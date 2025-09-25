Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas officialise sa candidature dans une lettre distribuée à 100 000 exemplaires

Pour officialiser enfin sa candidature, à la veille de son meeting à la Confluence, Jean-Michel Aulas a envoyé une lettre aux Lyonnais. Tirée à 100 000 exemplaires, elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de la ville.

"Ma candidature ne sera pas celle d'un parti mais celle d'un Lyonnais qui s'engage pour sa ville", écrit-il, appelant de ses voeux à ce que "Lyon retrouve une ambition à la hauteur de son histoire".

"Je veux que Lyon redevienne une ville sûre où l'on peut sortir le soir sans crainte. Une ville verte, portée par le bon sens, sans dogmatisme. Une ville qui rayonne en France et dans le monde, fière de sa culture, de son histoire et de ses habitants", poursuit Jean-Michel Aulas, qui donne ensuite rendez-vous aux Lyonnais à son meeting de vendredi au H7.

C’est à vous, Lyonnaises, Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville. https://t.co/RJcTl2NFgq pic.twitter.com/5mRFFaBure — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 25, 2025

Politiquement, Jean-Michel Aulas fait aussi un joli coup puisqu'il profite de la tenue du conseil municipal de Lyon ce jeudi pour d'ores et déjà lancer son groupe. En effet, les élus qui l'ont rejoint vont former un nouveau groupe baptisé Coeur lyonnais, du nom du mouvement de campagne de l'ancien président de l'OL. Pierre Oliver, Béatrice de Montille et Charles-Franck Lévy devraient en assurer la présidence commune jusqu'au premier tour des municipales.