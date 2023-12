Bientôt une esplanade Gérard-Collomb à Rillieux-la-Pape

Ce jeudi soir, les élus rilliards ont observé une minute de silence à la demande du maire Julien Smati.

Ce dernier a ensuite évoqué la mémoire de l'ancien édile lyonnais et ex-président de la Métropole : "C’était un Président de métropole qui suivait les Maires dans leurs projets. Il comprenait les Maires car il l’avait été lui-même pendant longtemps. Il connaissait bien les rouages politiques via l’exercice de ses différents mandats. Il a su utiliser la Métropole pour engager de grands travaux. Quand j’ai été élu aux côtés d’Alexandre Vincendet, il est venu nous voir dès l’été 2014. Il connaissait bien Rillieux-la-Pape et il lui a permis de décrocher une rénovation urbaine sans précédent, près de 400 millions d’euros. Gérard Collomb nous a permis de lancer le projet du poumon économique de Rillieux-la-Pape avec l’ancienne base militaire de l’armée de terre "Osterdode". Il a fait tellement pour notre ville".

Pour le clin d'oeil, Julien Smati a donc annoncé vouloir donner le nom de Gérard Collomb à une esplanade "située au coeur de la rénovation urbaine de la ville de Rillieux-la-Pape". Il s'agit de celle qui se trouve à proximité du groupe scolaire du Mont Blanc.

Une demande votée à l'unanimité par le conseil municipale.