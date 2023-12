Louis Pelaez : "Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat naturel pour 2026 à la Métropole de Lyon"

En tant que président du groupe où siégeait Gérard Collomb à la Métropole de Lyon, Louis Pelaez fait office de gardien du temple de sa mémoire. Il craint deux choses : "qu'il y ait une récupération politique de l'oeuvre de Gérard Collomb par les écologistes et l'extrême-droite. Et passé le moment des funérailles où on a dit beaucoup de bien de Gérard Collomb, on va chercher à le faire oublier car son héritage gêne".

Selon l'élu, "les Verts auront un peu de mal à se comparer quand il y aura besoin de le faire".

Louis Pelaez a également estimé que l'hommage rendu par la Métropole et le Sytral de renommer la station de métro "Gare de Vaise-Gérard Collomb" n'était pas suffisant : "On ne peut pas limiter l'action de Gérard Collomb au 9e arrondissement. Il a sublimé, transformé Lyon et créé la Métropole". Et de réclamer un autre hommage plus emblématique comme la gare de la Part-Dieu ou les Berges du Rhône.

Louis Pelaez préférerait en fait que les Lyonnais puissent choisir cette dénomination.

Quid des prochaines élections métropolitaines où les anciens collombistes sont tous ou presque des candidats potentiels ? "Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat et leader naturel pour 2026. Il faut d'abord travailler sur le fond. Et on verra ensuite qui sera capable de porter le projet", prévient-il.

00:00 Ecologistes vs. bilan de Collomb

01:49 Gare de Vaise-Gérard Collomb

03:45 Quel candidat pour 2026 ?

08:56 Développement de l'autopartage