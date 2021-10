Législatives : la liste des candidats investis par les Républicains dans le Rhône

Ce mardi, la commission nationale d’investiture a tranché, faisant quelques malheureux mais aussi des surprises. Ce sont sept hommes et six femmes qui ont été investis. Et il est à noter que plusieurs maires, élus ou réélus il y a seulement un an, tenteront déjà de quitter leur mandat pour rejoindre la capitale et l’Assemblée Nationale.

1ère circonscription du Rhône :

Sur ce territoire où est actuellement élu l’ancien maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz (LREM), c’est Anne Prost qui a été investie. Elle devra toutefois gérer la candidature dissidente de Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e arrondissement.

2e circonscription :

Myriam Fogel-Jedidi, ancienne élue du 1er arrondissement et qui avait récemment rejoint l’émission Lyon Politiques de LyonMag, est investie dans cette circonscription difficilement gagnable par la droite.

3e circonscription :

Béatrice de Montille, l’une des révélations de la droite au conseil municipal, tentera de succéder à Jean-Louis Touraine, l’actuel député LREM.

4e circonscription :

Sans surprise, c’est le maire du 6e arrondissement Pascal Blache qui a été missionné par les Républicains pour récupérer ce territoire normalement acquis à la droite mais conquis par la République en Marche et Anne Brugnera en 2017.

5e circonscription :

C’est probablement le territoire où les coups seront les plus violents durant la campagne. Philippe Cochet essayera de récupérer son mandat de député qu’il avait perdu au profit de Blandine Brocard (élue avec LREM mais aujourd’hui MoDem). S’il venait à redevenir parlementaire, il quitterait sa mairie de Caluire-et-Cuire. "Je verrai en temps voulu la suite à donner à cette belle marque de confiance", a-t-il toutefois tempéré sur les réseaux sociaux.

6e circonscription :

A Villeurbanne, la situation est pour le moment floue. Il n'y a plus aucun élu de droite au conseil municipal. Aucun candidat n'est encore investi par la CNI pour affronter Bruno Bonnell (LREM). La circo sera probablement offerte à un partenaire du parti lors de la présidentielle.

7e circonscription :

Comme avec Philippe Cochet dans la 5e circo, Alexandre Vincendet n’a pas digéré sa courte défaite de 2017 face à Anissa Khedher. Il y a cinq ans, l’ambiance avait été délétère. Elle le sera à nouveau l’année prochaine. En cas de victoire, le maire de Rillieux-la-Pape, également président des Républicains du Rhône, abandonnerait sa municipalité.

8e circonscription :

Nathalie Serre, députée sortante, sera confrontée pour la première fois au vote des électeurs. Elle avait récupéré ce mandat après la démission de Patrice Verchère.

9e circonscription :

Pas de surprise ici aussi, puisque l’ancien maire de Villefranche-sur-Saône et actuel député Bernard Perrut tentera de conserver sa circonscription du Beaujolais.

10e circonscription :

En 2017, Sophie Cruz avait échoué à garder le territoire dans le giron familial. La compagne du député sortant Christophe Guilloteau (mais qui ne se représentait pas puisqu’il est président du Département du Rhône) s’était inclinée face à Thomas Gassilloud (LREM). Elle a été investie pour une opération reconquête en 2022.

11e circonscription :

En 2017, Georges Fenech perdait sa circonscription face à Jean-Luc Fugit (LREM). L’an prochain, c’est Paul Vidal, maire de Toussieu, qui ira au charbon avec l’étiquette LR. Il se rêvait sénateur, il sera peut-être député.

12e circonscription :

Dauphin désigné de Michel Terrot (député de 1988 à 2017), Jérôme Moroge avait été balayé par Cyrille Isaac-Sibille (MoDem mais soutenu par LREM) aux dernières législatives. On attend avec impatience le second round l’an prochain. En cas de victoire, Jérôme Moroge quitterait sa mairie de Pierre-Bénite.

13e circonscription :

Beaucoup attendaient Philippe Meunier, ancien député de la circonscription. C’est finalement Gilles Gascon, maire de Saint-Priest au profil moins clivant, qui a été investi. Il sera opposé à la députée LREM sortante, Danièle Cazarian. Suite à la parution de cet article, Philippe Meunier nous précise qu'il n'était pas candidat à l'investiture : "A cause de la très mauvaise loi sur le cumul, il faut faire des choix. Et j'ai une très belle délégation à la Région, donc j'ai vite choisi. Ca ne m'empêchera pas de m'investir sur les questions de défense et sur les sujets nationaux. Mon objectif est que Laurent Wauquiez soit élu Président de la République".

14e circonscription :

Sur ce territoire, la droite a toujours eu du mal à faire émerger des candidats. Et encore plus à l’emporter. En 2022, c’est Réjane Cloupet qui partira au casse-pipes. Candidate à la mairie de Corbas en 2020, elle avait perdu et avait démissionné lors du tout premier conseil municipal…