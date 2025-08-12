A 200km/h sur l'autoroute, l'adolescent parti de Vaulx-en-Velin voulait aller se baigner en Savoie

Il a eu envie de rallier la Savoie et le lac d'Aiguebelette pour se baigner et se fraîchir.
Mais à 16 ans, difficile de trouver des solutions pour faire un tel voyage. Le Vaudais a donc choisi la solution de l'illégalité puisqu'il a emprunté une voiture dont l'origine n'a pas été communiquée, et a ensuite pris la route.
Et il ne s'est pas contenté de prendre le volant alors qu'il n'est pas encore titulaire du permis de conduire, il a également réalisé de grands excès de vitesse.
Sur l'A43 à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier, les gendarmes l'ont repéré à 198km/h au lieu de 130 !
L'adolescent a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que son véhicule était saisi. Loin de se démonter, il a expliqué aux militaires qu'il était pressé parce qu'il avait chaud et qu'il pensait avoir le droit de rouler car il était en train de réaliser la conduite accompagnée.
Reconduit à Vaulx-en-Velin, il sera jugé en octobre prochain.
Vivant l'impunité...marre de voir tjs les même méfaits non punis.
Aux armes citoyens!
Toutes leurs soit disant motivations à la godille on s'en fout royalement il y a infractions !
"puisqu'il a emprunté une voiture"
Ah !
Il a emprunté
Une voiture qui ne lui appartenait pas ...
Avait il l'aval du propriétaire de cette dernière ???
Ou alors cela serait un .... Vol ....
Mais grâce à notre NovLangue il n'y a plus de vol il y a des emprunts.
Voila voila
Exactement les phrases que l'on entend dans les quartiers ;-)
Pauvre petit ange.
Apparemment il a souvent conduit sans permis pour pouvoir prendre l'autoroute a près de 200 km/h.
Provenance inconnue du véhicule, sûrement pas une twingo ...
Demain, la canicule est annoncée par météo France, on le retrouvera à la même heure, au même endroit pour les mêmes faits...
De plus en plus lunaire ce qui se passe
Lui aussi les juges vont le condamner à une obligation de passer le permis ? Lol
Il va venir au tribunal en voiture, en conduisant ;-)
apparemment le soleil a fait des dégâts pour certain
Une petite bêtise d'ado. C'est surtout rigolo et attendrissant. On les aime tellement nos fils ! Débrouillards avec ça !
16 ans, 198 km/h ? Il a échappé au tiroir-frigo de la morgue, pour ce qui est "se rafraîchir", c'est déjà ça ! Et surtout, il n'a par bonheur créé aucun accident !.. On se demande si certains sont nés avec un cerveau.
Comme cet ange n'en est qu'à sa 17e interpellation, le juge le remettra immédiatement en liberté.
ils l'ont raccompagner? c'est la meilleur celle là, et c'est encore le contribuable quiSignaler Répondre
paie pour ces cassos ça commence à bien faire!!!!
ou sont les bons à rien qui l'ont mis au monde? j'espère qu'ils vont rembourser….?
Espérons qu'ils reçoivent également une sanction pour leur manque d'éducation...?
La Gendarmerie, propose aussi un service gratuit de voiturier !
Habitué des reportages sur les FDO ( W9/ TMC etc) je confirme qu'il est habituel que des gendarmes reconduisent des délinquants de la route à leurs domiciles !
La police nationale, ne propose pas ce service.
Du moins pas encore, car avec un ministre LR, en course pour 2027, tout est possible...
Je plains ces gendarmes, obligés de prendre soin de délinquants.
Qui n'a jamais fait ça ? Sacré petit ange !