Gabriel Amard (LFI) tacle la "gauche à deux visages" et exige la cohérence à toutes les élections

Dès l’ouverture, Gabriel Amard pose le cadre : l’union oui, mais pas à n’importe quel prix. "Les insoumis ont fait la démonstration, que ce soit en 2022 après une présidentielle ou en 2024 après une dissolution, qu’ils étaient toujours du côté de l’union sur des bases programmatiques claires."
Selon lui, le programme est la clé : "Si on a 152 députés du NFP, ce n’est pas juste parce qu’on s’est rassemblé, c’est parce qu’on avait un programme." Il rappelle que LFI refuse les simples accords d’appareil : "Nous n’avons pas fait la gauche plurielle, nous n’avons pas additionné des logos." Pour lui, la Nupes puis le NFP sont la preuve d’une "co-construction" politique.
"Ils ont déchiré le programme du NFP"
Le député vise directement les socialistes :"Forcé de constater qu’ils n’ont pas voulu censurer le gouvernement Bayrou 6 fois de suite."
Et il enfonce le clou : "Ils ont préféré aller faire leur tripotage avec M. Lecornu et aujourd’hui à l’Élysée ils courent comme des cabris."
Gabriel Amard accuse le PS de renier les valeurs de gauche, y compris sur la scène internationale :"Pourquoi ils n'ont pas été du côté de l’ONU, du droit international ? Pourquoi ils ont accepté qu’on se fasse traiter d’antisémite plutôt que de le condamner ? C’est quand même surprenant !"
Sans le nommer au hasard, il cite le maire PS de Villeurbanne :"Pourquoi M. Cédric Van Stevendel n’a pas fait comme d’autres maires socialistes à dire : c’est une abomination, il faut absolument voter la censure ? Pourquoi il ne s’est pas battu avec nous ?"
Pour Gabriel Amard, l’élu socialiste "prétendait avoir fait le NFP avant le NFP" mais s’est "mis en dehors" de la cohérence du programme. Il tacle aussi son ancien mentor : "M. Bret veut finalement couper les jarrets du cheval qu’il a lui-même mis à la mairie, c’est incroyable ces petits bourgeois qui pensent que la politique est un jeu."
"la cohérence politique à toutes les élections"
Le cœur de son message : pas de double discours, pas de "gauche à deux visages" entre national et local. "Nous voulons la cohérence politique à toutes les élections sur la base du programme du NFP." Et il insiste : "Je dis bien à toutes les élections, de manière cohérente dans la durée."
Il rejette les alliances électorales de circonstance :"C’est une blague ou quoi ? Les électeurs nous font confiance parce qu’on ne zigzague pas."
Pas partir seuls… mais pas à n’importe quel prix
Sur les municipales à Villeurbanne, Lyon ou les métropolitaine, il clarifie : "Nous n’avons pas la volonté politique de partir seul, nous proposons de se rassembler à toutes les élections, y compris municipale à Villeurbanne, y compris métropolitaine."
Mais il met une condition : "Nous n’irons pas pour se mettre d’accord sur des postes ou des places s’il n’y a pas la perspective d’avoir de la cohérence politique pour les législatives et la présidentielle."
Pour Gabriel Amard, cantonner la politique aux municipales est une erreur grave : "Ceux qui veulent faire croire que les élections municipales sont déconnectées des projets politiques que l’on porte pour la société tout entière racontent des salades." Il accuse même certains de "participer à la dépolitisation des esprits."
Soutien affiché à Mathieu Garabedian, critique du PS local, défense de l’union sur une ligne claire : Gabriel Amard martèle la même idée tout au long du point presse. "Les insoumis n’ont jamais demandé à faire bande à part', assure ce dernier.
Gabriel Amard souligne toutefois un échange positif avec les communistes :"On a par exemple échangé avec le parti communiste concernant cette cohérence politique à toutes les élections. Ils ont dit qu’ils allaient faire remonter cela même s’ils sont déjà engagés dans une stratégie pour les municipales." Une attitude qu’il salue : "Ils entendent la pertinence de notre raisonnement, moi j’étais content d’avoir cet échange constructif avec les communistes villeurbannais."
Les écologistes, eux, ont toutefois choisi de fermer la porte : "Les écologistes nous ont répondu par une belle lettre qu’il ne voulait pas nous rencontrer." Une position qu’il juge incohérente avec le contexte politique : "Dans ce contexte, ils ne voyaient pas l’intérêt de nous rencontrer alors que nous on leur dit justement : dans ce contexte il y a intérêt à se rassembler. J’avoue que je n’ai pas compris."
Pour lui, cette attitude fragilise la gauche locale : "Il y en a qui se payent le luxe de partir divisé..."
