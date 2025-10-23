Municipales 2026 à Lyon : la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi officialise sa candidature

C'est au cœur des vacances scolaires qu'Anaïs Belouassa-Cherifi officialise ce jeudi dans Libération sa candidature pour le scrutin de mars 2026.

La députée insoumise portera les couleurs de LFI aux élections municipales, il n'y aura donc pas d'alliance dès le premier tour avec Grégory Doucet et le reste de la gauche réunie derrière le maire sortant écologiste.

Cette proche de Jean-Luc Mélenchon a été créditée de 15% d'intentions de vote lors du sondage Verian du 14 octobre. Un score honorable pour une candidate qui ne l'était pas encore officiellement.

🔻 Nous pouvons faire mieux pour Lyon !



C’est avec cette conviction que je suis candidate aux élections municipales du 15 et 22 mars à Lyon.



Retrouvez mon portrait aujourd’hui dans Libération.https://t.co/ammFoMith3 — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) October 23, 2025

Anaïs Belouassa-Cherifi avait marqué les esprits à l'été 2024, remportant la 1ère circonscription du Rhône et battant largement le député Renaissance sortant, Thomas Rudigoz.

Un an et demi plus tard, la vague insoumise qui avait submergé l'agglomération dans le cadre du NFP sera-t-elle toujours aussi efficace, surtout en dissidence du reste de l'union de gauche ?

La candidate n'a pas encore dévoilé de propositions, ou même expliqué en quoi consisterait la rupture annoncée avec les méthodes écologistes. Son slogan sera toutefois : "Faire mieux pour Lyon". Un clin d'oeil certain fait à son mentor.