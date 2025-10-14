Jean-Michel Aulas proche d'une victoire au 1er tour à Lyon selon un sondage : bye-bye Grégory Doucet !

Et il place Jean-Michel Aulas largement en tête au 1er tour. Pour la première fois, l'ancien président de l'OL, désormais officiellement soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons et le MoDem, est même proche d'une victoire éclatante.

Il obtiendrait 47% des voix au 1er tour, très largement devant le maire sortant Grégory Doucet. L'écologiste, qui rassemble avec lui le PS, le PCF et Place Publique, n'obtiendrait que 23% des voix.

La faute notamment aux candidatures insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi (15%) et de l'ancien maire Georges Képénékian, testé en union avec Nathalie Perrin-Gilbert (7%).

A noter qu'Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN, ferait 8% des voix.

Pas de suspense au second tour

Au second tour, il n'y aurait toujours pas match, puisque Jean-Michel Aulas l'emporterait facilement avec 61% des voix, ne laissant aucune chance à Grégory Doucet (39%), même s'il obtenait le ralliement de LFI.

Outre ces chiffres qui doivent créer la panique à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet doit déchanter en voyant le taux d'insatisfaction des Lyonnais à son égard. Car 60% des sondés sont "plutôt pas satisfaits" de son action à la mairie de Lyon, contre 33% de "plutôt satisfaits".

Le sondage de Verian a été réalisé auprès d'un panel de 816 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 septembre au 1er octobre.