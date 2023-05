Municipales 2026 à Lyon : la tentation d’une alliance ou d’un parachutage

La Ville de Lyon et la Métropole font envie. La première accorde de la visibilité et du prestige à celui qui la dirige, à condition de bien effectuer sa mission. La seconde est dotée d’un budget colossal et permet de modeler l’agglomération à sa convenance, dans l’ombre la plus totale si souhaité. Beaucoup sont appelés, mais il n’y a que deux élus.

"Faire converger les uns et les autres pour un projet commun". Cela fait plusieurs semaines que l’idée d’une alliance pour contrer les écologistes germe. Lyon. Mais le premier à avoir dégainé clairement dans les médias, c’est Yann Cucherat. L’ancien poulain de Gérard Collomb a tendu la main à ses camarades et ex-ennemis jurés sur le plateau de BFM-TV, tout en reconnaissant que "2026 est loin". Parmi les noms qui sonnent comme une évidence, il y a Pierre Oliver.

Le maire du 2e arrondissement, et patron de la droite lyonnaise, a déjà fait équipe avec Yann Cucherat pour le second tour des élections municipales 2020. Le mariage inattendu entre les Républicains et Gérard Collomb avait abouti au retrait d’Etienne Blanc et à la défaite face à Grégory Doucet. Une grande partie de leurs électeurs, qui s’en mordent les doigts aujourd’hui, n’avaient pas adhéré à cette alliance mal préparée, mal vendue, et n’étaient pas allés voter.

L’actuel président du groupe d’opposition Pour Lyon et son homologue du groupe Droite, Centre & Indépendants se parlent, échangent régulièrement. Le seul point qui serait à régler est de savoir lequel des deux s’effacerait derrière l’autre.

Mais Yann Cucherat n’a pas cité seulement Pierre Oliver comme allié potentiel pour reconquérir l’Hôtel de Ville. Georges Képénékian et David Kimelfeld sont aussi conviés publiquement à la bataille de 2026. Et mine de rien, c’est un immense pas en avant effectué depuis la crise interne traversée au sein des rangs de la Collombie il y a cinq ans, avec le retour à Lyon de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur démissionnaire et persuadé qu’en son absence, Georges Képénékian et David Kimelfeld avaient comploté pour l’exclure de son royaume.

C’est peut-être la mise en retrait forcée par la maladie de l’ancien maire, qui permet aujourd’hui à Yann Cucherat de vouloir réoncilier la famille déchirée. Lui a gardé le contact, voire de la proximité, avec ses anciens compères. Mais quid de son pendant à la Métropole, Louis Pelaez,

qui avait allègrement participé à laécabale dirigée contre le duo de "traîtres" Kim-Képé.

Et si finalement le problème venait de David Kimelfeld ? Occupé à construire "une gauche de gouvernement" avec Bernard Cazeneuve, il ne s’imagine pas s’acoquiner avec Pierre Oliver. "Il y a un grand fossé qui sera difficile à combler", nous indique-t-il, estimant ne pas être là "pour muscler l'aile gauche de Laurent Wauquiez".

S’il avait voulu montrer qu’il comptait jouer un rôle de dominant plutôt que de dominé dans d’éventuelles tractations, David Kimelfeld ne pouvait pas mieux calculer ses éléments de langage. Et puis, une alliance au niveau municipal ne règle pas la situation au plan métropolitain. Le véritable pouvoir ou l’exposition ? La vie de Bruno Bernard, puissant mais inconnu, ou celle de Grégory Doucet, médiatisé mais privé de leviers ? David Kimelfeld, contrairement à Yann Cucherat et Pierre Oliver concentrés sur Lyon, ne veut pas trancher.

Il n’y a finalement que deux personnes qui peuvent faire capoter le front anti-écolo de 2026 : Gérard Collomb, mais son combat et son énergie sont évidemment dirigés ailleurs, et Laurent Wauquiez.

Des changements de têtes à venir ?

Or, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’hésitera pas à dicter sa musique, quitte à faire du grabuge dans ses propres rangs. Pour celui qui se projette à l’Elysée en 2027, le double scrutin qui précède l’année de la présidentielle est important. Car une victoire retentissante sur les écologistes, mais plus largement sur la NUPES, poserait les briques du message qu’il proposera aux Français ensuite. Or, pour cela, Laurent Wauquiez doit déjà déterminer si une alliance avec les macronistes à Lyon ne lui lie pas les mains pour 2027. Cela dépendra évidemment de comment sera géré l’après-Macron et quel rôle jouera Edouard Philippe.

Vient ensuite le moment pour l’ancien président des Républicains de juger les candidats. Pierre Oliver a aujourd’hui ses faveurs, d’autant que l’édile du 2e, par ailleurs conseiller régional, est très proche de Laurent Wauquiez. Déjà par son parcours politique qui l’a fait grandir en

Auvergne aux côtés de Brice Hortefeux, puis pour raisons familiales.

Mais Laurent Wauquiez n’est pas du genre à s’émouvoir de laisser un poulain sur le côté, il l’a déjà fait avec Etienne Blanc. Son fidèle premier vice-président avait été écarté au second tour de l’élection municipale de 2020 au profit de Yann Cucherat. Depuis, leurs relations sont glaciales.

D’ailleurs, Pierre Oliver a déjà l’occasion de se rendre compte qu’une épée de Damoclès plane au-dessus de sa tête et pourrait s’abattre si sa cote ne remonte pas lors de possibles prochains sondages locaux. Car l’éventualité d’un parachutage est évoquée. Le nom de François-Xavier Bellamy revient avec insistance depuis bientôt un mois.

"Trouvaille" de Laurent Wauquiez en 2019, l’eurodéputé versaillais aura l’opportunité de remettre son mandat en jeu l’an prochain. Ou bien de quitter Strasbourg et de tenter de s’implanter à Lyon. "Sauf que c’est le même modèle que Pierre Oliver : un jeune déjà vieux", se moque un écologiste lyonnais de premier plan.

Laurent Wauquiez n’a pas le monopole du parachutage, puisqu’Emmanuel Macron y réfléchirait également. Cocasse quand on se souvient que Gérard Collomb rêvait justement de lui transmettre le flambeau à la mairie de Lyon avant que l’intéressé ne vise et n’arrive à décrocher le pouvoir suprême. Mais après tout, ni David Kimelfeld, ni Yann Cucherat ne sont encartés à Renaissance. Des ministres lyonnais, Emmanuel Macron n’en compte qu’une aujourd’hui avec Rima Abdul-Malak, à la tête de la Culture.

Alors, quitte à envoyer quelqu’un au casse-pipe, autant proposer plus bankable que les gones passés dans ses rangs, Cédric O ou Amélie de Montchalin. Olivier Véran le Grenoblois a le profil, mais la route est longue entre la capitale des Gaules et celle des Alpes. Quant à l’ardéchois Olivier Dussopt, la réforme des retraites le prive à moyen terme d’une vie politique active. Gabriel Attal est très apprécié par les marcheurs lyonnais, tandis qu’un duel électoral entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin vaudrait son pesant de popcorn salé.

Il ne faut pas oublier, non plus, les députés Renaissance du Rhône Thomas Rudigoz et Anne Brugnera, qui se présenteraient sans hésiter si on leur proposait.

Beaucoup de candidatures, aucune évidente

Un casting presque exclusivement masculin, qui se vérifie également à la Métropole de Lyon. Chez les Républicains, on a aujourd’hui plusieurs

candidats non-déclarés. Il y a Alexandre Vincendet bien sûr, le député et ancien maire de Rillieux-la-Pape. Son plus grand défaut ? Laurent Wauquiez le déteste et a déjà essayé plusieurs fois de le "flinguer".

Le maire de Caluire, Philippe Cochet, attend son heure après avoir vu François-Noël Buffet lui griller systématiquement la politesse. Et puis, il y a le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, mis en avant par son camp, notamment sur les couacs à répétition des lignes de métro TCL.

N’oublions pas le maire d’Ecully, Sébastien Michel, qui communique à tour de bras pour tenter d’exister médiatiquement. Il a un avantage : il est très proche de Laurent Wauquiez, c’est lui qui gérait les relations presse de sa campagne des régionales 2015.

Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite, se revendiquait aussi du sérail du président de la Région, mais il a accumulé les échecs électoraux et son projet de fusion avec Oullins relève presque du sabotage populaire. Enfin, Christophe Quiniou rêverait de réconcilier droite et écolos, mais le maire de Meyzieu féru de vélo n’imprime pas au-delà de ses terres.