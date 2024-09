Lyon : Yann Cucherat démissionne et quitte le conseil municipal

Le conseiller municipal de Lyon Yann Cucherat démissionne de son mandat d'élu local.

Ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb et candidat à la mairie de Lyon en 2020, il met fin à 10 ans de vie politique qui succédaient à sa carrière de gymnaste.

"Depuis 3 années désormais, je concours au sein de l’Agence nationale du Sport à la préparation olympique et paralympique des équipes de France et dirige le programme Gagner en France. Cette tâche, aux implications, à bien des égards, conséquentes, et ma nomination au poste de Manager Général de la haute performance de l’Agence nationale du Sport, pour succéder à Claude Onesta le 1er octobre prochain, rendent incompatible mon maintien dans la fonction de conseiller municipal au sein du groupe Pour Lyon", explique Yann Cucherat dans un communiqué de presse.

Protégé de Gérard Collomb, il laisse l'opposition à un moment décisif. Les macronistes, anciens macronistes et Républicains arriveront-ils à se mettre d'accord pour empêcher les Verts de faire le grand chelem en 2026 ? "Qu’il me soit permis d’encourager ici les divers groupes politiques Lyonnais à poursuivre, dans le plus strict respect des personnes et des formes, la défense ardente de leurs convictions sans préjudice des délicatesses, des nuances ou des réserves que requiert, dans notre monde fragmenté et notre actualité explosive, l’impératif de tolérance et de concorde qui doit plus que jamais orienter leurs actions de responsables politiques", conclut Yann Cucherat, dont ce n'est aujourd'hui plus le problème.