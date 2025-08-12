A 200km/h sur l'autoroute, l'adolescent parti de Vaulx-en-Velin voulait aller se baigner en Savoie

Il a eu envie de rallier la Savoie et le lac d'Aiguebelette pour se baigner et se fraîchir.

Mais à 16 ans, difficile de trouver des solutions pour faire un tel voyage. Le Vaudais a donc choisi la solution de l'illégalité puisqu'il a emprunté une voiture dont l'origine n'a pas été communiquée, et a ensuite pris la route.

Et il ne s'est pas contenté de prendre le volant alors qu'il n'est pas encore titulaire du permis de conduire, il a également réalisé de grands excès de vitesse.

Sur l'A43 à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, les gendarmes l'ont repéré à 198km/h au lieu de 130 !

L'adolescent a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que son véhicule était saisi. Loin de se démonter, il a expliqué aux militaires qu'il était pressé parce qu'il avait chaud et qu'il pensait avoir le droit de rouler car il était en train de réaliser la conduite accompagnée.

Reconduit à Vaulx-en-Velin, il sera jugé en octobre prochain.