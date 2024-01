Piétonnisation de la Presqu’île : pourquoi est-il si difficile de demander l’avis des Lyonnais ?

Et je vous arrête tout de suite, je ne parle pas de ces prétendues concertations menées tambour battant, avec quelques réunions publiques bien senties, dont une version spéciale et bien isolée pour les commerçants, et calées sans trop de communication pour être réservée à une audience avertie, pour ne pas dire acquise, et une plateforme en ligne qui brille par les faibles scores d’audience à l’échelle de la 2e agglomération de France. C’est vrai qu’en matière de concertation, pour s’assurer que tout le monde est d’accord, il est toujours plus confortable de parler entre soi ;)

Je pose une question toute simple : pourquoi est-il si difficile de demander l’avis des habitants sur des projets qui modifient à ce point leur mode de vie ?

Le grand projet de "Presqu'Ile à vivre", porté par la Métropole et la Ville de Lyon, semble pourtant loin de remporter une large adhésion du côté de ses habitants, riverains ou commerçants, qu’ils habitent le centre de Lyon, ou sa périphérie.

Elle a même été remise en cause par onze associations et dix-sept commerces qui ont déposé un recours, en mai dernier, devant le tribunal administratif de Lyon.

Du côté de la mairie centrale, c’est la pagaille entre les chiffres : à peine 2924 répondants au questionnaire en ligne de la mairie centrale (la ville compte, rappelons-le à Grégory Doucet, plus de 500 000 habitants intramuros, malgré des départs significatifs du centre-ville ces trois dernières années), contre 4587 réponses obtenues du côté du second arrondissement (30 000 habitants) dans le cadre d’une concertation locale menée activement par le maire d’arrondissement, Pierre Oliver. Preuve d’ailleurs que lorsque l’on s’implique au moins un peu, on obtient des résultats.

Pourtant, s’il est un sujet qui intéresse au premier chef l’ensemble des Lyonnais, c’est bien celui-là ! Habitants, commerçants, associations de quartiers, entreprises, employés des commerces et des entreprises qui viennent chaque jour faire vivre le centre-ville, à l’heure où la Ville et la Métropole de Lyon s’apprêtent d’ici 2025, à fermer définitivement tout accès à la libre circulation des véhicules de la Croix Rousse jusqu’à Bellecour puis Perrache, rien n’est plus étonnant que de ne pas avoir fait appel à la contribution des Lyonnais pour choisir la ville qu’ils souhaitent pour demain.

Il me semble que l’on ne parle pas simplement du cadre de vie, aussi important soit-il. D’ailleurs les Lyonnais n’auraient peut-être pas été contre l’idée d’une piétonnisation partielle de leur ville à condition qu’elle soit réellement anticipée, organisée et accompagnée d’alternatives. Comment vient-on en ville et comment se déplace-t-on à l’intérieur de la ville, puisque le réseau de transports en commun n’est pas adapté à ce changement radical ?

Il est question, avec ce projet, des choix de mobilités pour tous, pas seulement des étudiants sportifs et des jeunes actifs. On parle ici de nos aînés, des familles, de toutes les étapes de la vie et de tous les stades de santé, des professionnels de santé qui se déplacent chez leurs patients, de ceux du bâtiment, des livreurs, des commerçants, des restaurateurs, de tous ceux qui travaillent, des touristes, des premières lignes, des deuxièmes lignes et de toutes les lignes, qui doivent bouger, se déplacer, consommer, rencontrer, flâner, se divertir…vivre la ville tout simplement.

Une consultation simple de la population existe : le référendum local

Et en matière de choix de vie et d’implication des citoyens que chacun ne cesse d’appeler de ses voeux dans les partis politiques, il existe un outil plutôt clair : le référendum local. Depuis la révision constitutionnelle de 2003, et suivant des modalités précises et très encadrées, le référendum local décisionnel est ouvert à tous les échelons de collectivités. Je vous en donne rapidement la définition : le référendum local permet aux électeurs d'une collectivité territoriale, sous certaines conditions, de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d’un projet concernant une affaire locale. Par exemple, la piétonnisation de l’ensemble du centre-ville.

Certains (ou plutôt certaines) l’ont encore expérimenté tout récemment : la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, a consulté sa population sur le projet de téléphérique proposé par la Métropole et le Sytral. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a organisé une consultation sur le maintien ou non des trottinettes en libre-service.

Nos élus à la Ville comme à la Métropole seraient bien inspirés de s’intéresser véritablement à l’amélioration de la vie de leurs administrés, plutôt qu’à les contraindre par la force et par l’absurde, à des modifications radicales, pensées uniquement par le dogme de quelques-uns, au nom d’une vision magnifiée et romantisée de la Cité, sans aucune emprise avec la réalité et qui risque d’aboutir à une profonde reconfiguration de Lyon en matière de qualité de vie commerçante, et d’attractivité économique et sociale.

Car aujourd’hui le centre-ville de Lyon a au moins une particularité. Il n’appartient pas uniquement à ceux qui y résident encore (et pour combien de temps ?). La Presqu’île appartient à tous les Lyonnais et grands Lyonnais, qui viennent s’y promener régulièrement en famille ou entre amis, faire leurs courses, se retrouver sous la statue de la Place Bellecour, aller au restaurant, travailler, voir des expos, lever le nez sur le sublime patrimoine UNESCO, bref, profiter de ce joyau lyonnais.

Comme souvent, la solution est simple. Elle est devant vous, Messieurs les élus : demandez très largement l’avis des habitants de Lyon par un référendum local, prenez le temps nécessaire à l’information sur les incidences et les modifications d’organisation pour chacun, adaptez vos projets dans le sens de l’amélioration du cadre de vie et du quotidien, sans exclure une large partie des Lyonnais. Elles sont là les conditions de la ville durable, et la mise en pratique d’un principe démocratique dont nous avons cruellement, plus que jamais, besoin : l’implication des citoyens.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques,

Fondatrice de "L’équipe des Lyonnes", pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public