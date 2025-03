"L'histoire de France a ses pages noires" : le député Idir Boumertit en soutien de Jean-Michel Aphatie sur l'Algérie

Et le soutien de quelques parlementaires, essentiellement membres de la France Insoumise. A l'instar du député du Rhône Idir Boumertit.

D'origine algérienne, l'élu de Vénissieux estime que les propos de "Jean-Philippe (sic) Apathie (re-sic)" sont "des faits historiquement établis".

"La colonisation de l'Algérie a été un acte de prédation, que certains ont cherché ensuite à couvrir par un discours nauséabond et haineux sur les bienfaits de la colonisation. La colonisation, c'est la guerre, c'est la mise au rang de sous citoyens de millions de personnes. C'est incontestable. Jean Philippe Apathie, à sa manière, ne fait que dire des faits qui doivent nous permettre à tous d'ouvrir les yeux. L'histoire de France a ses pages noires, que nous ignorons dans notre éducation scolaire et nos débats nationaux", poursuit Idir Boumertit, estimant que les personnes choquées par la sortie de Jean-Michel Aphatie "ignorent probablement cette dimension tragique et criminelle de l'agression coloniale en Algérie".