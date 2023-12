Lyon Politiques : Gérard Collomb - 01/12/23

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le politologue et ancien élu lyonnais Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- La plus grande réussite de Gérard Collomb

- Son plus grand échec

- A-t-il été le plus grand maire de Lyon ?

- Quel hommage lui rendre ?

- Le collombisme est-il mort avec Gérard Collomb ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:30 Le plus grand succès de Gérard Collomb

08:00 L'échec ou loupé le plus marquant

13:30 Le plus grand maire de Lyon ?

19:36 Quel hommage lui rendre ?

23:34 Qui pour porter l'héritage du collombisme ?