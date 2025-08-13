Coupure de courant géante à la gare de la Part-Dieu à Lyon : le trafic ferroviaire interrompu

La faute à une coupure de l'alimentation électrique qui s'est déclenchée vers 17h45, consécutive à la panne d'un train.
"Les équipes dédiées se rendent sur place pour permettre la reprise du trafic dès que possible", annonce la SNCF.
Aucun train ne peut sortir ou entrer dans la gare du 3e arrondissement de Lyon. Des centaines de passagers se retrouvent ainsi bloqués dans des trains à l'arrêt aux abords de la Part-Dieu, tandis que les voyageurs présents dans la gare sont obligés de prendre leur mal en patience.
Un Frecciarossa/Trenitalia vient de casser son pantographe en gare de Lyon Part Dieu ! pic.twitter.com/FhiUeiEmBx— Spotting_92 (@spotteur92) August 13, 2025
la gare lyon part dieu jvais en parler un jour parce que comment ca en 1 mois ya 2 grosses pannes d'électricité qui bloquent les trains????— ✶mae is going to see ENHYPEN!! (@pvrpluv) August 13, 2025
Trop c'est trop vivement le train a vapeurSignaler Répondre
Pas besoin d'électricité pour vivre selon les escrologistes, c'est pour ça qu'il voulait fermer la centrale nucléaire du Bugey.Signaler Répondre
Un coup des écolo !Signaler Répondre
Partir en vacances ça pollue ! Pas de train pas de pollution pas de surtourisme !
Aujourd’hui sur ordre du préfet de la Drôme ´ la croix rouge distribuait des bouteilles d’eau fraîche devant la gare de Valence ´ ça s’imposerait en ce moment à la gare de Part DieuSignaler Répondre
Vraiment plus rien ne fonctionne dans notre ville ....Signaler Répondre
Certes, nous sommes en période de canicule mais quand même ! Nous ne sommes même plus capable de faire rouler des trains. Notre fragilité est incroyable.Signaler Répondre
C'est c.. ce qui arrive, pour une fois que la panne n'est pas sous la responsabilité de Bernard avec ce type de transport ;-)Signaler Répondre
Loin du cœur.et loin des yeux,de nos villes,de nos banlieues………MDRRR!!Signaler Répondre