Municipales 2026 à Lyon : la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi officialise sa candidature

C'est au cœur des vacances scolaires qu'Anaïs Belouassa-Cherifi officialise ce jeudi dans Libération sa candidature pour le scrutin de mars 2026.
La députée insoumise portera les couleurs de LFI aux élections municipales, il n'y aura donc pas d'alliance dès le premier tour avec Grégory Doucet et le reste de la gauche réunie derrière le maire sortant écologiste.
Cette proche de Jean-Luc Mélenchon a été créditée de 15% d'intentions de vote lors du sondage Verian du 14 octobre. Un score honorable pour une candidate qui ne l'était pas encore officiellement.
🔻 Nous pouvons faire mieux pour Lyon !— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) October 23, 2025
C’est avec cette conviction que je suis candidate aux élections municipales du 15 et 22 mars à Lyon.
Retrouvez mon portrait aujourd’hui dans Libération.https://t.co/ammFoMith3
Anaïs Belouassa-Cherifi avait marqué les esprits à l'été 2024, remportant la 1ère circonscription du Rhône et battant largement le député Renaissance sortant, Thomas Rudigoz.
Un an et demi plus tard, la vague insoumise qui avait submergé l'agglomération dans le cadre du NFP sera-t-elle toujours aussi efficace, surtout en dissidence du reste de l'union de gauche ?
La candidate n'a pas encore dévoilé de propositions, ou même expliqué en quoi consisterait la rupture annoncée avec les méthodes écologistes. Son slogan sera toutefois : "Faire mieux pour Lyon". Un clin d'oeil certain fait à son mentor.
Tout sauf LFI, donc tout sauf cette missSignaler Répondre
Et voilà !Signaler Répondre
Ce que j'annonce depuis des mois se déroule à la perfection.
Je récapitule.
Candidature unique de LFI.
LFI première force de gauche au soir du 1er tour.
A l'issue, 2 possibilités.
LFI l'emporte loin devant les autres forces de gauche qui n'auront d'autres choix que de se rallier et ouvre un boulevard pour la mairie.
LFI emporte d'une courte tête devant les autres forces de gauche et là il faudra convaincre Doucet piqué dans son égo et les autres groupes "tout sauf Aulas" pour proposer un projet qui ne dénature pas le programme initial de LFI.
Au second tour, si la première hypothèse se déroule, la mairie est gagnée haut la main.
Dans la seconde ce sera extrêmement serré mais toujours possible cela dépendra des égos des verts au soir du 1er tour.
Maintenant vous pouvez rire, m'insulter comme vous le faisiez il y a plusieurs mois quand j'annonçais la candidature unique.
Cette jeune députée est très fière d avoir un article portrait d elle même dans liberation…on est dans le tout a l ego…..comme toute cette génération qui n existe que sur les réseaux sociaux … pour dénoncer, critiquer, …très peu proposer du fond… d ailleurs cet article de Libération est vide, comme le bilan de la députée à l Assemblée nationale dont on ne parle pas….a part son origine, son voyage de noce en Algérie et son passage en voiture devant la fac suite à une erreur de conduite de sa mère….rien ….Lyon mérite des candidats avec un peu plus de matière …Signaler Répondre
4 listes de gauche au premier tour puis la guerre entre elles pour le 2e tour… l’aubaine pour Jean-MimiSignaler Répondre
il y en a bien qui votent pour les écolo!!!! des crétins il y en a partout même à l'elyséeSignaler Répondre
voila notre nouveau maire!!!! de pire en pire!!!! c est la décadence totale! je vais dégager dans une ville sérieuse : exp béziersSignaler Répondre
Les ecolos veulent plus de bus, de vélos et d'espaces verts.Signaler Répondre
LFI veut plus de bus à brûler, plus de vélos à voler et des espaces verts à transformer en ZAD et en squat
en face , il y a donc le RN même programme que les macronistes et le candidat des anti-macroniste qui est Aulas.. le candidat de Macron...Signaler Répondre
en face il y a donc les anti- macronistes qui vont voter pour le candidat macroniste : AulasSignaler Répondre
LFI,Signaler Répondre
Pensez à vos électeurs du Grand Lyon : où iront-ils faire leurs razzias/pillages/rixes/meurtres/viols si Lyon devient une favelas LFI? Il faut une ville sur laquelle ils puissent passer leurs nerfs.
Moi c'est pareil je préfère elle a AulasSignaler Répondre
Si tous les morts du fachisme et du goulag se retournaient en même temps dans leur tombe , la terre tremblerait.Signaler Répondre
Pourtant, il y encore des adeptes de ces théories criminelles !!!
Tu me fais peur !Signaler Répondre
D’un côté t’as les fachos adorateurs du pantin à cheveux jaune … de plus en plus nombreux et de l’autre ceux qui prétendent que la Chine n’est pas une dictature … et qui soutiennent Poutine !!
On n’est pas sauvés avec cette poussée de masse de la connerie !!!!
Donc si je comprends bien, il n'y a que les magouilles politiques qui intéressent cette personne pour l'instant ?Signaler Répondre
Aucun projet pour les Lyonnais mis en avant
Allez hop compost
Elle fait monter les enchères c'est tout.Signaler Répondre
Après tout ce petit monde va se réunir au dernier moment pour une coalition pastèque. La gamelle est trop bonne.
Peut être entre temps auront-ils dégagé les socio-traitres de Runel....
Après tout ce qui est de plus en plus révélé de notoriété publique sur les mouvances qui infiltrent ce parti, et sur toutes les régressions qu'il soutient, y compris pour renvoyer la condition féminine sous le joug d'un prochain nouveau patriarcat...Signaler Répondre
Probalble alliance Ps les verts LFI Attention !Signaler Répondre
Que la gauche se divise : Amen !Signaler Répondre
En tant que maire LFI et les idées que cela véhicule et par conviction (comme Doucet pour le Vœu des Échevins) refusera-elle de participer à la commémoration annuelle de la rafle de la rue Sainte-Catherine ?Signaler Répondre
Cette madame dehors !! pas besoin plus de déstabilisation...Signaler Répondre
Je préfère elle a l'autre chibaniSignaler Répondre
La meilleure chose qu'elle ait faite, c'est de battre Thomas Rudigoz.Signaler Répondre
Qu'est ce qu'elle dit l'insouminable ?Signaler Répondre
"""""" remettre de la radicalité concrète dans les problématiques publiques ""Signaler Répondre
Traduction : on vous annonce le paradis des soviets
Je l'ai vu une fois lors d'un rassemblement pour la fermeture d'une poste avenue Berthelot. D'ailleurs j'étais le seul mec de droite, en disant cette phrase j'ai fais rigoler le mec de Radio scoop qui m'interwievaisSignaler Répondre
quelle pression ? LoL Elle n’a aucune chance ! Lyon ne votera jamais LFI !Signaler Répondre
Cette jeune personne , déclare dans le journal le progres ses intentions de "« remettre de la radicalité concrète dans les problématiques publiques ».Signaler Répondre
Les éléments de langage de LFI comme d'habitude : des mots creux, de l'emphase, de la révolte
Avons nous vraiment besoin de ça après les 6 années sous le joug de ses "amis d'un jour, juste pour avoir les postes"
ca va faire double pression sur Aulas , c'est pas idiotSignaler Répondre
pas d islamistes a lyonSignaler Répondre
ouiSignaler Répondre
Tous unis contre LFI : le parti du désordre et de la décadence de la France qui chute !!!Signaler Répondre
15% , je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étudiant en socio, psycho et géo, autant de branquignoles et autant d'islamisés à Lyon . 15 % d'anti France + la moitié des écolo-facho c'est beaucoup trop pour envisager le bien vivre ensemble .Signaler Répondre
A cette dame qui brigue la mairie de Lyon de nous dire sa position sur la sécurité dans Lyon, sur les caméras de surveillance.Signaler Répondre
Que pense-t-elle du pogrom du 7 octobre, sur l'antisémitisme dans certaines universités?
Elle est député de la 1ère circonscription. Je ne l'ai jamais vue nulle part. Elle ne connaît pas Lyon.
pas s'amuser à ce type de manœuvre c'est un coup à se retrouver gros jean devant.Signaler Répondre
LFI à 15 pourcents, Doucet à 23. L'écart n'est pas si important, et LFI pourrait passer devant les écolos au premier tour.Signaler Répondre
Voilà de quoi donner envie aux électeurs de droite de voter LFI, pour mieux plomber les escrolos au second tour.
À Lyon, on pensait avoir tout vu : les draps de Bellecour, les bouchons verts et les batailles rangées de cyclos degenrées... Mais voilà qu’les Insoumis viennent planter leur tente Quechua sur la place de la Comédie.Signaler Répondre
Chez LFI, c’est comme chez les écolos : chacun veut sauver le monde, mais pas du même trottoir. Ça cause “NUPES” entre deux baffes verbales… Pendant qu’Aulas, lui, gère mieux ses transferts que ces gens-là leurs alliances.
Faut dire, à force de jouer les rebelles de salon, ils en oublient que Lyon, c’est pas une scène radicalisée, c’est une ville qu’il faut aimer.
Les Insoumis et les écolos c’est comme les ascenseurs : quand ça cause de monter ensemble, y’en a toujours un qui reste coincé entre deux étages.
Rima hassan et elle c’est kiff kiffSignaler Répondre
le LFI veut imposer une ditacture et mettre le chaos à lyon on a eu Doucet mais le LFI ça sera le Titanic .. Aulas et la droite doivent reprendre le flambeau !
Doucet va se racheter des pantalons avec ses indemnités d'élu car il va devoir faire le grand écart et risque de déchirer ses benards...Signaler Répondre
ET bien sûr avec le drapeau palestinienSignaler Répondre
Encore une qui croit au père noêl comme ses amis ies de LFI ,parti de fous furieuxSignaler Répondre
Les "bonnes nouvelles" s'accumulent!🤣🤮JMA va devenir maire s'en aucun doute....Signaler Répondre
Il ne manque plus que ses potes de l'assemblée candidats autour de Lyon : Le gendre, Idir, Abdelkader et pire encore le retour du fiché SSignaler Répondre
Un nouveau film pourrait être réalisé avec le titre "Banlieue 69"
un peu de chance et en récupérant les socialistes partis chez Doucet le binôme Perrin-Kepenekian peut avoir une carte à jouer. Franchement entre EELV et LFI il y a l'épaisseur ( et encore) d'une feuille de papier à cigarette, ils ont tout en commun sur quels sujets les départager ? Je suis pas de gauche mais tant qu'à choisir il faut se tourner vers une gauche laïque avec des gens du cru loin des Doucet et de cette jeune fille.Signaler Répondre
Quel monstre ?Signaler Répondre
Le monstre du loch ness….
Lyon est déjà une poubelle, LFI viendra donner le coup de grâceSignaler Répondre
Les législatives ne sont pas les municipales. Cette personne n'est pas du cru contrairement à Aulas qui est implanté sur Lyon depuis fort longtemps en ayant cultivé des relations avec beaucoup de monde. Feu mon père ( malheureusement qui était un homme de gauche) avait de très bonnes relations avec un maire de droite d'une commune avoisinante car ce dernier avait une connaissance profonde de sa commune.Signaler Répondre
Je me suis réveillé en sueur ce matin :Signaler Répondre
Belouassa-Cherifi a la mairie de Lyon,
Melenchon a la présidence,
Delogu ministre de l enseignement supérieur,
Panot a l intérieur,
Portes aux affaires étrangères,
Guiraud aux affaires sociales,
Arnault a la justice
😱😬😰😨😧😦...
Ouf, ce n' était qu un cauchemar,!
Vite, vite un café bu de tout coeur lyonnais❤️❤️❤️
Qui peut croire qu'elle aime Lyon et les lyonnais , tout comme la France et les français ?Signaler Répondre
Elle va s'occuper de petites choses sans intérêt t-elle que la fermeture des bouchons lyonnais en représailles aux fermetures administratives des kebabs et autres tacos pour leur hygiène et leur manque de transparence !
À part ça , l'augmentation des aides sociales , la gratuité de la cantine et des transports , la rénovation des logements sociaux seront ses principales revendications !
Pour le reste , on ne sait pas , on verra , comme dirait le très célèbre sénateur Claude Malhuret , on bloquera tout , on cassera tout , telle est la devise de LFI !
Bonne nouvelle.Signaler Répondre
La seule possibilité qu'il reste à Monsieur Grégory DOUCET est de faire une alliance avec des socialistes...
Vu leur attachement à la macronie et à leurs sièges, cela ne lui sera pas favorable non plus.
je ne vois pas très bien la différence entre EELV et LFI. Ils n'ont que des points communs, saleté de la ville, préférence pour le drapeau palestinien, politique spécifique pour les migrants, refus des caméras etc. Entre une colique sévère et une diarrhée permanente le choix est difficile. Je soupçonne LFI d'être payé en sous mains par Aulas afin de torpiller Doucet, on toujours trahit par ses proches.Signaler Répondre