Jean-Michel Aulas proche d'une victoire au 1er tour à Lyon selon un sondage : bye-bye Grégory Doucet !

Et il place Jean-Michel Aulas largement en tête au 1er tour. Pour la première fois, l'ancien président de l'OL, désormais officiellement soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons et le MoDem, est même proche d'une victoire éclatante.
Il obtiendrait 47% des voix au 1er tour, très largement devant le maire sortant Grégory Doucet. L'écologiste, qui rassemble avec lui le PS, le PCF et Place Publique, n'obtiendrait que 23% des voix.
La faute notamment aux candidatures insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi (15%) et de l'ancien maire Georges Képénékian, testé en union avec Nathalie Perrin-Gilbert (7%).
A noter qu'Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN, ferait 8% des voix.
Pas de suspense au second tour
Au second tour, il n'y aurait toujours pas match, puisque Jean-Michel Aulas l'emporterait facilement avec 61% des voix, ne laissant aucune chance à Grégory Doucet (39%), même s'il obtenait le ralliement de LFI.
Outre ces chiffres qui doivent créer la panique à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet doit déchanter en voyant le taux d'insatisfaction des Lyonnais à son égard. Car 60% des sondés sont "plutôt pas satisfaits" de son action à la mairie de Lyon, contre 33% de "plutôt satisfaits".
Le sondage de Verian a été réalisé auprès d'un panel de 816 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 septembre au 1er octobre.
sincèrement, je crois pas !Signaler Répondre
Si en plus d'être un prolo, tu roules en Scenic, les Lyonnais ne peuvent plus rien pour toi, en effet.Signaler Répondre
Cool si ca se fait, un lyonnais de cœur c'est toujours mieux qu'un parisien qui pense plus à ces avantages perso, qu'à ceux du peuple lyonnais..Signaler Répondre
2 choses de bien chez Aulastico c'est qu'il ne demande pas de salaire.
Et qu'il veut la gratuité des TCL pour les moins de 2500€mensuel.
Pour la derniere proposition franchement j'attend de voir, parce que je suis pas certain que le Sytral accepte.
Sinon à part ça faudra pas venir pleurer si il ya autant d'insécurité, que les commercants soient toujours impacté par le commerce en ligne et qu'il y ai toujours autant de vélo.
La seule chose qu'il pourra faire c'est enlever cette couleur immonde sur les Velov électrique et encore pas sur.
doucet a été très mal élu pendant le covid. Bilan catastrophique, du balai!!Signaler Répondre
Vrai lyonnais qui y habite pas un banlieusard, c est la même réthorique que français de souche ^^Signaler Répondre
dommage Kepenekian aurait ou devrait rejoindre Aulas ce sont tous les deux de vrais Lyonnais, ils ont dû antérieurement lever le coude ensemble. Kepenekian devrait accepter un "biscuit " et ainsi venir grossir les troupes à Aulas, ce pourrait aussi plier les élections dès le premier tour. Il faut savoir quelques fois mettre un mouchoir sur son ego.Signaler Répondre
C est effectivement un joli bilan présenté comme vous le faites ,Signaler Répondre
Le seul Hic est que le prix et le bordel mis en oeuvre sont 2 fois plus importants que nécessaire.
Vas-y Jean-Mimi... les lyonnais et la Métropole sont derrière toi !Signaler Répondre
Aucune chance qu'Aulas batte Doucet. Vas-y chiale.Signaler Répondre
LM ne le fait pas pour des bananes , LM le fait gratuitement .Signaler Répondre
Cela peut en énerver certains je comprends .
tout sauf cette médiocre gauche écolo qui veut nous imposer son style de vie. son style de bouffe ses vélos etc..Signaler Répondre
Alerte ....!Mais que fait la police politique municipale ?Signaler Répondre
Il faut interdire ce genre de commentaires tous plus vrai que vrai !
Ceci n existe pas .
Et si Doucet est battu alors tu manges ton chapeau , Ok ?Signaler Répondre
Rien que le pseudo sent le mépris de classe des bobos vegans urbains qui haïssent le prolo qui roulent en scenicSignaler Répondre
Vite vite!!! les gauchistes Unis contre l horrible aulas trumpiste....Signaler Répondre
Ne vendons pas la peau de l'ours... les coups bas ,les fausses infos ne vont pas tarder à commencer..bonne chance Mr aulas.Signaler Répondre
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusardSignaler Répondre
L'humanitaire va bientôt retrouver un de ses fleurons !!!Signaler Répondre
C'est les Républicains qui se sont rapprochés de Aulas. Aulas étant un proche de l'extrême droite depuis longtemps.Signaler Répondre
une personne du service de communication de la ville de Lyon. Un post bref avec aucun argument à se mettre sous la dent.Signaler Répondre
maire de Lyon a réussi à rapprocher des personnes qui ne sont pas politiquement de grands amis. J'ai même entendu des personnes qui en général votent RN affirmer qu'elles voteront Aulas au premier tour afin de plier le game le plus rapidement possible. Tant de détestations, le prix du mépris et du dogmatisme d'une minorité de la population (15% ) à l'égard de l'autre . Au final la facture à venir restera pour la population lyonnaise, dommage de ne pas pouvoir appliquer la formule tu casses tu payes pour Doucet, Bagnon, Bernard et les autre clowns coupables du déclin de la ville de Lyon.Signaler Répondre
Le tord de Doucet et son équipe de communication c'est d'attaquer Aulas qui est une figure locale. Doucet devrait insister sur les bienfaits de sa politique et les résultats mises en place durant cinq ans . Et lorsque l'on compare la liste des actions positives avec celle des actions négatives, la balance est plutôt négative.Signaler Répondre
Vas y chiale.Signaler Répondre
Doucet sera réélu.
Est autorisé à faire une note de frais pour une 'veste'Signaler Répondre
Doucet et Bernard avaient bénéficié de l'effet Covid, ensuite ils ont mis en place le massacre de la ville durant cinq ans. L'expérience va s'arrêter là car en 2026 si les planètes sont correctement alignées la proportion de personnes qui se rendront aux urnes ne sera pas de 15%. Alors patience inutile de baver de manière journalière sur Doucet, son dogmatisme est la pelle qui lui sert à creuser sa tombe ( politique) , la fin est proche il a encore quelques soubresauts, la majorité de la population lyonnaise ( bien que certains ne sont pas des fans de Aulas) ont une telle détestation de ce type ( comme Macron) qu'ils l'enverrons sous d'autres cieux. Saleté de la ville, dégradation de la voirie ( personnes âgées et handicapées moteur en sont les victimes), insécurité grandissante ( il n'en est pas entièrement coupable mais la volonté de ne pas installer de caméras reste une faute grave), très mauvaise gestion des migrants ( Bernard n'y est pas étranger), chasse aux pauvres par le biais de la ZFE, la liste est longue malheureusement. Les biens faits de Doucet- Bernard, la vegetalisation ( rue des bons enfants dans le septième les services techniques ont laissé crever les arbres ,du coup une société extérieure effectue quelques travaux ), mise en place d'arceaux à vélo ( la majorité sont inutilisés) et... Allez patience mars 2026 arrive.Signaler Répondre
Ce pauvre Doucet qui a berné tous les lyonnais depuis 2022 et qui a complétement défigurée notre ville de Lyon et sa banlieue.Signaler Répondre
Allez, dehors Doucet, casse toi, plus jamais un ver escrolo sur une estrade lyonnaise.
Et ton pote Bernard suivra également, mais ils en auront faits du mal à notre ville ces 2 là !!
Non, ±3% c'est pour 1000 sondés, théoriquement si les quotas sont respectés. L'expérience donne plutôt ±5% effectifs.Signaler Répondre
816 donne quasi ±4%, en théorie ; ±6% en pratique.
Si ça se confirme, selon la vieille tradition lyonnaise, j'irai faire brûler un cierge à Fourvière pour être libéré de la peste verte comme autrefois avec la peste noire en 1640. Le cauchemar sera enfin terminé.Signaler Répondre
Apprenez à lire, c'est l'institut Verian (anciennement Kantar) qui a réalisé le sondage qui a seulement été commandé par mag2lyon.Signaler Répondre
Mais c'est plus simple de passer pour un niais comme vous faites...
Et pourtant tu vas encore pleurerSignaler Répondre
Dehors les pasteques ecolos, cassez vous et les bobos qui vous soutiennent aussi.Signaler Répondre
Oui je veux bien svpSignaler Répondre
vu le sondage a tout les coups les ecolos vont demander la reconstitution du Nouveau front populaire. car NFP a gauche c est bien alors que l union des droites a l inverse cette gauche ne supporte pas .Signaler Répondre
Nous allons être débarrassés des écolos qui ne pensent qu'a eux et qui se moquent des Lyonnais. 🚲Signaler Répondre
meme au 2eme tour c'est champagne ! L'important c'est qu'ils dégagent !Signaler Répondre
Si, le contraire de ce qu’a fait Doucet!Signaler Répondre
Faut peut être faire un dessin?
En quittant Twitter, Doucet s'est éloigné du monde médiatique et des Lyonnais. Il est désormais complètement inaudible face à une opposition revigorée.Signaler Répondre
Il faut parfois savoir revenir sur une mauvaise décision...
"bye bye Grégory Doucet"Signaler Répondre
ça va, Lyon Mag, vous n'avez pas l'impression de faire du "journalisme" de propagande plus que d'information ?
Vous aurez quoi si Aulas est élu, quelques bananes ?
pitoyable ...
Cet institut LYONMAG3 à qui j'ai commandé un sondage d'opinion, me fait savoir que AULAS serait largement battu, à plat de coutureSignaler Répondre
Est ce plus ou moins fiable que celui que nous assène LYONMAG ici ? on nous prend pour des lapins de 3 semaines ou quoi ?
Bye bye Doucet. Bon voyage retour à Paris !Signaler Répondre
Doucet troisième derrière Aulas et LFI, ça aurait de la gueule !Signaler Répondre
Ça le donne presque envie de voter LFI au premier tour, pour l'humiliation des écolos 🤣
Lyon aura opéré sa mue pour une ville apaisée avec des infrastructures qui permettent aux piétons et cyclistes d'avoir leur place. Même si je ne partage pas l'intégralité des idées de l'actuel Maire de Lyon, nous pouvons lui en être reconnaissant.Signaler Répondre
Y a que les escrolos que ça va surprendre.Signaler Répondre
Attention, pas de relâchement au second tour afin de nous débarrasser de ces nuls endoctrinés définitivement.
On a vécu un désastre, il faut s'en souvenir.
Si les sondés sont inscrits sur les listes électorales de Lyon...c'est qu'ils y votent.Signaler Répondre
Si il y a bien un domaine ou les prédictions n'ont aucune valeur c'est bien les prédictions électorales.Signaler Répondre
On verra quand on verra !
Les lyonnais s'en foutent des transports gratuits, mesure populiste digne de l'extrême droiteSignaler Répondre
déçu des premières mesures annoncées, il veut faire comme e. Macron distribuer des chèques…. avec quel argent !Signaler Répondre
On a appris à toujours se méfier des sondages, on a déjà vu quelques surprises par le passé.Signaler Répondre
Doucet doit déchanter, pourtant des gens dans la rue l'arrêtaient pour le remercier...! Étonnant !
En tout cas son mandat va laisser des traces dans la ville...
Cet 'article' n'est pas du tout à charge....Signaler Répondre
Au compost le khmaire !Signaler Répondre