gauchos-bobos-utopistes se goberger et se flagorner(azibus azinum friccat:l ane frotte l ane)...pour bien combattre l ideologie fetide et mortifere, il faut etudier ses ennemis pour deceler leurs failles :il faut lire "le prince " de macchiavel et le "canard enchainé"(ce n est pas de la pub)pour mieux les..."penetrer"(sic)

Vous avez oublié Sun Tzu, L'Art de la Guerre, et surtout Bescherelle...

Signaler Répondre
avatar
Carrol le 27/09/2025 à 09:20
C'est toujours moi a écrit le 27/09/2025 à 09h01

C'est le festival de la voiture depuis cent ans, des salons de l'auto, des expositions, des pubs à gogo, un lobby surpuissant, des embouteillages partout, des mécanos véreux, des gens qui s'endettent.

Des fourrières qui s'engraissent, des casses qui s'encrassent, des excès de vitesse, des gens qui roulent sous alcool, drogue, médicaments, sans permis, des millions de morts, des millions de blessés, des millions de familles brisés .

Et pourtant on vous supporte, on a rien contre vous, on ne vous souhaite pas du mal, au contraire et surtout on ne vous oblige pas du tout à aller au festival du velo et personnellement je suis désolé que ca vous mettent dans cet état.

Passez une bonne journée et un bon week-end essayez de profiter malgré tout.

Tout est dit merci!

Signaler Répondre
avatar
les écolos sont responsables le 27/09/2025 à 09:18
C'est moi. a écrit le 27/09/2025 à 08h20

Et le tour de France ca va?
Vous le regardez avec mépris et dédain aussi?

En fait la vrai question c'est : est ce que vous ne méprisé pas tout le monde du haut de votre appartement ?

Vouloir tout politisé vous empeche de comprendre que les gens qui aiment le vélo ne dont pas forcément des jongleurs, gauchiste en keffieh.

Faut enlever vos barrières psychologique ouvrez vous ça ne peut vous faire que du bien..

Doucet a hysterisé le débat autour des pistes cyclables. il en paye maintenant le prix

Signaler Répondre
avatar
Brutos le 27/09/2025 à 09:12
ferdinand a écrit le 27/09/2025 à 08h56

Tant qu'à faire le "cultivé" on écrit : asinus, asinum, fricat...

C'est bien tout le problème avec cette secte : « Errare humanum est, perseverare diabolicum »
Dans 6 mois, bon débarras

Signaler Répondre
avatar
Anti Vélo le 27/09/2025 à 09:09

Qu'ils en profitent bien de leur fête à neuneux, car c'est la dernière 😂😂

Signaler Répondre
avatar
C'est toujours moi le 27/09/2025 à 09:01
Muche a écrit le 27/09/2025 à 08h24

C est le festival du vélo depuis 5 ans…et ils vont encore se la ramener pendant 2 jours….insupportable cette gesticulation militante radicale impulsée par monsieur Bagnon et ses amis….vivement 2026 qu on les remplace pour remette un peu d égalité de traitement entre les lyonnais….

C'est le festival de la voiture depuis cent ans, des salons de l'auto, des expositions, des pubs à gogo, un lobby surpuissant, des embouteillages partout, des mécanos véreux, des gens qui s'endettent.

Des fourrières qui s'engraissent, des casses qui s'encrassent, des excès de vitesse, des gens qui roulent sous alcool, drogue, médicaments, sans permis, des millions de morts, des millions de blessés, des millions de familles brisés .

Et pourtant on vous supporte, on a rien contre vous, on ne vous souhaite pas du mal, au contraire et surtout on ne vous oblige pas du tout à aller au festival du velo et personnellement je suis désolé que ca vous mettent dans cet état.

Passez une bonne journée et un bon week-end essayez de profiter malgré tout.

Signaler Répondre
avatar
chignole le 27/09/2025 à 08:59

quel dommage que la manif des motards en colère ne soit pas le même jour. on aurait pu assister à une belle réunion de famille

Signaler Répondre
avatar
ferdinand le 27/09/2025 à 08:56
je suis de droite et portant j irai pour voir!!je m immergerai dans leurs fange auto satisfaite... a écrit le 27/09/2025 à 08h22

j etudierai tous ces gauchos-bobos-utopistes se goberger et se flagorner(azibus azinum friccat:l ane frotte l ane)...pour bien combattre l ideologie fetide et mortifere, il faut etudier ses ennemis pour deceler leurs failles :il faut lire "le prince " de macchiavel et le "canard enchainé"(ce n est pas de la pub)pour mieux les..."penetrer"(sic)

Tant qu'à faire le "cultivé" on écrit : asinus, asinum, fricat...

Signaler Répondre
avatar
Sidéré le 27/09/2025 à 08:52
je suis de droite et portant j irai pour voir!!je m immergerai dans leurs fange auto satisfaite... a écrit le 27/09/2025 à 08h22

j etudierai tous ces gauchos-bobos-utopistes se goberger et se flagorner(azibus azinum friccat:l ane frotte l ane)...pour bien combattre l ideologie fetide et mortifere, il faut etudier ses ennemis pour deceler leurs failles :il faut lire "le prince " de macchiavel et le "canard enchainé"(ce n est pas de la pub)pour mieux les..."penetrer"(sic)

Comme quoi, parfois, on dit que lire rend intelligent. Chez vous c’est le contraire. Et je précise que je me participe pas à ce genre de manifestation...

Fétide ? Mortifère ?

Vous êtes au courant que beaucoup de villes grandes ou moyennes n’ayant pas eu la vision lyonnaise (avant les écologistes hein) sont en train d’essayer de rattraper leur retard pour ce qui est des vélos partagés et des voies cyclables ?

Si vous voulez échapper à ça, vous avez toujours Marseille ou Nice là-bas vous serez peinards !

Avec des personnes comme vous qui s’affranchissent des statistiques et du réel (vous devez avoir des vitres teintées quand vous traversez la ville ?), on n’est pas sorti de l’auberge.

Tout n’es pas parfait dans ce monde mais une chose est sûre ce n’est pas des gens comme vous qui l’amélioreront

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/09/2025 à 08:49
La gauchosphère lyonnaise pourra se compter a écrit le 27/09/2025 à 07h10

Pour ma part, je les regarderai avec beaucoup de mépris et de dédain depuis le haut de mon appartement.

Pas que la gauchosphère, je connais des droitards qui y vont, mais pour avoir rouler (un peu !) avec eux ils respectent le code de la route contrairement aux écologauchistes...

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 27/09/2025 à 08:48

Lundi dernier,obligée d'aller à Lyon à l'hôpital,il pleuvait,et c'était super!Pas de vélos dans tous les sens qui grillent les feux rouges,qui vous traversent sous le nez sabs faire attenton!Ils étaient où?Sous leurs couettes,dans leurs voitures,ces pseodo écolos n'aiment pas la pluie!

Signaler Répondre
avatar
Belami le 27/09/2025 à 08:46

Pour un fois, ils seront parqué, les piétons pourrons prendre les trottoirs en tout sécurité .pour une fois , merci mr le maire.

Signaler Répondre
avatar
C'est encore moi le 27/09/2025 à 08:45
je suis de droite et portant j irai pour voir!!je m immergerai dans leurs fange auto satisfaite... a écrit le 27/09/2025 à 08h22

j etudierai tous ces gauchos-bobos-utopistes se goberger et se flagorner(azibus azinum friccat:l ane frotte l ane)...pour bien combattre l ideologie fetide et mortifere, il faut etudier ses ennemis pour deceler leurs failles :il faut lire "le prince " de macchiavel et le "canard enchainé"(ce n est pas de la pub)pour mieux les..."penetrer"(sic)

Quelle vie passionnante vous avez!

Tel un agent secret vous allez vous infiltrer au peril de votre vie parmis des hommes, des femmes et des enfants pour les étudier afin de mieux les comprendre pour pouvoir mieux les combattre ?

Quelle courage, quelle bravoure, franchement vous mérité la légion d'honneur pour service rendu à la nation !
Hâte de lire votre compte rendu sur LyonMag !

Par contre soyez extrêmement prudent, on a besoin de vous!

Signaler Répondre
avatar
Gui le 27/09/2025 à 08:44

Les piétons auront t'ils accès aux trottoirs et rues piétonnes ?

Signaler Répondre
avatar
Muche le 27/09/2025 à 08:24

C est le festival du vélo depuis 5 ans…et ils vont encore se la ramener pendant 2 jours….insupportable cette gesticulation militante radicale impulsée par monsieur Bagnon et ses amis….vivement 2026 qu on les remplace pour remette un peu d égalité de traitement entre les lyonnais….

Signaler Répondre
avatar
Pédalo le 27/09/2025 à 08:22

Tonnerre de Brest pour les les pèlerins sans selle..

Signaler Répondre
avatar
je suis de droite et portant j irai pour voir!!je m immergerai dans leurs fange auto satisfaite... le 27/09/2025 à 08:22
Dommage qu'il ne pleuve pas a écrit le 27/09/2025 à 08h10

une petite averse n'est peut être pas exclue

j etudierai tous ces gauchos-bobos-utopistes se goberger et se flagorner(azibus azinum friccat:l ane frotte l ane)...pour bien combattre l ideologie fetide et mortifere, il faut etudier ses ennemis pour deceler leurs failles :il faut lire "le prince " de macchiavel et le "canard enchainé"(ce n est pas de la pub)pour mieux les..."penetrer"(sic)

Signaler Répondre
avatar
C'est moi. le 27/09/2025 à 08:20
La gauchosphère lyonnaise pourra se compter a écrit le 27/09/2025 à 07h10

Pour ma part, je les regarderai avec beaucoup de mépris et de dédain depuis le haut de mon appartement.

Et le tour de France ca va?
Vous le regardez avec mépris et dédain aussi?

En fait la vrai question c'est : est ce que vous ne méprisé pas tout le monde du haut de votre appartement ?

Vouloir tout politisé vous empeche de comprendre que les gens qui aiment le vélo ne dont pas forcément des jongleurs, gauchiste en keffieh.

Faut enlever vos barrières psychologique ouvrez vous ça ne peut vous faire que du bien..

Signaler Répondre
avatar
Dehors les écolos ! le 27/09/2025 à 08:19

Depuis l'arrivée de Doucet et de sa clique, je ne supporte plus ces hordes de cyclistes qui ne respectent rien et méprisent les autres.

Vivement le grand coup de balais de 2026

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 27/09/2025 à 08:14

pas besoin d’un festival pour être emmer*** par les vélos

Signaler Répondre
avatar
Dommage qu'il ne pleuve pas le 27/09/2025 à 08:10

une petite averse n'est peut être pas exclue

Signaler Répondre
avatar
kool le 27/09/2025 à 08:01

Actualité qui n'intéresse que les non utilisateurs des pistes cyclables .Merci bruno et greg

Signaler Répondre
avatar
La gauchosphère lyonnaise pourra se compter le 27/09/2025 à 07:10

Pour ma part, je les regarderai avec beaucoup de mépris et de dédain depuis le haut de mon appartement.

Signaler Répondre

