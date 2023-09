Arrangement Collomb-Vinci ? Enquête ouverte pour favoritisme après le rapport sur le chantier de la Part-Dieu

Ce samedi, le parquet de Lyon a annoncé à l'AFP avoir suivi de près le travail des magistrats concernant les chantiers de la tour To Lyon et de la place Béraudier, attribués à Vinci. Une enquête pour favoritisme a ainsi été ouverte et confiée à la direction zonale de police judiciaire.

La Chambre régionale des comptes trouvait que les conditions dans lesquelles l'opération a été confiée à Vinci pour le premier chantier de la tour To Lyon et à sa filiale SCCV To Lyon pour la place Béraudier à la Part-Dieu manquent de transparence.

De plus, le président de la Métropole de Lyon de l'époque Gérard Collomb s'était trop investi aux yeux des magistrats, notamment en demandant à être informé des étapes de commercialisation de la tour To Lyon et en démarchant lui-même les investisseurs.

Selon la SPL Lyon-Part-Dieu, le rapport de la Cour des comptes est "hors contexte" et "dénué de fondement, en fait et en droit". Elle n'a pourtant pas été en mesure de "justifier l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable" concernant le chantier que Vinci doit finir de livrer fin 2024.

C'est donc à la justice désormais de trancher entre les interrogations de la Chambre régionale des comptes et les réponses de la SPL.

Gérard Collomb, qui révélait il y a tout juste un an être atteint d'un cancer de l'estomac, pourrait avoir à s'expliquer plus en détails sur ses méthodes qu'il jugeait nécessaires pour faire avancer le quartier de la Part-Dieu. Beaucoup se souviennent qu'il s'était impliqué personnellement pour remplir les bureaux de la tour Incity.