Coupure de courant géante à la gare de la Part-Dieu à Lyon : le trafic ferroviaire interrompu

La faute à une coupure de l'alimentation électrique qui s'est déclenchée vers 17h45, consécutive à la panne d'un train.

"Les équipes dédiées se rendent sur place pour permettre la reprise du trafic dès que possible", annonce la SNCF.

Aucun train ne peut sortir ou entrer dans la gare du 3e arrondissement de Lyon. Des centaines de passagers se retrouvent ainsi bloqués dans des trains à l'arrêt aux abords de la Part-Dieu, tandis que les voyageurs présents dans la gare sont obligés de prendre leur mal en patience.

Un Frecciarossa/Trenitalia vient de casser son pantographe en gare de Lyon Part Dieu ! pic.twitter.com/FhiUeiEmBx — Spotting_92 (@spotteur92) August 13, 2025