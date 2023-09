Pierre Oliver : "Une concertation pour défendre au mieux les intérêts des habitants du 2e"

Jusqu'au 15 octobre, la mairie du 2e arrondissement de Lyon réalise une contre-concertation sur les deux projets phares de réaménagement de son territoire : la Presqu'île à vivre et la future Rive droite du Rhône. Le questionnaire a été distribué aux habitants et les réponses seront opposées à celles des concertations officielles de la Métropole : "On reproche souvent aux concertations de la Métropole de ne pas être représentatives de ce que pensent les habitants", se justifie le maire Pierre Oliver, qui veut faire cette concertation "pour défendre au mieux les intérêts des habitants du 2e".

L'élu LR estime que rue Grenette, les écologistes "veulent faire comme rue de la République en chassant les habitants et en installant des sandwicheries".

Concernant le travail parlementaire de son ex-mentor Etienne Blanc, Pierre Oliver est mitigé. Le sénateur veut transformer le modèle de la Métropole de Lyon, et revenir en arrière sur de nombreux points, y compris le mode de scrutin. "C'est un pouvoir supplémentaire pour les habitants de pouvoir s'exprimer sur une collectivité", estime a contrario Pierre Oliver.

Pour le patron de la droite lyonnaise, il faudrait plutôt "intégrer au mieux les maires et revoir la gouvernance car celle des Verts est très sectaire".

