Bus incendiés à Rillieux : Abdelkader Lahmar rencontre les habitants et s'oppose aux sanctions promises par le maire

Le député LFI de la 7e circonscription du Rhône a rencontré des habitants et a pu dialoguer avec des jeunes. Selon lui, ils sont "les premiers à condamner fermement les actes de violence. Ils en sont aussi les premières victimes", regrettant que les bus TCL ne passent plus par le secteur jusqu'au 11 novembre inclus.

Abdelkader Lahmar en a profité pour dénigrer les annonces faites par le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, qui souhaite convoquer les familles des mineurs interpellés et menace de leur couper les aides municipales, voire de les faire expulser de leur HLM.

"Personne ne devrait être tenu responsable des actes d’un autre, et sanctionner une famille entière pour les agissements d’un seul de ses membres n’est pas seulement injuste, c’est aussi contre-productif", réagit Abdelkader Lahmar, qui prône le recours au dialogue.

"Dialoguer avec l’ensemble des habitants et s’efforcer de répondre concrètement à leurs attentes est la seule voie pour réduire la marginalisation et la précarisation, et donc les violences qui en découlent", estime le parlementaire, qui milite pour le retour de la police de proximité pour instaurer "un climat plus serein et sécurisant pour tous".