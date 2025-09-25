Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas officialise sa candidature dans une lettre distribuée à 100 000 exemplaires

Pour officialiser enfin sa candidature, à la veille de son meeting à la Confluence, Jean-Michel Aulas a envoyé une lettre aux Lyonnais. Tirée à 100 000 exemplaires, elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de la ville.
"Ma candidature ne sera pas celle d'un parti mais celle d'un Lyonnais qui s'engage pour sa ville", écrit-il, appelant de ses voeux à ce que "Lyon retrouve une ambition à la hauteur de son histoire".
"Je veux que Lyon redevienne une ville sûre où l'on peut sortir le soir sans crainte. Une ville verte, portée par le bon sens, sans dogmatisme. Une ville qui rayonne en France et dans le monde, fière de sa culture, de son histoire et de ses habitants", poursuit Jean-Michel Aulas, qui donne ensuite rendez-vous aux Lyonnais à son meeting de vendredi au H7.
C’est à vous, Lyonnaises, Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville. https://t.co/RJcTl2NFgq pic.twitter.com/5mRFFaBure— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 25, 2025
Politiquement, Jean-Michel Aulas fait aussi un joli coup puisqu'il profite de la tenue du conseil municipal de Lyon ce jeudi pour d'ores et déjà lancer son groupe. En effet, les élus qui l'ont rejoint vont former un nouveau groupe baptisé Coeur lyonnais, du nom du mouvement de campagne de l'ancien président de l'OL. Pierre Oliver, Béatrice de Montille et Charles-Franck Lévy devraient en assurer la présidence commune jusqu'au premier tour des municipales.
Qui parle de " front libéral " à part vous ? C'est pour que votre interprétation corresponde à votre "raisonnement" ou l'inverse ? 🤔Signaler Répondre
On dirait le discours de ceux qui cirent les pompes des militants écolos....C'est l'idée que vous voulez faire passer avec votre commentaire ? C'est ce qui apparait nettement en tous les cas.Signaler Répondre
En effet, ce n'est pas celle d'un parti.. mais de plusieurs partis..Signaler Répondre
Le front libéral et sa ritournelle qui consiste à dire qu'il est "au-dela" (comprendre "au-dessus") des partis, mais où chacun crée son (petit) parti.
Ca se comprend aussi cependant, vu qu'ils sont l'image du néant idéologique et surtout préoccupés par le profit. En gros des bonimenteurs..
Accorder un traitement défavorable à une personne (jeune ou senior par exemple) uniquement à cause de son âge constitue une discrimination. Si la victime porte plainte, l’infraction est passible d’une amende de 45 000 € et d’un emprisonnement de 3 ans avec une possible condamnation au versement de dommages-intérêts. La victime peut également saisir le conseil de prud’hommes (en cas de refus de promotion ou autre discrimination au travail) ou le tribunal administratif (discrimination dans le secteur public). Quoi qu’il en soit, l’inégalité de traitement est autorisée si elle est justifiée par un motif raisonnable et objectif comme la préservation de la santé ou de la sécurité du travailleur.Signaler Répondre
Le rapport avec Pradel qui était membre d'un parti politique, qui était un homme politique ?Signaler Répondre
Wauquiez est sur la liste de Aulas ? Il a une quelconque influence sur la vision et programme que Aulas pour Lyon ? Et bé ? Vous pouvez nous en dire plus ?Signaler Répondre
T’occupes pas des signaux, fonces!Signaler Répondre
T’as raison, t’a qu’à voir les réactions des verts….de rage! 😂
le gros de la troupe vote gauche et écologie . Il faut juste que les jeunes votent et , mieux fassent voter leur parents comme ils l 'ont fait en 20 et 24Signaler Répondre
Le renouveau ??? aulas 77 ans, Wauquiez l'éternel looser de la politique.Signaler Répondre
Il paraît que le ridicule ne tue pas Mouhahahaha
comme Pradel et son tunnel ?Signaler Répondre
Cela ne nous rajeunit pas .
Aulas c 'est les m2 achetés 1 euros pour son stade , qui risque d ' être sa croix .
le renouveau ?Signaler Répondre
Eh bé ?
L'alliance gouvernementale des néo libéraux et de la droite qui a été mise aux manettes par Macron , déclinée à Lyon avec deux caricatures Wauquiez-Aulas.Signaler Répondre
Sapré rouleau compresseur .
Ce qui est savoureux c'est votre interprétation des choses et votre vision partisane ou vu des partis politique alors que Aulas dit et répète que sa candidature n'est pas celle d'un parti mais celle d'un lyonnais issu de la société civile qui s'engage pour Lyon. Je vois bien Aulas aux ordres de Wauquiez ou de partis politiques qui n'ont pas leur siège à Lyon, sans blague ! Cela dit certains comme vous avec votre interprétation personnelle veulent le faire croire (lol).Signaler Répondre
Je viendrais mettre la lettre sera mise dans toutes les boites aux lettres lyonnaises, sauf chez les gueux du 3eme, 1er, 7eme et 8 eme.Signaler Répondre
Aulas répondra aux questions entre deux siestes, soit entre 14h30 et 15h après il a goûté à l'EPHAD.
Les premiers qui se sont engagés derrière Aulas, c'est l'équipe "Génération Aulas" qui réunissait au départ des lyonnais âgés de 20 à 32 ans.Signaler Répondre
Lyon va être sous les projecteurs nationaux et j'ai le sentiment que rien de bon ne va en sortir.Signaler Répondre
il y a de quoi faire trembler les vertes brindilles faussement narquoises .Signaler Répondre
Peut importe les blablas : Le rouleau compresseur du renouveau vient de démarrer .
futur maire (excuse)Signaler Répondre
Ils ont intérêt à s’entendre côté droite sinon ils vont ouvrir la voie royale aux écolos, comme d’hab. Enfin le jour où ils feront passer les intérêts de l’Etat avant les leurs il sera trop tard pour tout le monde …les leçons du passé se sont envolées l’histoire se répète et tous ces inconscients laisseront encore de la misère derrière eux.Signaler Répondre
Oh ça va faire du bien de ne plus voir ces escrologistes. Je vous le dis.Signaler Répondre
Bonne chance, vive Lyon !Signaler Répondre
C 'est l 'avenir , c 'est surSignaler Répondre
Enfin une campagne municipale qui n'est pas fait avec l'argent des Lyonnais 👍Signaler Répondre
la fin du "punitif" vive le "positif"Signaler Répondre
ok pour les jeunes on a vu les résultats du jeune Macron qui a ruiné le pays.Signaler Répondre
Sans moi !Signaler Répondre
Place aux jeunes !
Je ne vais pas voter pour le caprice ultime d'un homme qui aura 83 ans en fin de mandat, et qui veut surfer sur sa notoriété d'homme d'affaires lyonnais pour ramener la droite, bien rangée en rangs serrées derrière lui, aux manettes de la ville de Lyon.
verts de peur parce qu 'il y a des prospectus électoraux diffusés dans les boites aux lettres ou que l 'alliance Wauquiez-Aulas se concrétise par la constitutionSignaler Répondre
d 'un groupe à la mairie ou un début de début de propositions ;
la police est du domaine régalien : s 'adresser au démissionnaire retailleau .
sur l 'écologie : on continue .
la derniere proposition c 'est du bla bla .
C 'est sur devant une telle offensive , il y a de quoi trembler ;)
Et pour la suppression des pistes cyclables il propose quoi ?Signaler Répondre
C’est quoi une ville plus verte ?
Ou à t’il trouvé l’argent s’il ne le prend pas dans la caisse de Colomb ? MdrSignaler Répondre
Pas tous fort heureusement. Certains sont lucides, ne voteront peut être pas pour lui mais surtout contre les gauchos. On va faire barrage,non va faire barrage, on va faire barrage.😀😀😀Signaler Répondre
Spéciale dédicace Melenchon 2022 deuxième tour😂 " aucune voix pour les gauchos", je répète pour ceux qui n auraient pas entendu "aucune voix pour les gauchos, aucune voix pour les gauchos".
Oups, j allais oublier ni oubli ni pardon..
Les écolos sont verts ! Du moment que ces militants sectaires et méprisants dégagent pour en finir avec leurs leur mentalité totalitaire et leurs injonctions qui vont avec pour imposer leurs dogmes de militants à tous les lyonnais.Signaler Répondre
Enfin!!!! un Homme qui sera prendre la ville et lui redorer son blason !!!!! il va construire une ville à la hauteur de ce qu elle n aurait jamais dû être!!!!! On est des Lyonnais et fier de l être avec un battant comme AULAS!!!!Signaler Répondre
perso ça sera Aulas. la gauche qui critique l union a droite a oublié qu elle a fait une union de toutes les gauches .Dans ce sens elle trouve ça normal dans l autre c est évidemment anormal. Quand il vont voir les sondages ils sont capables de s associer a nouveau avec leurs ennemis.Signaler Répondre
Je vote pour lui sans hésitation.Signaler Répondre
bravo mr le furur maire uouf les escrolos dehorsSignaler Répondre
enfin une bonne nouvelle, n'en déplaise aux partisans du quinoa !!!!!!Signaler Répondre
Les escrologistes en sont verts de peur... vite une grosse alliance avec tout les gauchiasses LFI, NPA, Communiste pour espérer gagner aux prochaines élections.Signaler Répondre
Effectivement ça fait le style crado du Bernard ;-)Signaler Répondre
C'est là qu'est l'os !Signaler Répondre
Bref, Aulas fait un pas de côté. Les Lyonnais choisiront la transition énergétique, sociale et le soutien à la Palestine. Vous ne portez pas ce projet : merci, au revoirSignaler Répondre
J'espère qu'il retrouvera le chemin de son rasoir afin d'apparaitre moins négligé ou d'un clodo sur le retour.Signaler Répondre
welcomeSignaler Répondre