Presqu'île piétonnisée : la CAPEB prédit la "fin des interventions d'artisans" à Lyon

Car le projet de Zone à trafic limité (ZTL) qui n'autorisera plus les voitures à traverser la Presqu'île sinon via Perrache ou le tunnel de la Croix-Rousse, inquiète de nombreux acteurs.

A commencer par la CAPEB du Rhône et de la Métropole de Lyon. La confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment tacle dans un communiqué ce jeudi les grands projets des écologistes.

Elle se demande ainsi si demain, ce sera "la fin des interventions d'artisans à Lyon", la ZTL "impactant ainsi directement la capacité des artisans et professionnels du BTP à maintenir des tarifs compétitifs voire, à s’y déplacer pour intervenir".

La CAPEB dévoile également les résultats d'un sondage mené auprès de ses 1800 adhérents. Et ils ne sont pas du tout en faveur de la piétonnisation de la Presqu'île puisque 90% d'entre eux se disent "directement concernés par la problématique" de la ZTL, 76% appellent "à une action syndicale forte" pour négocier avec les Verts, 44% "envisagent de ne plus intervenir dans la zone" et 10% d'entre eux ont déjà augmenté leurs tarifs pour intervenir en Presqu'île.

Les négociations vont donc se poursuivre avec la Métropole et la Ville de Lyon pour "sanctuariser des places de stationnement pour le service artisanal" et "faire de tous les artisans des ayants-droits", c'est-à-dire des véhicules autorisés à pénétrer dans la ZTL à l'instar des riverains, des véhicules de secours ou de livraison.