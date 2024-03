Métamorphoser Lyon - les élus parviendront-ils enfin à écouter les citoyens ?

Jamais il n’a autant été question à Lyon de concertations, de réunions publiques d’information, de co-construction et d’associer les citoyens à la prise de décision publique. Mais, objectivement, à quand remonte la dernière fois où nous avons entendu parler d’une réponse d’envergure à l’échelle de notre agglomération, pour résoudre les véritables problèmes du quotidien, au premier rang desquels celui de la mobilité des habitants, en dehors de la réalisation de 250 km de pistes cyclables…

Une panne d’idées chez nos élus ?

Et pourtant, jamais il n’a semblé aussi difficile de faire entendre et prendre en considération un projet issu de la société civile, comme celui porté avec sérieux et courage par Hélène Duhoo, architecte de formation, qui a agi en simple citoyenne, en formulant une contre-proposition dans une procédure de concertation publique, laquelle n’a jamais été étudiée ni considérée par les autorités publiques concernées. L’histoire aurait dû s’arrêter là, mais c’était sans compter sur la pugnacité de cette femme, qui n’a cessé depuis de rencontrer élus, collaborateurs, décideurs…ou tous ceux qui étaient prêts à vraiment l’écouter. Son projet ? Une solution presque inespérée aux 40 millions de voitures qui transitent chaque année par le tunnel de Fourvière et traversent ensuite à coeur ouvert le centre ville de Lyon par l’échangeur de Perrache. Son idée : un tunnel de Valvert à Saint-Fons, qui enterrerait à la fois les voitures et la pollution, en redonnant en surface près de 45 hectares de verdure, soit 40% de la surface totale du Parc de la Tête d’Or. Quand le bilan du Maire de Lyon à mi-mandat fait état de 3 hectares de revégétalisation, le projet d’Hélène Duhoo laisse songeur…

Un doux rêve ?

Dans le même temps, il ne se passe pas une semaine sans recevoir un mail d’un Conseil de quartier, d’une association ou d’une mairie d’arrondissement, relayant ici et là une réunion d’information sur ceci, une proposition de participer à un panel citoyen chargé de donner son avis sur cela, une info-débat sur autre chose. La plateforme de concertation du Grand Lyon regorge elle aussi d’une foultitude de projets sur lesquels n’importe quel citoyen peut donner son avis. Mais alors, comment se fait-il que les avis des citoyens, les propositions sérieuses, les contre-projets de la société civile, pourtant plébiscités par nos exécutifs locaux, soient en réalité si peu entendus?

Dans le cas du projet "Métamorphose Lyon", on est en capacité de sérieusement se poser la question.

Depuis 2017, cette citoyenne arpente les allées des réunions publiques et les couloirs des collectivités locales, pour alerter et faire connaître son projet. Une contre-proposition qu’elle a pris soin de travailler pendant des mois pour être tout à fait certaine de sa faisabilité. En 2020, après les élections, elle reprend son bâton de pèlerin et tente de contacter la nouvelle équipe. Au mieux, on l’a gentiment reçu 30 minutes pour lui dire de ne pas s’inquiéter car les techniciens étaient en train de travailler sur le projet de rénovation de Perrache, au pire, on lui a opposé une fin de non-recevoir, au motif que personne ne lui avait rien demandé.

C’est vrai çà, après tout, quelle idée de venir proposer un projet d’envergure, bien plus ambitieux que tous les précédents projets écartés, et qui formule un scénario qui permettrait de résoudre quasiment tous les flux et les problèmes de circulation : un nouveau tunnel pour enterrer les flux de passage nord-sud, des accès pour les riverains, la possibilité de mettre fin à la verrue de Perrache, de réutiliser le tunnel de Fourvière pour les modes doux (vélos, TC, BHNS…) et la desserte locale, et du foncier retrouvé sur Perrache et la M6-M7 pour faire place à la végétalisation de la ville. Le tout pour un budget inférieur à 2 milliards €, finançables par un péage comme pour TEO. A comparer du milliard d’euro prévu pour le tramway TEOL de l’ouest lyonnais et qui ne met personne d’accord, ou des 750M€ du plan vélo de la Métropole, on se dit que l’option vaut peut-être au moins la peine d’être étudiée.

Pourquoi personne n’y a pensé avant ?

Plutôt que se noyer dans des processus de concertation qui méritent visiblement un toilettage dans leur fonctionnement actuel, nos élus feraient peut-être bien d’écouter vraiment les citoyens qui portent des projets sérieux. On ne peut pas sans cesse appeler de ses voeux une plus large place de la société civile, et ne pas l’écouter lorsque celle-ci fait émerger des projets de cette nature, quand bien même nous n’en serions pas les auteurs. Ils pourraient prendre le risque d’assumer réellement leur rôle et leur mission d’élus, à savoir résoudre les problèmes des habitants, simplifier leur quotidien et rendre la ville enfin accessible et apaisée pour tout le monde. Juste un petit effort intellectuel et l’abandon d’une vision purement idéologique suffiraient pour permettre à des projets comme « Métamorphose Lyon » d’Hélène Duhoo, qui réconcilie le cadre de vie, l’écologie et tous les modes de transport, de passer du concept à la réalisation.

Pour ma part, j’ai fait l’effort d’écouter Hélène Duhoo. Interpellée par son projet, j’ai décidé d’en savoir plus. Je me suis documentée pour vérifier certains aspects, et j’ai fait appel à plusieurs professionnels (architectes, aménageurs) pour tester le projet à l’aveugle, tant sur son intérêt que sur sa faisabilité technique et financière. Tous m’ont fait le même retour : "ce projet est génial, pourquoi nous n’avons pas eu cette idée avant?".

A votre tour d’en prendre connaissance. Tout est en ligne (vidéo / dossier à télécharger) sur le site d’Hélène Duhoo : www.lyon-metamorphose.fr

Si vous aussi vous êtes interpellés par ce formidable projet, faites-le savoir à nos élus, faites-le connaitre autour de vous. Il n’est pas interdit de croire qu’un jour, nos élus reviendront à la raison et qu’il sera encore possible d’agir pour faire de Lyon la ville apaisée dont nous rêvons tous.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques.

Fondatrice de L’équipe des Lyonnes, pour encourager les femmes à prendre leur place dans le débat public