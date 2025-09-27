Lyon : le Festival du vélo est de retour !

Le vélo sera à l’honneur à Lyon ce samedi 27 et dimanche 28 septembre, à l’occasion de la deuxième édition du Festival du vélo, organisé par la Métropole. Ouvert à tous, petits et grands, cet événement entend mettre en avant le vélo sous toutes ses formes, animations ludiques, démonstrations, balades, projections de films et même compétitions sportives, il y en a pour tous les goûts.
La place Bellecour deviendra le centre du festival. Un grand village d’exposition et de sensibilisation rassemblera des institutions, des associations et des passionnés. Les enfants pourront profiter de nombreuses activités comme le maquillage, coloriage, mini-vélos, kart à pédales… Tandis que les adultes auront l’occasion de tester des vélos atypiques, d’assister à des démonstrations d’entretien ou encore de participer à des formations à la pratique du vélo grâce à la Vélo école de la Métropole.
Dimanche matin, les Lyonnais pourront rejoindre la convergence vélo, avec treize cortèges partant des quatre coins de la métropole pour se retrouver à Bellecour, où un grand pique-nique convivial vous attendra. L’après-midi, place à la parade musicale, un parcours de 9,2 km emmènera les cyclistes le long du Rhône et de la Saône. Et pour les plus sportifs, l’Ultime Montée viendra tester les mollets avec une course par élimination dans la montée des Esses, à la Croix-Rousse.
Les amateurs de cinéma auront eux rendez-vous au Lumière Bellecour pour deux séances spéciales autour du vélo avec “Leur Odyssée” de Sophie Gateau et “À bicyclette” de Mathias Mlekuz. Enfin, la bourse aux vélos permettra de donner une seconde vie à son deux-roues ou de trouver une nouvelle monture.
Grande nouveauté cette année, le Lyon Cargo Bike Festival réunira une soixantaine de marques de vélos-cargo à tester gratuitement. De quoi séduire les familles ou professionnels qui souhaitent repenser leurs déplacements quotidiens. En parallèle, le Festival Agir à Lyon, à la Maison pour tous des Rancy, mettra en avant des initiatives pour l’environnement avec conférences et ateliers.
Toutes les activités sont à retrouver ci-dessous.
