Sa voiture verbalisée près de Lyon : Abdelkader Lahmar sort sa carte de député au commissariat

Le 2 août dernier, l'habitante d'une rue de Caluire-et-Cuire contactait la police municipale. Elle signalait qu’un véhicule était stationné devant son garage depuis plus de 30 minutes, bloquant la sortie de sa propriété et gênant les piétons. Grâce aux caméras de vidéosurveillance installées devant la mairie, un agent constatait la situation et procédait à une verbalisation électronique. Peu de temps après, un jeune homme arrivait et repartait avec le véhicule. Une amende pour stationnement sur trottoir s’élevant à 135 euros avait tout de même été infligée, à distance.

Fin de l'histoire ? Pas vraiment…

Selon nos informations, le 14 août, le propriétaire de ce même véhicule, Abdelkader Lahmar, s'est présenté au poste de police municipale de Caluire. Visiblement très contrarié par la verbalisation, le député de la 7e circonscription du Rhône, élu depuis seulement un mois, a souhaité rencontrer l'agent verbalisateur pour obtenir l'annulation de son amende.

"Si on n'a plus le droit de contester, on n'est plus en République"

Le parlementaire proche de la France Insoumise, interrogé par LyonMag, s'explique : "Ce jour-là, j'étais à Paris. Donc c'est pour ça que j'étais surpris. J'ai seulement demandé à obtenir un rendez-vous et je sais qu'avec la police municipale, c'est compliqué aujourd'hui, quand vous êtes citoyen, d'avoir des explications."

Conformément à la procédure, la secrétaire lui aurait expliqué que toute contestation doit passer par le procureur de la République via l’officier du ministère public (OMP), en suivant les instructions figurant au dos de l’avis de contravention. Face à cette réponse, l’élu a haussé le ton, qualifiant la procédure de "malhonnête". Il a alors brandi sa carte de député en exigeant de nouveau une rencontre avec l’agent responsable de la verbalisation.

"Si on n'a plus le droit de contester, on n'est plus en République" affirme Abdelkader Lahmar, qui ne nie pas avoir ensuite fait savoir aux policiers qu'il était député. "Vous savez, quand vous allez dans un commissariat, on ne veut pas parler avec vous. Et à la police municipale, c'est toujours le même problème, on est mal accueilli. À l'origine, ils sont à notre service, pas à leur service. Donc oui, je voulais leur rappeler en tant que député que tous les citoyens ont des droits", poursuit-il auprès de notre rédaction.

Malgré son insistance, la secrétaire est restée ferme et a réitéré les étapes à suivre pour contester l'amende. Déterminé, Abdelkader Lahmar aurait conclu la conversation en affirmant qu'il "n'en resterait pas là" et qu'il demanderait un rendez-vous avec le responsable de la police municipale caluirarde.

Pour l'heure, le député assure que "la contestation (du PV ndlr), je crois que je ne l'ai pas encore faite sur internet, mais je vais le faire là dans la journée du coup".

A.Al.

Monsieur @AK_Lahmar, votre propos à l'endroit des forces municipales de sécurité est une honte.



Leur travail remarquable concoure sûrement au fait que vous habitiez à Caluire alors que vous êtes élu ailleurs...



Être Député de la Nation, ce n'est pas être au dessus des lois. https://t.co/WqJXsWv8I1 — Bastien Joint (@BastienJoint) August 27, 2024