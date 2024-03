Lyon : découvrez le nouveau visage de la place Béraudier

La place Béraudier subit un véritable relooking et c’est à l’été 2025 que les usagers pourront profiter de ce nouvel espace. A l’occasion d’une visite de chantier, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, explique : “Cette place métropolitaine sur deux niveaux a été repensée comme un véritable îlot de fraîcheur grâce à une dizaine de massifs végétalisés“. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, ajoute que “cinquante-cinq arbres vont être ajoutés aux vingt-huit déjà existants sur la place et autour“. “L’idée est de donner une impression de fraîcheur et de nature, qui est un élément majeur dans le fait d’amener un sentiment de bien-être dans ce quartier “, explique-t-il.

Des accès plus simples aux transports

La place Béraudier offrira, sur deux niveaux, aux 130 000 usagers quotidiens de la gare le moyen de rejoindre plus facilement un autre mode de déplacement. La place haute sera un espace dégagé, agrémenté de verdure et d’espaces, permettant aux cyclistes d’y parvenir facilement.

Dans la place basse (celle en-dessous), qui ouvrira en novembre prochain, un accès au métro direct depuis la gare est prévu, ainsi qu’un parc Vélo’V de 1 500 nouvelles places. Pour y parvenir, une rampe d’accès à vélos est déjà installée. Une station de taxi sera également disponible et l’accès aux bus et tramway sera facilité sur le boulevard Vivier-Merle.

La place basse constituera aussi un lieu de déambulation et de commerces, décorée d’une jardinière boisée de 280 mètres carrés, dessinée par l’agence de paysagistes Base.

La construction d’un auvent qui ornera son accès, permettra de couvrir entièrement les espaces. Cette pièce architecturale d’envergure, en inox brossé, est comme en lévitation à 15 mètres de hauteur et reposant sur neuf piliers. En plus d’abriter, elle créera un repère visuel fort pour marquer l’accès piéton à la place basse.

Une solution pour gérer les flux

Comme l’a indiqué le maire de la Ville, la gare Part-Dieu pensée dans les années 1980, n’était pas destinée à recevoir autant de flux. Cette nouveauté va ainsi permettre de gérer les flux avec des accès totalement couverts pour les usagers et les livraisons. Sous la place basse, trois niveaux de parking regrouperont un parking de 1000 places dont deux tiers ouverts au public, 155 places pour les deux roues motorisées et 67 places en dépose minute.

“Le deuxième enjeu principal est la végétalisation“, déclare Bruno Bernard. En effet, l’objectif est de donner une belle première impression de la ville aux voyageurs qui passent la porte de la gare Part-Dieu. “Depuis des années, quand on sort de la gare on ne fait pas “Waouh ! “ et ce projet est enfin à l’image de la Métropole“, ajoute-t-il.

La maire du 3ème arrondissement de Lyon, Véronique Dubois Bertrand, explique : “pour le choix des pierres du sol de la place haute, le granite est livré avec un mode de transport plus vertueux“. En effet, venant d’Espagne, il va jusqu’en Bretagne en bateau et arrive en train à Vénissieux. “Ce qui a permis de faire des économies de milliers de tonnes d’émissions de carbone“, ajoute-t-elle.

Les travaux de ces lieux représentent 69 millions d’euros en tout pour la Métropole de Lyon.

E.M.