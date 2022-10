Lyon : le tunnel Brotteaux-Servient ferme lundi jusqu'à l'été 2023

Car à compter de ce lundi, le tunnel Brotteaux-Servient sera intégralement fermé à la circulation. L'ouvrage ne rouvrira pas avant l'été 2023. Mais ce sera alors une réouverture partielle, avec un seul accès par le boulevard des Brotteaux. Ce n'est qu'au printemps 2024 qu'il sera totalement rendu aux voitures, en même temps que l'ouverture du parking Béraudier.

Des déviations sont mises en place depuis le nord par les rues Vauban, Garibaldi puis de Bonnel.

Pourquoi un tel arrêt de l'accès à l'ouvrage emprunté quotidiennement par des dizaines de milliers d'automobilistes ?

La Métropole et la Ville de Lyon sont en train de réaliser un tunnel de sortie dudit parking vers le centre commercial de la Part-Dieu et la rue Servient.

La société SPIE Batignolles doit donc creuser une galerie souterraine de 60 mètres transformée en tunnel à sens unique, réaliser un ouvrage de raccordement au tunnel Brotteaux-Servient, ainsi qu'une extension du couloir du métro B. Le creusement démarre ce lundi et doit durer jusqu'à la fin de l'année 2023. Après avoir réalisé la tête du tunnel au niveau de la sortie du tunnel Brotteaux avec des techniques classiques de génie civil, les mineurs attaqueront la phase de creusement en terminant de renforcer le bloc, permettant ainsi d’éviter toutes dégradations sur les ouvrages sous lequel le tunnel passe. Au fur et à mesure de son renforcement, ils effectueront le percement et l’évacuation des déblais. C’est durant cette période que la fermeture complète du tunnel Brotteaux/Servient est nécessaire.