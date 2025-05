Libération de Boualem Sansal : des députés LFI du Rhône votent contre la résolution à l'Assemblée nationale

L'écrivain franco-algérien est incarcéré en Algérie depuis mi-novembre après son arrestation arbitraire.

Mais si le texte a été approuvé largement grâce à 307 votes "pour", 28 voix "contre" ont déclenché les sifflets au sein de l'hémicycle.

Ils sont tous issus du groupe de la France insoumise. Et parmi ces 28 votants dont quelques figures du parti comme Manuel Bompard, Mathilde Panot ou Andy Kerbrat, on retrouvait deux députés LFI du Rhône : Gabriel Amard et Idir Boumertit.

"En votant contre la résolution adoptée par l’assemblée nationale demandant la libération de Boualem Sansal, LFI sombre une fois de plus dans l’indignité et le déshonneur. Honte", a réagi Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.

D'autres députés du Rhône ont participé au scrutin et ont permis l'adoption de la résolution : Tiffany Joncour et Jonathan Gery (RN), Jean-Luc Fugit (Renaissance), Sandrine Runel (PS), Alexandre Portier (LR), Boris Tavernier (Les Ecologistes) et Cyrille Isaac-Sibille (MoDem).

En janvier dernier déjà, le vote "contre" de Rima Hassan et l'abstention de Manon Aubry lors du vote au Parlement européen d'une même résolution appelant à la libération de Boualem Sansal avait fait polémique, notamment au sein de la gauche.

Rima Hassan avait alors déclaré "s’opposer à l’instrumentalisation qui est faite" du cas de l'écrivain par la droite et l'extrême-droite.