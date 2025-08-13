Transports

Coupure de courant géante à la gare de la Part-Dieu à Lyon : le trafic ferroviaire interrompu

Ce mercredi en fin d'après-midi, le trafic ferroviaire a été totalement interrompu en gare de Lyon Part-Dieu.

La faute à une coupure de l'alimentation électrique qui s'est déclenchée vers 17h45, consécutive à la panne d'un train.

"Les équipes dédiées se rendent sur place pour permettre la reprise du trafic dès que possible", annonce la SNCF.

Aucun train ne peut sortir ou entrer dans la gare du 3e arrondissement de Lyon. Des centaines de passagers se retrouvent ainsi bloqués dans des trains à l'arrêt aux abords de la Part-Dieu, tandis que les voyageurs présents dans la gare sont obligés de prendre leur mal en patience.

4 commentaires
hhuuu le 13/08/2025 à 19:29

Trop c'est trop vivement le train a vapeur

Wallah',. le 13/08/2025 à 19:17
Adino a écrit le 13/08/2025 à 18h52

Un coup des écolo !
Partir en vacances ça pollue ! Pas de train pas de pollution pas de surtourisme !

Pas besoin d'électricité pour vivre selon les escrologistes, c'est pour ça qu'il voulait fermer la centrale nucléaire du Bugey.

Adino le 13/08/2025 à 18:52

Un coup des écolo !
Partir en vacances ça pollue ! Pas de train pas de pollution pas de surtourisme !

CP le 13/08/2025 à 18:28

Aujourd’hui sur ordre du préfet de la Drôme ´ la croix rouge distribuait des bouteilles d’eau fraîche devant la gare de Valence ´ ça s’imposerait en ce moment à la gare de Part Dieu

Lyon-Rebellion le 13/08/2025 à 18:14

Vraiment plus rien ne fonctionne dans notre ville ....

Cyrielle69 le 13/08/2025 à 18:13

Certes, nous sommes en période de canicule mais quand même ! Nous ne sommes même plus capable de faire rouler des trains. Notre fragilité est incroyable.

Ex Précisions le 13/08/2025 à 18:01

C'est c.. ce qui arrive, pour une fois que la panne n'est pas sous la responsabilité de Bernard avec ce type de transport ;-)

Londu le 13/08/2025 à 17:56

Loin du cœur.et loin des yeux,de nos villes,de nos banlieues………MDRRR!!

