"On est obligé de tout plier à cause du bordel que vous faites" : les pétards qu'ils jettent provoquent un mouvement de foule à Lyon, Pierre Oliver interpelle les jeunes

On avait eu le "mythomaire" Gérard Collomb lors de la Fête des Lumières 2018, durant laquelle l'édile lyonnais réprimait les jeunes qui "niquaient" l'oeuvre de la place Bellecour.

Place à un nouveau justicier du centre-ville, Pierre Oliver, qui a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il interpelle des jeunes qui venaient de semer la zizanie en Presqu'île.

Des groupes de dizaines d'adolescents avaient notamment jeté des pétards rue de la République ce samedi. Une action qui avait, en marge de la manifestation pour Gaza, provoqué un mouvement de foule en Presqu'île.

"Ça fait trois heures qu'on est là, qu'on tient des stands pour les enfants, et là on est obligé de tout plier à cause du bordel que vous faites, vous trouvez ça normal ?", leur lance le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, rue de Savoie près des Jacobins.

Pierre Oliver dénonce des "vols, agressions et dégradations de commerces" de la part de ces groupes d'individus.

Au total, quatre arrestations ont pu être menées par les forces de l'ordre.