Pour les proches de Gérard Collomb, il faut un "hommage plus ambitieux" que seulement renommer la Gare de Vaise

Mais pour les proches de l'ancien maire de Lyon décédé le 25 novembre dernier, il faut "un hommage plus ambitieux". Dans un communiqué commun, Yann Cucherat et Louis Pelaez remercient tout d'abord le président écologiste de la collectivité pour cette décision prise avec Grégory Doucet et Caroline Collomb, mais sans les élus qui lui étaient restés fidèles.

Mais ils estiment ensuite que compte-tenu des actions de Gérard Collomb qui ont "transformé l'ensemble de notre territoire en profondeur", il mérite davantage que la seule Gare de Vaise à son nom.

Les deux présidents des groupes où siégeaient Gérard Collomb à la Ville et à la Métropole listent ainsi la gare de Lyon Part-Dieu, "symbole de rayonnement et d'attractivité de la ville", les Berges du Rhône "qu'il a radicalement transformé pour en faire une promenade", la rue de Brest "parallèle à la rue Edouard Herriot et qui donne sur l'Hôtel de Ville" et "un espace, rue ou place à la Confluence, étant donné le rôle de Gérard Collomb dans la métamorphose du quartier" du 2e arrondissement.

"Il s’agit en effet de lui rendre hommage à la hauteur de la trace qu’il laisse dans notre histoire collective, et de l’héritage qu’il nous lègue. La réflexion pour déterminer des lieux symboliques et emblématiques de son action à l’échelle de l’ensemble de notre territoire doit se poursuivre et nous y prendrons part", concluent Yann Cucherat et Louis Pelaez.