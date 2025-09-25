Pierre Oliver fait la promo de Jean-Michel Aulas au conseil municipal de Lyon, les écologistes crient au scandale

Et pour sa prise de parole préalable, Pierre Oliver a décidé de faire la promotion de son candidat et de sa campagne baptisée Coeur lyonnais.

Alors qu'il adoptait un discours très politique et de promotion de l'ancien président de l'OL, le maire LR du 2e arrondissement était perturbé par des éclats de voix venus de la majorité écologiste. "Je me doute qu'il y a un état de panique dans votre majorité", leur rétorquait-il, avant de conclure, en appelant les Lyonnais à "choisir entre une politique dogmatique ou un projet rassembleur".

Une belle incartade à l’article L52-1 du Code électoral qui encadre la campagne des élections municipales. Et qui interdit normalement ce type de prise de parole promotionnelle dans le cadre d'un conseil municipal.

🔴 Carton rouge pour Pierre Oliver qui en dépit de l'article 52.1 du Code électoral a profité de son intervention orale lors du Conseil municipal de Lyon pour faire la propagande de la campagne de Jean-Michel Aulas. #CMLyon — rémi zinck (@RemiZinck) September 25, 2025

⚠️⛔️Hallucinant de voir @poliver69 transformer le conseil municipal de Lyon en meeting pro-@JM_Aulas

En pleine période pré-électorale,⚠️⛔️: usage des moyens publics = 💣 Risque de rejet des comptes de campagne & inéligibilité (art. L52-1 du code électoral) #Lyon #Municipales2026 pic.twitter.com/tHLBF3vNoY — DRIOLI Adrien (@AdrienDRIOLI) September 25, 2025

"Un motif d'invalidation des comptes de campagne"

D'où le rappel à l'ordre de Grégory Doucet. "Ces interventions préalables ne sont pas destinées à faire campagne. Il s'agit de rester sur les sujets qui nous préoccupent. Je comprends votre impatience, et même votre fougue, on a déjà eu l'occasion d'en voir quelques extraits cet été. Mais je vous rappelle que nous sommes en période de réserve électorale et que chaque acte de campagne doit se faire dans un cadre bien déterminé. Ce conseil municipal n'en est pas un", a déclaré le maire écologiste de Lyon.

C'est finalement une autre candidate de l'élection municipal lyonnaise qui a été la plus sévère envers Pierre Oliver. "Je pense que Jean-Michel Aulas aurait dû réfléchir plus encore avant de vous prendre à ses côtés. Ce que vous venez de faire n'est rien de moins que l'utilisation des moyens municipaux pour mener campagne, c'est absolument interdit, ça peut même être un motif d'invalidation des comptes de campagne !", s'indignait Nathalie Perrin-Gilbert.

Jean-Michel Aulas n'était pas candidat depuis deux heures que déjà un caillou semble s'être installé dans sa chaussure.