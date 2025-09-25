Politique

Pierre Oliver fait la promo de Jean-Michel Aulas au conseil municipal de Lyon, les écologistes crient au scandale

Ce jeudi matin, le conseil municipal de Lyon se lançait une heure après l'officialisation de la candidature de Jean-Michel Aulas aux élections de 2026.

Et pour sa prise de parole préalable, Pierre Oliver a décidé de faire la promotion de son candidat et de sa campagne baptisée Coeur lyonnais.

Alors qu'il adoptait un discours très politique et de promotion de l'ancien président de l'OL, le maire LR du 2e arrondissement était perturbé par des éclats de voix venus de la majorité écologiste. "Je me doute qu'il y a un état de panique dans votre majorité", leur rétorquait-il, avant de conclure, en appelant les Lyonnais à "choisir entre une politique dogmatique ou un projet rassembleur".

Une belle incartade à l’article L52-1 du Code électoral qui encadre la campagne des élections municipales. Et qui interdit normalement ce type de prise de parole promotionnelle dans le cadre d'un conseil municipal.

"Un motif d'invalidation des comptes de campagne"

D'où le rappel à l'ordre de Grégory Doucet. "Ces interventions préalables ne sont pas destinées à faire campagne. Il s'agit de rester sur les sujets qui nous préoccupent. Je comprends votre impatience, et même votre fougue, on a déjà eu l'occasion d'en voir quelques extraits cet été. Mais je vous rappelle que nous sommes en période de réserve électorale et que chaque acte de campagne doit se faire dans un cadre bien déterminé. Ce conseil municipal n'en est pas un", a déclaré le maire écologiste de Lyon.

C'est finalement une autre candidate de l'élection municipal lyonnaise qui a été la plus sévère envers Pierre Oliver. "Je pense que Jean-Michel Aulas aurait dû réfléchir plus encore avant de vous prendre à ses côtés. Ce que vous venez de faire n'est rien de moins que l'utilisation des moyens municipaux pour mener campagne, c'est absolument interdit, ça peut même être un motif d'invalidation des comptes de campagne !", s'indignait Nathalie Perrin-Gilbert.

Jean-Michel Aulas n'était pas candidat depuis deux heures que déjà un caillou semble s'être installé dans sa chaussure.

Pierre Oliver

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

avatar
ancien caviste le 25/09/2025 à 22:36
I'm free a écrit le 25/09/2025 à 19h09

Les recommandations de Mr Retailleau n'ont pas valeurs de lois

C'est le Tribunal Administratif qui a prononcé un jugement argumenté et reposant sur le droit français.
Et non sur des "recommandations" du Ministre de l'intérieur Mr Retailleau.

avatar
Sidéré le 25/09/2025 à 21:12
Front sanitaire 2026 a écrit le 25/09/2025 à 19h21

Ce serait les fachos et non les sectaires l'adversaire de Aulas ? Que ce soit la peste ou le choléra, le principal c'est que Lyon retrouve une véritable équipe municipale à la hauteur et digne de Lyon après un mandat sans véritable responsables mais de véritables militants sectaires.

Pour l’instant les adversaires d’Aulas et de ses soutiens c’est l’intelligence et la vérité.

Notez le coup du riche qui sort des fake news en faisant croire qu’il acte pour le peuple, c’est un truc qui marche aux Etats Unis. Pourquoi pas ici ?

avatar
Lapalisse le 25/09/2025 à 21:01
I'm free a écrit le 25/09/2025 à 19h09

Les recommandations de Mr Retailleau n'ont pas valeurs de lois

Le maire de Lyon n'a pas été élu par les Lyonnais je le rappelle et encore moins pour faire de la politique étrangère, il s'occupe deja tres mal de notre ville qui n'est pas la sienne .
La laïcité il ne connais pas, par contre la dictature celon un dogme oui il est donc temps pour les Lyonnais de reprendre leur ville avant qu'elle ne soit complètement massacrée il pourra toujours trouver un job a GAZA.
Il est grand temps de mettre le OH LA.....

avatar
Monpays le 25/09/2025 à 20:39

Alors les parangons de la liberté d expression on aurait les fesses qui tremblent !

avatar
Front sanitaire 2026 le 25/09/2025 à 19:21
Jérémy a écrit le 25/09/2025 à 17h17

Aulas s'est vraiment entouré de guignols qui n'identifient même pas leur véritable adversaire.
Chez LFI, il se frotte les mains de voir s'écharper les pro Aulas contre EELV alors que le vrai adversaire d'Aulas sera LFI et pas Doucet.

Ce serait les fachos et non les sectaires l'adversaire de Aulas ? Que ce soit la peste ou le choléra, le principal c'est que Lyon retrouve une véritable équipe municipale à la hauteur et digne de Lyon après un mandat sans véritable responsables mais de véritables militants sectaires.

avatar
I'm free le 25/09/2025 à 19:09
Man69 a écrit le 25/09/2025 à 17h30

En revanche, ne pas respecter la loi en hissant des drapeaux palestiniens ne les dérangent pas.
Faites ce que je dis pas ce que je fais
Ils sont vraiment "cute" ces écolos 🤡 🤡

Les recommandations de Mr Retailleau n'ont pas valeurs de lois

avatar
votrepseudo le 25/09/2025 à 18:49
Man69 a écrit le 25/09/2025 à 17h30

En revanche, ne pas respecter la loi en hissant des drapeaux palestiniens ne les dérangent pas.
Faites ce que je dis pas ce que je fais
Ils sont vraiment "cute" ces écolos 🤡 🤡

vous parlez de quelle loi précisément ?

avatar
Man69 le 25/09/2025 à 17:30

En revanche, ne pas respecter la loi en hissant des drapeaux palestiniens ne les dérangent pas.
Faites ce que je dis pas ce que je fais
Ils sont vraiment "cute" ces écolos 🤡 🤡

avatar
Jérémy le 25/09/2025 à 17:17

Aulas s'est vraiment entouré de guignols qui n'identifient même pas leur véritable adversaire.
Chez LFI, il se frotte les mains de voir s'écharper les pro Aulas contre EELV alors que le vrai adversaire d'Aulas sera LFI et pas Doucet.

avatar
article 434-1 le 25/09/2025 à 17:14
Article 40 !!! a écrit le 25/09/2025 à 16h44

J'espère qu'un article 40, sera adressé dans les plus bref délais a monsieur le procureur de la république !!!

Car, peu importe l'appartenance politique de l'auteur de ce délit, il doit répondre de ses actes devant la justice.

Personne n'est au dessus des lois, y compris un ex-président de la république !!!

qui connaissait l'article 40 y a un mois?
"j'ai entendu article 40 de ma copine dati alors je vais sortir un argument ultra technique pour donner du poids à mon discours. "
ben c'est raté et tu passes juste pour un perooquet de cnews pour ne pas dire un bouffon.

l'aticle 40 : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur. »

sache tout de même qu'en ta qualité de citoyen tu es soumis à l'article 434-1
donc vas-y fonce prévenir le procureur

avatar
@st le 25/09/2025 à 17:14
St Aulas a écrit le 25/09/2025 à 15h48

Si, c'est MLGA( Make Lyon Great Again) , on voit le résultat avec Trump.

Le second mandat de trump est plutôt bien réussi jusqu'à maintenant.

avatar
infractions non caractérisée le 25/09/2025 à 17:12
Article 40 !!! a écrit le 25/09/2025 à 16h44

J'espère qu'un article 40, sera adressé dans les plus bref délais a monsieur le procureur de la république !!!

Car, peu importe l'appartenance politique de l'auteur de ce délit, il doit répondre de ses actes devant la justice.

Personne n'est au dessus des lois, y compris un ex-président de la république !!!

On est plus dans l'agitation politique que dans la procédure pénale.

Oliver n'a rien fait de répréhensible, tout au plus il s'est approché de la limite.

C'est 1000 fois moins grave que cette affaire des 36 chargés de mission illettrés

avatar
Article 40 !!! le 25/09/2025 à 16:44

J'espère qu'un article 40, sera adressé dans les plus bref délais a monsieur le procureur de la république !!!

Car, peu importe l'appartenance politique de l'auteur de ce délit, il doit répondre de ses actes devant la justice.

Personne n'est au dessus des lois, y compris un ex-président de la république !!!

avatar
ouf! le 25/09/2025 à 16:30

Le secteur privé et public doivent respirer : ca rentre, ça sort. MR Doucet a (certainement) la capacité à gagner de l’argent qui vient du secteur privé. Il ne doit pas vivre à vie de l’argent publique. Et Monsieur Aulas qui a gagné son argent en vendant sur des marchés concurrentiels doit pouvoir accéder à de l’argent public qu’il a largement alimenté. C’est ca aussi l’EGALITE.

avatar
GLOUGLOU 1ER le 25/09/2025 à 16:22

Les verts sont vraiment mauvais et leurs disciples encore plus? Dans l'article 52.1 une petit phrase "cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne" .

avatar
ahaha le 25/09/2025 à 16:21
mastro_lindo a écrit le 25/09/2025 à 16h00

un peu comme les pseudos écolo qui interdisent le droit de réponses sur leur com sur les réseaux sociaux

un peu comme aulas sur son compte X ?

avatar
un exemple plz le 25/09/2025 à 16:20
Cyrano a écrit le 25/09/2025 à 16h07

Parce qu'à gauche, tout est clair et net ? Arrête un peu de nous prendre pour des cons, il y a aussi pas mal de Sarkozy à gauche. A t'écouter, tous les gens de gauche sont des saints et à droite, on n'est que des cons. T'as encore rien compris à la vie.

du niveau de sarkozy ?

avatar
Cyrano le 25/09/2025 à 16:07
Lyonnaisedu3 a écrit le 25/09/2025 à 15h54

Continuez vos simagrées, les tontons traficoteurs de droite, vous verrez bien aux urnes !! La population vous vomit, vous et vos trafics, la bande de Sarkozy

Parce qu'à gauche, tout est clair et net ? Arrête un peu de nous prendre pour des cons, il y a aussi pas mal de Sarkozy à gauche. A t'écouter, tous les gens de gauche sont des saints et à droite, on n'est que des cons. T'as encore rien compris à la vie.

avatar
Et le magazine de la métropole de Lyon.... le 25/09/2025 à 16:02

Le MeT' c'est aussi l'utilisation par les écocentriques des moyens municipaux, pas du tout écologiques, pour mener leur campagne électorale en continue ! Ce magazine est juste utile pour caler les armoires normandes.... En attendant vive Aulas : Rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur !!!!

avatar
mastro_lindo le 25/09/2025 à 16:00
St Aulas a écrit le 25/09/2025 à 15h46

Tout à fait d'accord, mais le petit Aulas a beaucoup à apprendre malgré son grand age. Il se croit tout permis grâce à sa fortune , en effet qui oserait contre dire ce petit bonhomme dont la réussite financière aveugle les footeux smicards?

un peu comme les pseudos écolo qui interdisent le droit de réponses sur leur com sur les réseaux sociaux

avatar
Lyonnaisedu3 le 25/09/2025 à 15:54

Continuez vos simagrées, les tontons traficoteurs de droite, vous verrez bien aux urnes !! La population vous vomit, vous et vos trafics, la bande de Sarkozy

avatar
St Aulas le 25/09/2025 à 15:48
louis12 a écrit le 25/09/2025 à 15h13

Un candidat sans étiquette c'est bien ça ?

Si, c'est MLGA( Make Lyon Great Again) , on voit le résultat avec Trump.

avatar
St Aulas le 25/09/2025 à 15:46
roco a écrit le 25/09/2025 à 14h00

hélas on est en période de réserve depuis le 1 er septembre et cela interdit ce genre de comportement ,qui n a rien à voir avec l expression démocratique
P Oliver aurait u le savoir mais c est un vrai amateur et JMA devra en tirer les conséquences

Tout à fait d'accord, mais le petit Aulas a beaucoup à apprendre malgré son grand age. Il se croit tout permis grâce à sa fortune , en effet qui oserait contre dire ce petit bonhomme dont la réussite financière aveugle les footeux smicards?

avatar
Tarron le 25/09/2025 à 15:39

Dératisation : aucun autre quartier n’a besoin d’opération spéciale, comme c’est le cas dans le 8e.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-plus-de-700-rats-attrapes-dans-ce-quartier-l-operation-la-plus-importante-jamais-realisee_63211146.html

avatar
Romulus le 25/09/2025 à 15:35

Ce jeune homme qui finalement au début pouvait sembler sympathique en dépit de son ambition un peu trop dévorante, devient franchement insupportable et gênant.

avatar
Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse le 25/09/2025 à 15:21

Continuez comme ça monsieur Oliver et vous aurez vite saoulé tout le monde et aurez perdu toute crédibilité.

avatar
louis12 le 25/09/2025 à 15:13

Un candidat sans étiquette c'est bien ça ?

avatar
merci a toi le 25/09/2025 à 15:10
Bon conseil a écrit le 25/09/2025 à 14h12

C’est fait!

parfait merci

avatar
guy thomas le 25/09/2025 à 15:01

les clowns bobos voient le déclin et surtout leur fin définitive

avatar
oksour le 25/09/2025 à 14:59

Il va donc falloir choisir entre tout 'ça'.

avatar
vélo doux ! le 25/09/2025 à 14:58
Vas-y a écrit le 25/09/2025 à 13h21

Porte plainte

En 2026, qui de Greg ou Bruno sera le 1° sur la selle éjectable !

avatar
daron ! le 25/09/2025 à 14:55
Dites nous M Oliver a écrit le 25/09/2025 à 14h28

Dites nous M Oliver : vous ne vous reposez donc jamais ?

Comme le gourou autoproclamé !

avatar
et sinon ? le 25/09/2025 à 14:49

"Je suis un candidat sans étiquette politique", mais oui :)

avatar
Dites nous M Oliver le 25/09/2025 à 14:28

Dites nous M Oliver : vous ne vous reposez donc jamais ?

avatar
Bon conseil le 25/09/2025 à 14:12
Vas-y a écrit le 25/09/2025 à 13h21

Porte plainte

C’est fait!

avatar
roco le 25/09/2025 à 14:00
Spirott a écrit le 25/09/2025 à 13h33

La liberté d’expression des élus locaux d’opposition constitue une garantie essentielle du fonctionnement démocratique. Un conseiller d’opposition peut parfaitement mettre en cause la politique de la majorité, rappeler qu’elle est liée à tel parti ou courant politique, citer le nom d'un candidat ou défendre son propre programme, sa vision politique ou son appartenance politique.

Tout le reste n'est que gesticulation politicienne.

On note au passage que Mme PG se range immédiatement au garde à vous derrière le maire sortant. Les deux grands blocs se dévoilent donc assez clairement dans cet affrontement.

hélas on est en période de réserve depuis le 1 er septembre et cela interdit ce genre de comportement ,qui n a rien à voir avec l expression démocratique
P Oliver aurait u le savoir mais c est un vrai amateur et JMA devra en tirer les conséquences

avatar
Tartufes Verts le 25/09/2025 à 14:00

Rémi Zinck lui qui d'un coup se soucie du respect des règles, il s'est donné un carton rouge à lui même et à Doucet car en dépit de l'interdiction du ministère de l'Interieur et de la préfecture ils ont hissé un drapeau de la Palestine ?

avatar
Comptes de campagne le 25/09/2025 à 13:52

A propos des comptes de campagne, où en est-on sur l'affaire des 24 chargés de mission politiques, des suites de la Garde à vue de M Doucet ?
Et l'utilisation du bulletin de la Métropole pour faire campagne, est-elle acceptable ?
Quid des très nombreuses réunions organisées par M Doucet en mai et juin pour faire un prétendu "bilan de campagne" ?

avatar
Pas à la hauteur de leur fonction le 25/09/2025 à 13:37

Et en tant que lyonnais je dois crier au scandale que l'équipe municipale n'est qu'un clan de militants bornés et non de véritables responsables publics digne de leur fonction d'élus ?

avatar
Compte de campagne le 25/09/2025 à 13:37

Pas vraiment un problème la validation des comptes de campagne, les lyonnais pourront créer une cagnotte afin d'en finir avec les sectaires verts.

avatar
Les dangers de la presse le 25/09/2025 à 13:37
GLOUGLOU 1ER a écrit le 25/09/2025 à 13h21

Pas de leçon à recevoir d'un petit maire qui emploie 24 chargés de missions sur le dos des lyonnais.

Attention à la presse,

Sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, j’ai été très choqué par la presse et les médias dans le traitement de l’information. Une presse pro LR, pro Sarkozy, où t’as l’impression qu’il est innocent alors qu’il vient de se faire condamner pour association de malfaiteurs. Et c’est là qu’on voit à quel point la presse est partisane. Trop partisane. Et je trouve cela extrêmement dangereux pour notre démocratie.

Aujourd’hui, il se passe la même chose avec Aulas. Attention, c pas judiciaire, mais on essaye de nous vendre la Aulas mania sans la moindre objectivité.

avatar
Bianca le 25/09/2025 à 13:36

Et les réunions de Doucet avant l'été pour soi disant faire le bilan de ses actions c'est pas illégal ça ? Ce sinistre bonhomme, adepte de la chougnent à longueur de journée, voit la paille dans l'oeil de P Oliver mais pas la poutre dans le sien ...
Encore 6 mois à tenir. Courage !

avatar
la gazette le 25/09/2025 à 13:35
la gazette a écrit le 25/09/2025 à 13h07

Comment Aulas à plomber sa campagne de en 2 temps :
- 1/ faire une photo avec Wauquiez ; l'ex. patron rejeté par 1 majorité de militant de son propre camp et qui fait peur aux électeurs
- 2/ laisser le petit Oliver donner une preuve publique et irréfutable que les résulats seront invalidés si recours des écolo.
Ce n'est pas une candidature apolitique c'est une candidature de bricoleurs.

En direct : il va falloir aussi assumer les photos avec Sarko ...

avatar
Spirott le 25/09/2025 à 13:33

La liberté d’expression des élus locaux d’opposition constitue une garantie essentielle du fonctionnement démocratique. Un conseiller d’opposition peut parfaitement mettre en cause la politique de la majorité, rappeler qu’elle est liée à tel parti ou courant politique, citer le nom d'un candidat ou défendre son propre programme, sa vision politique ou son appartenance politique.

Tout le reste n'est que gesticulation politicienne.

On note au passage que Mme PG se range immédiatement au garde à vous derrière le maire sortant. Les deux grands blocs se dévoilent donc assez clairement dans cet affrontement.

avatar
Etkelletristesse le 25/09/2025 à 13:30
Ex Précisions a écrit le 25/09/2025 à 13h04

Encore 5 mois de cours de récré maternelle...

C'est bien triste tout ça.

Et surtout ne parlons de rien...

Pas même des 10% d'augmentation d'impôts locaux l'année prochaine...

avatar
Chris696969 le 25/09/2025 à 13:29
lamentable a écrit le 25/09/2025 à 12h26

NPG a parfaitement raison… triste personnage ce Oliver

Si les comptes de campagne de Jean-Michel AULAS sont invalidés pour cette raison, c'est tout bénef pour Alexandre DUPALAIS...

avatar
roco le 25/09/2025 à 13:27

P oliver , il lui manque une case depuis longtemps et il vient hélas pour lui , encore de le prouver !

avatar
Cbalokanmeme le 25/09/2025 à 13:26
Vas-y a écrit le 25/09/2025 à 13h21

Porte plainte

Ma fille leur répondrai : CSC

avatar
Tinkietepas le 25/09/2025 à 13:26
Vas-y a écrit le 25/09/2025 à 13h21

Porte plainte

La plainte arrivera au bon moment juste avant les élections...

avatar
WhiteV. le 25/09/2025 à 13:22

Wauquiez , Oliver ... sans moi . Entre les écolos et la bande bricolos , pas de choix

