" "A bas le voile" : un député du Rhône saisit le procureur général contre Bruno Retailleau ".

Islamophobie - ne plus rien laisser passer!



De nombreux citoyens et citoyennes sont inquiets et outrés par les propos de @BrunoRetailleau incitant à la haine contre les musulmans et les femmes qui portent un voile. J'ai donc saisi le Procureur général pour lui demander d'engager… pic.twitter.com/ZPjMW3jlq8