Politique

Jean-Michel Aulas proche d'une victoire au 1er tour à Lyon selon un sondage : bye-bye Grégory Doucet !

Jean-Michel Aulas proche d'une victoire au 1er tour à Lyon selon un sondage : bye-bye Grégory Doucet !
Jean-Michel Aulas proche d'une victoire au 1er tour à Lyon selon un sondage : bye-bye Grégory Doucet ! - LyonMag

Ce mardi, un sondage Mag2Lyon réalisé par Verian a été dévoilé pour les élections municipales 2026 à Lyon.

Et il place Jean-Michel Aulas largement en tête au 1er tour. Pour la première fois, l'ancien président de l'OL, désormais officiellement soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons et le MoDem, est même proche d'une victoire éclatante.

Il obtiendrait 47% des voix au 1er tour, très largement devant le maire sortant Grégory Doucet. L'écologiste, qui rassemble avec lui le PS, le PCF et Place Publique, n'obtiendrait que 23% des voix.

La faute notamment aux candidatures insoumise de la députée Anaïs Belouassa-Cherifi (15%) et de l'ancien maire Georges Képénékian, testé en union avec Nathalie Perrin-Gilbert (7%).

A noter qu'Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN, ferait 8% des voix.

Pas de suspense au second tour

Au second tour, il n'y aurait toujours pas match, puisque Jean-Michel Aulas l'emporterait facilement avec 61% des voix, ne laissant aucune chance à Grégory Doucet (39%), même s'il obtenait le ralliement de LFI.

Outre ces chiffres qui doivent créer la panique à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet doit déchanter en voyant le taux d'insatisfaction des Lyonnais à son égard. Car 60% des sondés sont "plutôt pas satisfaits" de son action à la mairie de Lyon, contre 33% de "plutôt satisfaits".

Le sondage de Verian a été réalisé auprès d'un panel de 816 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 septembre au 1er octobre.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

0-50 sur 69 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
pasteque69 le 14/10/2025 à 11:44
Matild a écrit le 14/10/2025 à 10h37

Et pourtant tu vas encore pleurer

sincèrement, je crois pas !

Signaler Répondre
avatar
Hugo69 le 14/10/2025 à 11:42
Vous avez entièrement raison a écrit le 14/10/2025 à 11h19

Rien que le pseudo sent le mépris de classe des bobos vegans urbains qui haïssent le prolo qui roulent en scenic

Si en plus d'être un prolo, tu roules en Scenic, les Lyonnais ne peuvent plus rien pour toi, en effet.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 14/10/2025 à 11:41

Cool si ca se fait, un lyonnais de cœur c'est toujours mieux qu'un parisien qui pense plus à ces avantages perso, qu'à ceux du peuple lyonnais..

2 choses de bien chez Aulastico c'est qu'il ne demande pas de salaire.
Et qu'il veut la gratuité des TCL pour les moins de 2500€mensuel.
Pour la derniere proposition franchement j'attend de voir, parce que je suis pas certain que le Sytral accepte.

Sinon à part ça faudra pas venir pleurer si il ya autant d'insécurité, que les commercants soient toujours impacté par le commerce en ligne et qu'il y ai toujours autant de vélo.
La seule chose qu'il pourra faire c'est enlever cette couleur immonde sur les Velov électrique et encore pas sur.

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 14/10/2025 à 11:40

doucet a été très mal élu pendant le covid. Bilan catastrophique, du balai!!

Signaler Répondre
avatar
Mais loool le 14/10/2025 à 11:39
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard a écrit le 14/10/2025 à 11h31

Aucune chance qu'Aulas batte Doucet. Vas-y chiale.

Vrai lyonnais qui y habite pas un banlieusard, c est la même réthorique que français de souche ^^

Signaler Répondre
avatar
C'est le 14/10/2025 à 11:34

dommage Kepenekian aurait ou devrait rejoindre Aulas ce sont tous les deux de vrais Lyonnais, ils ont dû antérieurement lever le coude ensemble. Kepenekian devrait accepter un "biscuit " et ainsi venir grossir les troupes à Aulas, ce pourrait aussi plier les élections dès le premier tour. Il faut savoir quelques fois mettre un mouchoir sur son ego.

Signaler Répondre
avatar
Je suis bien d accord mais le 14/10/2025 à 11:33
c'est comme ça ! a écrit le 14/10/2025 à 09h59

Lyon aura opéré sa mue pour une ville apaisée avec des infrastructures qui permettent aux piétons et cyclistes d'avoir leur place. Même si je ne partage pas l'intégralité des idées de l'actuel Maire de Lyon, nous pouvons lui en être reconnaissant.

C est effectivement un joli bilan présenté comme vous le faites ,
Le seul Hic est que le prix et le bordel mis en oeuvre sont 2 fois plus importants que nécessaire.

Signaler Répondre
avatar
Goffa Lolita le 14/10/2025 à 11:31

Vas-y Jean-Mimi... les lyonnais et la Métropole sont derrière toi !

Signaler Répondre
avatar
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard le 14/10/2025 à 11:31
Chapeau a écrit le 14/10/2025 à 11h21

Et si Doucet est battu alors tu manges ton chapeau , Ok ?

Aucune chance qu'Aulas batte Doucet. Vas-y chiale.

Signaler Répondre
avatar
Au risque de vous décevoir le 14/10/2025 à 11:30
Lyonnaisedu3 a écrit le 14/10/2025 à 10h11

"bye bye Grégory Doucet"
ça va, Lyon Mag, vous n'avez pas l'impression de faire du "journalisme" de propagande plus que d'information ?
Vous aurez quoi si Aulas est élu, quelques bananes ?
pitoyable ...

LM ne le fait pas pour des bananes , LM le fait gratuitement .
Cela peut en énerver certains je comprends .

Signaler Répondre
avatar
tous sauf vert le 14/10/2025 à 11:29

tout sauf cette médiocre gauche écolo qui veut nous imposer son style de vie. son style de bouffe ses vélos etc..

Signaler Répondre
avatar
Oula oula ! le 14/10/2025 à 11:25
Français avant tout a écrit le 14/10/2025 à 10h46

Doucet et Bernard avaient bénéficié de l'effet Covid, ensuite ils ont mis en place le massacre de la ville durant cinq ans. L'expérience va s'arrêter là car en 2026 si les planètes sont correctement alignées la proportion de personnes qui se rendront aux urnes ne sera pas de 15%. Alors patience inutile de baver de manière journalière sur Doucet, son dogmatisme est la pelle qui lui sert à creuser sa tombe ( politique) , la fin est proche il a encore quelques soubresauts, la majorité de la population lyonnaise ( bien que certains ne sont pas des fans de Aulas) ont une telle détestation de ce type ( comme Macron) qu'ils l'enverrons sous d'autres cieux. Saleté de la ville, dégradation de la voirie ( personnes âgées et handicapées moteur en sont les victimes), insécurité grandissante ( il n'en est pas entièrement coupable mais la volonté de ne pas installer de caméras reste une faute grave), très mauvaise gestion des migrants ( Bernard n'y est pas étranger), chasse aux pauvres par le biais de la ZFE, la liste est longue malheureusement. Les biens faits de Doucet- Bernard, la vegetalisation ( rue des bons enfants dans le septième les services techniques ont laissé crever les arbres ,du coup une société extérieure effectue quelques travaux ), mise en place d'arceaux à vélo ( la majorité sont inutilisés) et... Allez patience mars 2026 arrive.

Alerte ....!Mais que fait la police politique municipale ?
Il faut interdire ce genre de commentaires tous plus vrai que vrai !
Ceci n existe pas .

Signaler Répondre
avatar
Chapeau le 14/10/2025 à 11:21
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard a écrit le 14/10/2025 à 10h51

Vas y chiale.
Doucet sera réélu.

Et si Doucet est battu alors tu manges ton chapeau , Ok ?

Signaler Répondre
avatar
Vous avez entièrement raison le 14/10/2025 à 11:19
Tiens a écrit le 14/10/2025 à 11h03

une personne du service de communication de la ville de Lyon. Un post bref avec aucun argument à se mettre sous la dent.

Rien que le pseudo sent le mépris de classe des bobos vegans urbains qui haïssent le prolo qui roulent en scenic

Signaler Répondre
avatar
jeanfifouxxxx le 14/10/2025 à 11:18

Vite vite!!! les gauchistes Unis contre l horrible aulas trumpiste....

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 14/10/2025 à 11:16

Ne vendons pas la peau de l'ours... les coups bas ,les fausses infos ne vont pas tarder à commencer..bonne chance Mr aulas.

Signaler Répondre
avatar
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard le 14/10/2025 à 11:14
Tiens a écrit le 14/10/2025 à 11h03

une personne du service de communication de la ville de Lyon. Un post bref avec aucun argument à se mettre sous la dent.

Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard

Signaler Répondre
avatar
Alouf le 14/10/2025 à 11:08

L'humanitaire va bientôt retrouver un de ses fleurons !!!

Signaler Répondre
avatar
Rectification le 14/10/2025 à 11:07
L'actuel a écrit le 14/10/2025 à 11h02

maire de Lyon a réussi à rapprocher des personnes qui ne sont pas politiquement de grands amis. J'ai même entendu des personnes qui en général votent RN affirmer qu'elles voteront Aulas au premier tour afin de plier le game le plus rapidement possible. Tant de détestations, le prix du mépris et du dogmatisme d'une minorité de la population (15% ) à l'égard de l'autre . Au final la facture à venir restera pour la population lyonnaise, dommage de ne pas pouvoir appliquer la formule tu casses tu payes pour Doucet, Bagnon, Bernard et les autre clowns coupables du déclin de la ville de Lyon.

C'est les Républicains qui se sont rapprochés de Aulas. Aulas étant un proche de l'extrême droite depuis longtemps.

Signaler Répondre
avatar
Tiens le 14/10/2025 à 11:03
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard a écrit le 14/10/2025 à 10h51

Vas y chiale.
Doucet sera réélu.

une personne du service de communication de la ville de Lyon. Un post bref avec aucun argument à se mettre sous la dent.

Signaler Répondre
avatar
L'actuel le 14/10/2025 à 11:02

maire de Lyon a réussi à rapprocher des personnes qui ne sont pas politiquement de grands amis. J'ai même entendu des personnes qui en général votent RN affirmer qu'elles voteront Aulas au premier tour afin de plier le game le plus rapidement possible. Tant de détestations, le prix du mépris et du dogmatisme d'une minorité de la population (15% ) à l'égard de l'autre . Au final la facture à venir restera pour la population lyonnaise, dommage de ne pas pouvoir appliquer la formule tu casses tu payes pour Doucet, Bagnon, Bernard et les autre clowns coupables du déclin de la ville de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Et bien le 14/10/2025 à 10:54

Le tord de Doucet et son équipe de communication c'est d'attaquer Aulas qui est une figure locale. Doucet devrait insister sur les bienfaits de sa politique et les résultats mises en place durant cinq ans . Et lorsque l'on compare la liste des actions positives avec celle des actions négatives, la balance est plutôt négative.

Signaler Répondre
avatar
Vrai lyonnais qui y habite, pas un banlieusard le 14/10/2025 à 10:51
Lyonnais. a écrit le 14/10/2025 à 10h45

Ce pauvre Doucet qui a berné tous les lyonnais depuis 2022 et qui a complétement défigurée notre ville de Lyon et sa banlieue.
Allez, dehors Doucet, casse toi, plus jamais un ver escrolo sur une estrade lyonnaise.
Et ton pote Bernard suivra également, mais ils en auront faits du mal à notre ville ces 2 là !!

Vas y chiale.
Doucet sera réélu.

Signaler Répondre
avatar
Cadeau le 14/10/2025 à 10:47

Est autorisé à faire une note de frais pour une 'veste'

Signaler Répondre
avatar
Français avant tout le 14/10/2025 à 10:46

Doucet et Bernard avaient bénéficié de l'effet Covid, ensuite ils ont mis en place le massacre de la ville durant cinq ans. L'expérience va s'arrêter là car en 2026 si les planètes sont correctement alignées la proportion de personnes qui se rendront aux urnes ne sera pas de 15%. Alors patience inutile de baver de manière journalière sur Doucet, son dogmatisme est la pelle qui lui sert à creuser sa tombe ( politique) , la fin est proche il a encore quelques soubresauts, la majorité de la population lyonnaise ( bien que certains ne sont pas des fans de Aulas) ont une telle détestation de ce type ( comme Macron) qu'ils l'enverrons sous d'autres cieux. Saleté de la ville, dégradation de la voirie ( personnes âgées et handicapées moteur en sont les victimes), insécurité grandissante ( il n'en est pas entièrement coupable mais la volonté de ne pas installer de caméras reste une faute grave), très mauvaise gestion des migrants ( Bernard n'y est pas étranger), chasse aux pauvres par le biais de la ZFE, la liste est longue malheureusement. Les biens faits de Doucet- Bernard, la vegetalisation ( rue des bons enfants dans le septième les services techniques ont laissé crever les arbres ,du coup une société extérieure effectue quelques travaux ), mise en place d'arceaux à vélo ( la majorité sont inutilisés) et... Allez patience mars 2026 arrive.

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais. le 14/10/2025 à 10:45

Ce pauvre Doucet qui a berné tous les lyonnais depuis 2022 et qui a complétement défigurée notre ville de Lyon et sa banlieue.
Allez, dehors Doucet, casse toi, plus jamais un ver escrolo sur une estrade lyonnaise.
Et ton pote Bernard suivra également, mais ils en auront faits du mal à notre ville ces 2 là !!

Signaler Répondre
avatar
Stat... le 14/10/2025 à 10:44
Retourne à l’école victoire 46 a écrit le 14/10/2025 à 09h24

Avec 600 personnes interrogées la marge d erreur est inférieure à 3%
Tu es un guignol
Si tu es eelv collaborateur ou élu tu vas retourner travailler dans ta collectivité ou ton ong bientôt

Non, ±3% c'est pour 1000 sondés, théoriquement si les quotas sont respectés. L'expérience donne plutôt ±5% effectifs.

816 donne quasi ±4%, en théorie ; ±6% en pratique.

Signaler Répondre
avatar
Fin de la peste verte. le 14/10/2025 à 10:40

Si ça se confirme, selon la vieille tradition lyonnaise, j'irai faire brûler un cierge à Fourvière pour être libéré de la peste verte comme autrefois avec la peste noire en 1640. Le cauchemar sera enfin terminé.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 14/10/2025 à 10:40
mon institut de renommée à hauteur du "grand institut Mag2Lyon" a écrit le 14/10/2025 à 10h11

Cet institut LYONMAG3 à qui j'ai commandé un sondage d'opinion, me fait savoir que AULAS serait largement battu, à plat de couture

Est ce plus ou moins fiable que celui que nous assène LYONMAG ici ? on nous prend pour des lapins de 3 semaines ou quoi ?

Apprenez à lire, c'est l'institut Verian (anciennement Kantar) qui a réalisé le sondage qui a seulement été commandé par mag2lyon.
Mais c'est plus simple de passer pour un niais comme vous faites...

Signaler Répondre
avatar
Matild le 14/10/2025 à 10:37
pasteque69 a écrit le 14/10/2025 à 10h21

meme au 2eme tour c'est champagne ! L'important c'est qu'ils dégagent !

Et pourtant tu vas encore pleurer

Signaler Répondre
avatar
Bluepacific le 14/10/2025 à 10:34

Dehors les pasteques ecolos, cassez vous et les bobos qui vous soutiennent aussi.

Signaler Répondre
avatar
Ouiplease le 14/10/2025 à 10:32
Very easy a écrit le 14/10/2025 à 10h13

Si, le contraire de ce qu’a fait Doucet!
Faut peut être faire un dessin?

Oui je veux bien svp

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/10/2025 à 10:28

vu le sondage a tout les coups les ecolos vont demander la reconstitution du Nouveau front populaire. car NFP a gauche c est bien alors que l union des droites a l inverse cette gauche ne supporte pas .

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 14/10/2025 à 10:27

Nous allons être débarrassés des écolos qui ne pensent qu'a eux et qui se moquent des Lyonnais. 🚲

Signaler Répondre
avatar
pasteque69 le 14/10/2025 à 10:21
Chris696969 a écrit le 14/10/2025 à 09h09

Si les écolos perdent au 1er tour, c'est champagne...

meme au 2eme tour c'est champagne ! L'important c'est qu'ils dégagent !

Signaler Répondre
avatar
Very easy le 14/10/2025 à 10:13
Easy a écrit le 14/10/2025 à 09h01

Et tout ça sans programme, elle pas belle la vie ?!

Si, le contraire de ce qu’a fait Doucet!
Faut peut être faire un dessin?

Signaler Répondre
avatar
Mauvaise stratégie de com le 14/10/2025 à 10:13

En quittant Twitter, Doucet s'est éloigné du monde médiatique et des Lyonnais. Il est désormais complètement inaudible face à une opposition revigorée.

Il faut parfois savoir revenir sur une mauvaise décision...

Signaler Répondre
avatar
Lyonnaisedu3 le 14/10/2025 à 10:11

"bye bye Grégory Doucet"
ça va, Lyon Mag, vous n'avez pas l'impression de faire du "journalisme" de propagande plus que d'information ?
Vous aurez quoi si Aulas est élu, quelques bananes ?
pitoyable ...

Signaler Répondre
avatar
mon institut de renommée à hauteur du "grand institut Mag2Lyon" le 14/10/2025 à 10:11

Cet institut LYONMAG3 à qui j'ai commandé un sondage d'opinion, me fait savoir que AULAS serait largement battu, à plat de couture

Est ce plus ou moins fiable que celui que nous assène LYONMAG ici ? on nous prend pour des lapins de 3 semaines ou quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Il est simplement en ligne avec les idées des lyonnais le 14/10/2025 à 10:09
oksour a écrit le 14/10/2025 à 09h46

Cet 'article' n'est pas du tout à charge....

Bye bye Doucet. Bon voyage retour à Paris !

Signaler Répondre
avatar
La dégringolade des écolos le 14/10/2025 à 10:08

Doucet troisième derrière Aulas et LFI, ça aurait de la gueule !

Ça le donne presque envie de voter LFI au premier tour, pour l'humiliation des écolos 🤣

Signaler Répondre
avatar
c'est comme ça ! le 14/10/2025 à 09:59

Lyon aura opéré sa mue pour une ville apaisée avec des infrastructures qui permettent aux piétons et cyclistes d'avoir leur place. Même si je ne partage pas l'intégralité des idées de l'actuel Maire de Lyon, nous pouvons lui en être reconnaissant.

Signaler Répondre
avatar
Morientes69 le 14/10/2025 à 09:58

Y a que les escrolos que ça va surprendre.
Attention, pas de relâchement au second tour afin de nous débarrasser de ces nuls endoctrinés définitivement.
On a vécu un désastre, il faut s'en souvenir.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 14/10/2025 à 09:58
Oui a écrit le 14/10/2025 à 09h16

Dont 814 n'habitent pas à Lyon (et donc ne votent pas le maire de Lyon).

Si les sondés sont inscrits sur les listes électorales de Lyon...c'est qu'ils y votent.

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 14/10/2025 à 09:58

Si il y a bien un domaine ou les prédictions n'ont aucune valeur c'est bien les prédictions électorales.
On verra quand on verra !

Signaler Répondre
avatar
Juli le 14/10/2025 à 09:52
bob a écrit le 14/10/2025 à 09h41

Vu que Aulas a promis les transports gratuits, normal que les lyonnais votent pour lui.

On te soutient Jean-Michel pour cette superbe proposition.

Les lyonnais s'en foutent des transports gratuits, mesure populiste digne de l'extrême droite

Signaler Répondre
avatar
jerale69 le 14/10/2025 à 09:49

déçu des premières mesures annoncées, il veut faire comme e. Macron distribuer des chèques…. avec quel argent !

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 14/10/2025 à 09:48

On a appris à toujours se méfier des sondages, on a déjà vu quelques surprises par le passé.

Doucet doit déchanter, pourtant des gens dans la rue l'arrêtaient pour le remercier...! Étonnant !
En tout cas son mandat va laisser des traces dans la ville...

Signaler Répondre
avatar
oksour le 14/10/2025 à 09:46

Cet 'article' n'est pas du tout à charge....

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 14/10/2025 à 09:45

Au compost le khmaire !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.