Alexandre Vincendet nommé référent régional d'Horizons

Redevenu maire de Rillieux-la-Pape après avoir perdu son mandat de député lors des législatives anticipées, il compte "renforcer notre présence comme notre influence dans cette région clé, en travaillant en étroite collaboration avec nos élus, nos délégués départementaux et nos adhérents qui constituent les forces vives de notre mouvement".

"Ensemble, nous avons le devoir et la capacité de peser dans les débats afin de faire avancer nos idées au détriment des extrêmes qui représentent des dangers pour notre République. Nous croyons en une politique de proximité, ancrée dans les réalités locales, mais toujours orientée vers l’intérêt général", poursuit Alexandre Vincendet dans un communiqué.

Le secrétaire général d'Horizons, Christophe Béchu, a salué cette nomination et assure qu'Alexandre Vincendet "mettra toute son énergie et son expérience d'élu de terrain au service d'Horizons et de ses cadres afin d'en faire une force incontournable en Auvergne-Rhône-Alpes".