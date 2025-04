Pierre Oliver inonde Lyon d'affiches pour les municipales : les écologistes lui font la leçon

Le maire LR du 2e arrondissement, candidat déclaré mais pas investi pour les élections municipales 2026, apparaît dans de nombreux quartiers de la ville, sur fond bleu, et avec le slogan "L'union pour Lyon". Un nouvel appel du pied fait à Jean-Michel Aulas en vue du scrutin de l'an prochain.

Une campagne d'affichage sauvage dont se moquent les élus écologistes. A l'instar de Benjamin Badouard, co-président du groupe vert à la Métropole de Lyon et ancien militant anti-pub : "Les belles paroles de Pierre Oliver sur le cadre de vie, la beauté de la ville, la sécurité routière... et ses pratiques. (...) Pourriez-vous arrêter l'affichage sauvage ? Et donc ne pas faire ce que vous reprochez aux autres".