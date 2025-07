Municipales 2026 à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) officialisera sa candidature en septembre

Comme attendu, la France Insoumise ne fera aucun cadeau aux écologistes lyonnais. Et la députée Anaïs Belouassa-Cherifi entend être candidate au premier tour des élections municipales 2026 à Lyon.

Après une période où elle démentait fermement auprès des journalistes qui laissaient entendre qu'elle visera la mairie centrale, puis un temps de réflexion et de préparation de ladite candidature, Anaïs Belouassa-Cherifi officialise dans un entretien au Monde son désir de ravir Lyon à son partenaire écologiste de gauche.

L'officialisation de la candidature de l'ancienne secrétaire générale de campagne de Jean-Luc Mélenchon est attendue pour fin septembre.

"La France insoumise a des choses à dire. Sur les questions de logement, de solidarité, d’aide aux plus vulnérables, la gauche doit mieux s’affirmer, surtout dans cette ville de très haute tradition humaniste. Notre travail programmatique a commencé dès le mois de janvier. Nous sommes la force militante la plus active", déclare la parlementaire insoumise au quotidien national.

Avec ou sans loi PLM, Anaïs Belouassa-Cherifi présente un profil capable de rafler peu ou prou n'importe quelle mairie d'arrondissement de sa 1ère circonscription (2e, 7e, 8e et 9e). Et elle a déjà prouvé qu'elle pouvait utiliser des mots aussi durs que la droite pour qualifier le travail des Verts.

Dans le dernier sondage sur les municipales lyonnaises, commandé par la holding Holnest de Jean-Michel Aulas, elle était créditée de 12% des intentions de vote, en 3e position derrière JMA (36%) et Grégory Doucet (27%) et à égalité avec le RN et Tiffany Joncour (12%).

Autant dire qu'elle est aujourd'hui en position de négociatrice, afin d'obliger l'édile écologiste sortant à lui fournir de la place dans son exécutif et dans son programme en vue d'une alliance au second tour.

Avec Jean-Michel Aulas et une candidate insoumise, le maire Grégory Doucet se rend désormais compte qu'il ne faudra négliger aucun jour de campagne dès la rentrée.