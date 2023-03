Presqu'île apaisée : Yann Cucherat et Louis Pelaez réclament les études sur le report des voitures

Il a même soulevé des questions au sein des groupes Pour Lyon et Inventer la Métropole de Demain.

Les présidents Yann Cucherat et Louis Pelaez craignent que certaines conséquences de la fermeture aux voitures de la rue Grenette n'aient pas été anticipées. Dans un communiqué de presse commun, ils réclament désormais aux exécutifs lyonnais et métropolitain des études faites sur le report du trafic automobile puisqu'aujourd'hui, 10 000 véhicules sont recensés quotidiennement rue Grenette.

"La Presqu'île n'est pas un ilot isolé du reste de la Métropole : alors que de nombreux autres projets (Axe Nord-Sud, Voies lyonnaises) vont également avoir un impact sur les déplacements métropolitains, nous avons besoin de nous assurer que notre système global de mobilité (voies lyonnaises, réseau de transports en commun, mais aussi parcs relais) soit suffisamment bien calibré pour absorber les reports modaux induits, ceci avant toute prise de décision. Dans cette optique mais aussi dans un souci de transparence démocratique, nous demandons aux exécutifs

métropolitains et municipaux de dévoiler les études qui les ont conduit à de telles conclusions", écrivent Yann Cucherat et Louis Pelaez.

Les élus d'opposition réclament ainsi "les études de flux et de report modal ainsi que toutes les études du projet d'apaisement de la Presqu'île", et la même chose pour le projet de Rive droite du Rhône et des Voies Lyonnaises.

"Les élus de la majorité doivent entendre les inquiétudes légitimes d'une partie de la population et faire preuve de pédagogie en communiquant l'intégralité des études, en toute transparence", concluent-ils.