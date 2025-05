Pierre Oliver prend la parole face aux Bad Gones avant OL-Lens : "Vous comme moi, on a un adversaire en commun, c'est les Verts"

Avant le coup d'envoi, les Bad Gones ont déployé un tifo pour les 80 ans de la Libération de la France, mettant en scène des soldats.

Et Pierre Oliver a pris la parole face au Virage Nord : "A la mairie du 2e arrondissement comme chez les Bad Gones, on honore ceux qui ont fait la France, qui ont aimé notre pays. Et la très belle exposition que vous avait fait vous honore".

Le maire LR du 2e arrondissement et candidat à l'investiture des Républicains pour les municipales 2026 à Lyon a ensuite lancé un chant, avant de conclure : "Vous comme moi, on a un adversaire en commun, c'est les Verts", déclenchant alors des "Les Verts, les Verts, on t'encu.." de la part des supporters.

Le fait que Pierre Oliver, entouré de son adjoint à la Sécurité Jean-Stéphane Chaillet et du conseiller municipal de Caluire Bastien Joint, prenne la parole face aux Bad Gones a été froidement accueilli de la part des autres fans de l'OL, se moquant de la revendication d'être apolitiques de la part des membres du Virage Nord.

Pour Pierre Oliver, c'est encore un signal fort envoyé à Jean-Michel Aulas, qui était un grand habitué des tirades enflammées au micro pour apaiser la colère des Bad Gones lorsqu'il était président de l'OL.