Municipales à Lyon : LFI désigne ses binômes de chefs de file pour les arrondissements de Lyon

Ce dimanche, la France Insoumise a toutefois posé une première pierre en désignant des binômes dans les 9 arrondissements lyonnais. Ces chefs de file seront chargés d'animer la campagne localement, probablement sous la future houlette d'Anaïs Belouassa-Cherifi.
1er arrondissement : Eleni Ferlet et Florestan Groult
2e arrondissement : Malika Benarab Attou et Paul Conway Pech
3e arrondissement : Claudie Lombardo et Dorian Geraut
4e arrondissement : Pauline Fivel et Achille Partrick
5e arrondissement : Anne-Elisabeth Truillet et Olivier Saint Gal de Pons
6e arrondissement : Lise Paillette et Dany Faribeault
7e arrondissement : Sophie Charrier et Jean-Michel Lacroix
8e arrondissement : Maud Dordain et Laurent Legendre
9e arrondissement : Delphine Juthier et Bruno Magnin
On notera la nouvelle implantation de l'actuel conseiller municipal de Villeurbanne Laurent Legendre dans le 8e, ou encore celle de Sophie Charrier dans le 7e, ancienne élue de Vaulx-en-Velin dont son père fut le maire. Malika Benarab Attou elle fut eurodéputée de 2009 à 2014.
"Dès à présent, nous irons à la rencontre des associations et acteurs de terrains, et organiserons des enquêtes populaires programmatiques auprès des citoyens. Nous invitons les Lyonnais à se rapprocher de nos chefs de file pour rejoindre cette dynamique d'Union Populaire", se félicite l'antenne lyonnaise de LFI.
