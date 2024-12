Tancés par Tiffany Joncour (RN) sur leur soutien à Al-Kindi, les députés LFI du Rhône répliquent

Une procédure administrative est en cours après une série de faits graves et de violations des valeurs de la République relevée lors d'une inspection.

Et pour avoir apporté leur soutien à Al-Kindi, les députés LFI du Rhône Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont provoqué la colère de leur homologue RN Tiffany Joncour. "Ces élus, par leur prise de position en faveur de ce lycée, se rendent complices de ces idéologies et doivent s'expliquer devant les Français. (...) Toute complaisance envers des dérives de ce type constitue une trahison des intérêts de la nation et ne saurait être tolérée", s'emportait la députée frontiste.

"Ce communiqué est un concentré des pratiques délétères du Rassemblement National, surfant sur la moindre polémique pour attiser l’islamophobie", réagissent les insoumis dans un communiqué commun.

"Partisans farouches de l’école publique, gratuite et laïque, notre engagement pour la laïcité n’est plus à prouver, et encore moins au Rassemblement National. Cependant, à partir du moment où les écoles privées confessionnelles existent et sont légales dans notre pays, nous considérons que l’égalité de traitement entre elles doit être la règle. Nous demandons donc simplement un traitement égal entre Al Kindi et les autres établissements privés sous contrat. C’est aussi ça, la laïcité !", concluent Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit.

