Pierre Oliver fait la promo de Jean-Michel Aulas au conseil municipal de Lyon, les écologistes crient au scandale

Et pour sa prise de parole préalable, Pierre Oliver a décidé de faire la promotion de son candidat et de sa campagne baptisée Coeur lyonnais.
Alors qu'il adoptait un discours très politique et de promotion de l'ancien président de l'OL, le maire LR du 2e arrondissement était perturbé par des éclats de voix venus de la majorité écologiste. "Je me doute qu'il y a un état de panique dans votre majorité", leur rétorquait-il, avant de conclure, en appelant les Lyonnais à "choisir entre une politique dogmatique ou un projet rassembleur".
Une belle incartade à l’article L52-1 du Code électoral qui encadre la campagne des élections municipales. Et qui interdit normalement ce type de prise de parole promotionnelle dans le cadre d'un conseil municipal.
🔴 Carton rouge pour Pierre Oliver qui en dépit de l'article 52.1 du Code électoral a profité de son intervention orale lors du Conseil municipal de Lyon pour faire la propagande de la campagne de Jean-Michel Aulas. #CMLyon— rémi zinck (@RemiZinck) September 25, 2025
⚠️⛔️Hallucinant de voir @poliver69 transformer le conseil municipal de Lyon en meeting pro-@JM_Aulas— DRIOLI Adrien (@AdrienDRIOLI) September 25, 2025
En pleine période pré-électorale,⚠️⛔️: usage des moyens publics = 💣 Risque de rejet des comptes de campagne & inéligibilité (art. L52-1 du code électoral) #Lyon #Municipales2026 pic.twitter.com/tHLBF3vNoY
"Un motif d'invalidation des comptes de campagne"
D'où le rappel à l'ordre de Grégory Doucet. "Ces interventions préalables ne sont pas destinées à faire campagne. Il s'agit de rester sur les sujets qui nous préoccupent. Je comprends votre impatience, et même votre fougue, on a déjà eu l'occasion d'en voir quelques extraits cet été. Mais je vous rappelle que nous sommes en période de réserve électorale et que chaque acte de campagne doit se faire dans un cadre bien déterminé. Ce conseil municipal n'en est pas un", a déclaré le maire écologiste de Lyon.
C'est finalement une autre candidate de l'élection municipal lyonnaise qui a été la plus sévère envers Pierre Oliver. "Je pense que Jean-Michel Aulas aurait dû réfléchir plus encore avant de vous prendre à ses côtés. Ce que vous venez de faire n'est rien de moins que l'utilisation des moyens municipaux pour mener campagne, c'est absolument interdit, ça peut même être un motif d'invalidation des comptes de campagne !", s'indignait Nathalie Perrin-Gilbert.
Jean-Michel Aulas n'était pas candidat depuis deux heures que déjà un caillou semble s'être installé dans sa chaussure.
C'est le Tribunal Administratif qui a prononcé un jugement argumenté et reposant sur le droit français.Signaler Répondre
Et non sur des "recommandations" du Ministre de l'intérieur Mr Retailleau.
Pour l’instant les adversaires d’Aulas et de ses soutiens c’est l’intelligence et la vérité.Signaler Répondre
Notez le coup du riche qui sort des fake news en faisant croire qu’il acte pour le peuple, c’est un truc qui marche aux Etats Unis. Pourquoi pas ici ?
Le maire de Lyon n'a pas été élu par les Lyonnais je le rappelle et encore moins pour faire de la politique étrangère, il s'occupe deja tres mal de notre ville qui n'est pas la sienne .Signaler Répondre
La laïcité il ne connais pas, par contre la dictature celon un dogme oui il est donc temps pour les Lyonnais de reprendre leur ville avant qu'elle ne soit complètement massacrée il pourra toujours trouver un job a GAZA.
Il est grand temps de mettre le OH LA.....
Alors les parangons de la liberté d expression on aurait les fesses qui tremblent !Signaler Répondre
Ce serait les fachos et non les sectaires l'adversaire de Aulas ? Que ce soit la peste ou le choléra, le principal c'est que Lyon retrouve une véritable équipe municipale à la hauteur et digne de Lyon après un mandat sans véritable responsables mais de véritables militants sectaires.Signaler Répondre
Les recommandations de Mr Retailleau n'ont pas valeurs de loisSignaler Répondre
vous parlez de quelle loi précisément ?Signaler Répondre
En revanche, ne pas respecter la loi en hissant des drapeaux palestiniens ne les dérangent pas.Signaler Répondre
Faites ce que je dis pas ce que je fais
Ils sont vraiment "cute" ces écolos 🤡 🤡
Aulas s'est vraiment entouré de guignols qui n'identifient même pas leur véritable adversaire.Signaler Répondre
Chez LFI, il se frotte les mains de voir s'écharper les pro Aulas contre EELV alors que le vrai adversaire d'Aulas sera LFI et pas Doucet.
qui connaissait l'article 40 y a un mois?Signaler Répondre
"j'ai entendu article 40 de ma copine dati alors je vais sortir un argument ultra technique pour donner du poids à mon discours. "
ben c'est raté et tu passes juste pour un perooquet de cnews pour ne pas dire un bouffon.
l'aticle 40 : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur. »
sache tout de même qu'en ta qualité de citoyen tu es soumis à l'article 434-1
donc vas-y fonce prévenir le procureur
Le second mandat de trump est plutôt bien réussi jusqu'à maintenant.Signaler Répondre
On est plus dans l'agitation politique que dans la procédure pénale.Signaler Répondre
Oliver n'a rien fait de répréhensible, tout au plus il s'est approché de la limite.
C'est 1000 fois moins grave que cette affaire des 36 chargés de mission illettrés
J'espère qu'un article 40, sera adressé dans les plus bref délais a monsieur le procureur de la république !!!Signaler Répondre
Car, peu importe l'appartenance politique de l'auteur de ce délit, il doit répondre de ses actes devant la justice.
Personne n'est au dessus des lois, y compris un ex-président de la république !!!
Le secteur privé et public doivent respirer : ca rentre, ça sort. MR Doucet a (certainement) la capacité à gagner de l’argent qui vient du secteur privé. Il ne doit pas vivre à vie de l’argent publique. Et Monsieur Aulas qui a gagné son argent en vendant sur des marchés concurrentiels doit pouvoir accéder à de l’argent public qu’il a largement alimenté. C’est ca aussi l’EGALITE.Signaler Répondre
Les verts sont vraiment mauvais et leurs disciples encore plus? Dans l'article 52.1 une petit phrase "cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne" .Signaler Répondre
un peu comme aulas sur son compte X ?Signaler Répondre
du niveau de sarkozy ?Signaler Répondre
Parce qu'à gauche, tout est clair et net ? Arrête un peu de nous prendre pour des cons, il y a aussi pas mal de Sarkozy à gauche. A t'écouter, tous les gens de gauche sont des saints et à droite, on n'est que des cons. T'as encore rien compris à la vie.Signaler Répondre
Le MeT' c'est aussi l'utilisation par les écocentriques des moyens municipaux, pas du tout écologiques, pour mener leur campagne électorale en continue ! Ce magazine est juste utile pour caler les armoires normandes.... En attendant vive Aulas : Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur !!!!Signaler Répondre
un peu comme les pseudos écolo qui interdisent le droit de réponses sur leur com sur les réseaux sociauxSignaler Répondre
Continuez vos simagrées, les tontons traficoteurs de droite, vous verrez bien aux urnes !! La population vous vomit, vous et vos trafics, la bande de SarkozySignaler Répondre
Si, c'est MLGA( Make Lyon Great Again) , on voit le résultat avec Trump.Signaler Répondre
Tout à fait d'accord, mais le petit Aulas a beaucoup à apprendre malgré son grand age. Il se croit tout permis grâce à sa fortune , en effet qui oserait contre dire ce petit bonhomme dont la réussite financière aveugle les footeux smicards?Signaler Répondre
Dératisation : aucun autre quartier n’a besoin d’opération spéciale, comme c’est le cas dans le 8e.Signaler Répondre
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-plus-de-700-rats-attrapes-dans-ce-quartier-l-operation-la-plus-importante-jamais-realisee_63211146.html
Ce jeune homme qui finalement au début pouvait sembler sympathique en dépit de son ambition un peu trop dévorante, devient franchement insupportable et gênant.Signaler Répondre
Continuez comme ça monsieur Oliver et vous aurez vite saoulé tout le monde et aurez perdu toute crédibilité.Signaler Répondre
Un candidat sans étiquette c'est bien ça ?Signaler Répondre
parfait merciSignaler Répondre
les clowns bobos voient le déclin et surtout leur fin définitiveSignaler Répondre
Il va donc falloir choisir entre tout 'ça'.Signaler Répondre
En 2026, qui de Greg ou Bruno sera le 1° sur la selle éjectable !Signaler Répondre
Comme le gourou autoproclamé !Signaler Répondre
"Je suis un candidat sans étiquette politique", mais oui :)Signaler Répondre
Dites nous M Oliver : vous ne vous reposez donc jamais ?Signaler Répondre
C’est fait!Signaler Répondre
hélas on est en période de réserve depuis le 1 er septembre et cela interdit ce genre de comportement ,qui n a rien à voir avec l expression démocratiqueSignaler Répondre
P Oliver aurait u le savoir mais c est un vrai amateur et JMA devra en tirer les conséquences
Rémi Zinck lui qui d'un coup se soucie du respect des règles, il s'est donné un carton rouge à lui même et à Doucet car en dépit de l'interdiction du ministère de l'Interieur et de la préfecture ils ont hissé un drapeau de la Palestine ?Signaler Répondre
A propos des comptes de campagne, où en est-on sur l'affaire des 24 chargés de mission politiques, des suites de la Garde à vue de M Doucet ?Signaler Répondre
Et l'utilisation du bulletin de la Métropole pour faire campagne, est-elle acceptable ?
Quid des très nombreuses réunions organisées par M Doucet en mai et juin pour faire un prétendu "bilan de campagne" ?
Et en tant que lyonnais je dois crier au scandale que l'équipe municipale n'est qu'un clan de militants bornés et non de véritables responsables publics digne de leur fonction d'élus ?Signaler Répondre
Pas vraiment un problème la validation des comptes de campagne, les lyonnais pourront créer une cagnotte afin d'en finir avec les sectaires verts.Signaler Répondre
Attention à la presse,Signaler Répondre
Sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, j’ai été très choqué par la presse et les médias dans le traitement de l’information. Une presse pro LR, pro Sarkozy, où t’as l’impression qu’il est innocent alors qu’il vient de se faire condamner pour association de malfaiteurs. Et c’est là qu’on voit à quel point la presse est partisane. Trop partisane. Et je trouve cela extrêmement dangereux pour notre démocratie.
Aujourd’hui, il se passe la même chose avec Aulas. Attention, c pas judiciaire, mais on essaye de nous vendre la Aulas mania sans la moindre objectivité.
Et les réunions de Doucet avant l'été pour soi disant faire le bilan de ses actions c'est pas illégal ça ? Ce sinistre bonhomme, adepte de la chougnent à longueur de journée, voit la paille dans l'oeil de P Oliver mais pas la poutre dans le sien ...Signaler Répondre
Encore 6 mois à tenir. Courage !
En direct : il va falloir aussi assumer les photos avec Sarko ...Signaler Répondre
La liberté d’expression des élus locaux d’opposition constitue une garantie essentielle du fonctionnement démocratique. Un conseiller d’opposition peut parfaitement mettre en cause la politique de la majorité, rappeler qu’elle est liée à tel parti ou courant politique, citer le nom d'un candidat ou défendre son propre programme, sa vision politique ou son appartenance politique.Signaler Répondre
Tout le reste n'est que gesticulation politicienne.
On note au passage que Mme PG se range immédiatement au garde à vous derrière le maire sortant. Les deux grands blocs se dévoilent donc assez clairement dans cet affrontement.
C'est bien triste tout ça.Signaler Répondre
Et surtout ne parlons de rien...
Pas même des 10% d'augmentation d'impôts locaux l'année prochaine...
Si les comptes de campagne de Jean-Michel AULAS sont invalidés pour cette raison, c'est tout bénef pour Alexandre DUPALAIS...Signaler Répondre
P oliver , il lui manque une case depuis longtemps et il vient hélas pour lui , encore de le prouver !Signaler Répondre
Ma fille leur répondrai : CSCSignaler Répondre
La plainte arrivera au bon moment juste avant les élections...Signaler Répondre
Wauquiez , Oliver ... sans moi . Entre les écolos et la bande bricolos , pas de choixSignaler Répondre