"Nous mettre sur le même plan est ridicule ET dangereux !" : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) furieuse d'être mise dans le même sac que le RN par Grégory Doucet et Bruno Bernard

Surtout lorsqu'il s'agit de la France Insoumise, qui fait miroiter la possibilité de monter des listes indépendantes dès le 1er tour, y compris à Lyon.

En taclant le vote des députés LFI et RN pour la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE), en évoquant des "groupes populistes", Bruno Bernard et Grégory Doucet ont vexé Anaïs Belouassa-Cherifi.

La députée insoumise de Lyon, possible candidate aux municipales l'an prochain même si elle le réfutait publiquement, s'emporte contre les deux élus écologistes sur ses réseaux sociaux.

"Non, M. Doucet. Non, M. Bernard. Nous refusons d’être assimilés au Rassemblement National quand nous défendons la justice sociale et l’écologie populaire. Nous mettre sur le même plan est ridicule ET dangereux !", rétorque-t-elle.

Anaïs Belouassa-Cherifi ne se contente pas de réprimander le maire de Lyon et le président de la Métropole sur leur réaction à ce vote sur les ZFE, elle critique leur propre politique : "Pas d’alternatives suffisantes à la voiture. Pas d’investissements suffisants dans les transports. Mais des amendes, des interdictions, de l’exclusion. Une écologie qui stigmatise et sanctionne les plus modestes".

Les mots sont durs, car ils sont ceux employés par l'opposition de droite et d'extrême-droite depuis des années.

"À celles et ceux qui veulent défendre l’écologie : Ne détournez pas le débat avec des attaques politiciennes. Et cessez vos raccourcis dangereux dans lesquels vous déréglez votre pensée et boussole politique", conclut la députée LFI de la 1ère circonscription du Rhône, qui risque de laisser certains écologistes lyonnais hébétés ce lundi soir.