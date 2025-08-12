Faits Divers

A 200km/h sur l'autoroute, l'adolescent parti de Vaulx-en-Velin voulait aller se baigner en Savoie

A 200km/h sur l'autoroute, l'adolescent parti de Vaulx-en-Velin voulait aller se baigner en Savoie

Ce lundi matin, ce jeune habitant de Vaulx-en-Velin avait senti arriver la canicule.

Il a eu envie de rallier la Savoie et le lac d'Aiguebelette pour se baigner et se fraîchir.

Mais à 16 ans, difficile de trouver des solutions pour faire un tel voyage. Le Vaudais a donc choisi la solution de l'illégalité puisqu'il a emprunté une voiture dont l'origine n'a pas été communiquée, et a ensuite pris la route.
Et il ne s'est pas contenté de prendre le volant alors qu'il n'est pas encore titulaire du permis de conduire, il a également réalisé de grands excès de vitesse.

Sur l'A43 à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, les gendarmes l'ont repéré à 198km/h au lieu de 130 !

L'adolescent a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que son véhicule était saisi. Loin de se démonter, il a expliqué aux militaires qu'il était pressé parce qu'il avait chaud et qu'il pensait avoir le droit de rouler car il était en train de réaliser la conduite accompagnée.

Reconduit à Vaulx-en-Velin, il sera jugé en octobre prochain.

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Suprême gigolo le 12/08/2025 à 20:51

Vivant l'impunité...marre de voir tjs les même méfaits non punis.
Aux armes citoyens!

Signaler Répondre
avatar
on nous amuse le 12/08/2025 à 20:35

Toutes leurs soit disant motivations à la godille on s'en fout royalement il y a infractions !

Signaler Répondre
avatar
Euphemisme le 12/08/2025 à 20:15

"puisqu'il a emprunté une voiture"
Ah !
Il a emprunté
Une voiture qui ne lui appartenait pas ...
Avait il l'aval du propriétaire de cette dernière ???
Ou alors cela serait un .... Vol ....
Mais grâce à notre NovLangue il n'y a plus de vol il y a des emprunts.
Voila voila

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 20:12
Future égérie de marche blanche a écrit le 12/08/2025 à 18h41

Une petite bêtise d’ado. C’est surtout rigolo et attendrissant. On les aime tellement nos fils ! Débrouillards avec ça !

Exactement les phrases que l'on entend dans les quartiers ;-)

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 12/08/2025 à 20:09

Pauvre petit ange.
Apparemment il a souvent conduit sans permis pour pouvoir prendre l'autoroute a près de 200 km/h.
Provenance inconnue du véhicule, sûrement pas une twingo ...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 12/08/2025 à 19:56

Demain, la canicule est annoncée par météo France, on le retrouvera à la même heure, au même endroit pour les mêmes faits...

Signaler Répondre
avatar
J6 le 12/08/2025 à 19:18

De plus en plus lunaire ce qui se passe

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 12/08/2025 à 19:00

Lui aussi les juges vont le condamner à une obligation de passer le permis ? Lol

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/08/2025 à 18:46

Il va venir au tribunal en voiture, en conduisant ;-)

Signaler Répondre
avatar
un rayon de soleil le 12/08/2025 à 18:44

apparemment le soleil a fait des dégâts pour certain

Signaler Répondre
avatar
Future égérie de marche blanche le 12/08/2025 à 18:41

Une petite bêtise d’ado. C’est surtout rigolo et attendrissant. On les aime tellement nos fils ! Débrouillards avec ça !

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 12/08/2025 à 18:35

16 ans, 198 km/h ? Il a échappé au tiroir-frigo de la morgue, pour ce qui est "se rafraîchir", c'est déjà ça ! Et surtout, il n'a par bonheur créé aucun accident !.. On se demande si certains sont nés avec un cerveau.

Signaler Répondre
avatar
Liberté, ill-Égalité, Débilité le 12/08/2025 à 18:30

Comme cet ange n’en est qu’à sa 17e interpellation, le juge le remettra immédiatement en liberté.

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 12/08/2025 à 18:26

ils l'ont raccompagner? c'est la meilleur celle là, et c'est encore le contribuable qui
paie pour ces cassos ça commence à bien faire!!!!

ou sont les bons à rien qui l'ont mis au monde? j'espère qu'ils vont rembourser….?
Espérons qu'ils reçoivent également une sanction pour leur manque d'éducation...?

Signaler Répondre
avatar
La Gendarmerie... le 12/08/2025 à 18:25

La Gendarmerie, propose aussi un service gratuit de voiturier !

Habitué des reportages sur les FDO ( W9/ TMC etc) je confirme qu'il est habituel que des gendarmes reconduisent des délinquants de la route à leurs domiciles !

La police nationale, ne propose pas ce service.
Du moins pas encore, car avec un ministre LR, en course pour 2027, tout est possible...

Je plains ces gendarmes, obligés de prendre soin de délinquants.

Signaler Répondre
avatar
Tout le monde sait ⛄ le 12/08/2025 à 18:21

Qui n'a jamais fait ça ? Sacré petit ange !

Signaler Répondre

