Massacre du 17 octobre 1961 : LFI veut que Lyon reconnaisse son "histoire coloniale honteuse"

Ce jour-là, la répression ordonnée par Maurice Papon d'une manifestation d'Algériens faisait entre 7 et 200 morts dans la capitale, dont certains étaient jetés dans la Seine.

Pour LFI, "connaître, reconnaître et réparer sont les bases d'une politique anti-coloniale, urgente à mener en France et à Lyon".

Car le parti mélenchoniste, qui ambitionne de présenter une candidate au 1er tour des élections municipales - qui pourrait être la députée Anaïs Belouassa-Cherifi -, estime que "Lyon a une histoire coloniale honteuse" puisqu'"elle a organisé par exemple l'exposition de 1894 avec des villages indigènes".

La branche lyonnaise de LFI salue a contrario les "porteurs de valises ayant soutenu les militants algériens de l'indépendance".

"Notre volonté est de faire de Lyon une ville antiraciste et anticoloniale, en nous inscrivant dans la part humaniste de son histoire", concluent les insoumis lyonnais dans un communiqué.