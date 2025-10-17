Politique

Massacre du 17 octobre 1961 : LFI veut que Lyon reconnaisse son "histoire coloniale honteuse" - LyonMag

Ce vendredi, la communauté algérienne organise partout en France et à Lyon une commémoration du massacre du 17 octobre 1961.

Ce jour-là, la répression ordonnée par Maurice Papon d'une manifestation d'Algériens faisait entre 7 et 200 morts dans la capitale, dont certains étaient jetés dans la Seine.

Pour LFI, "connaître, reconnaître et réparer sont les bases d'une politique anti-coloniale, urgente à mener en France et à Lyon".

Car le parti mélenchoniste, qui ambitionne de présenter une candidate au 1er tour des élections municipales - qui pourrait être la députée Anaïs Belouassa-Cherifi -, estime que "Lyon a une histoire coloniale honteuse" puisqu'"elle a organisé par exemple l'exposition de 1894 avec des villages indigènes".

La branche lyonnaise de LFI salue a contrario les "porteurs de valises ayant soutenu les militants algériens de l'indépendance".

"Notre volonté est de faire de Lyon une ville antiraciste et anticoloniale, en nous inscrivant dans la part humaniste de son histoire", concluent les insoumis lyonnais dans un communiqué.

@lino le 18/10/2025 à 07:20
Lino a écrit le 17/10/2025 à 22h45

tout sauf LFI

Sauf à Lyon, où ils peuvent nous aider à battre Doucet.

s'ils sont un peu au dessus des écolos au premier tour, c'est plié

Lino le 17/10/2025 à 22:45

tout sauf LFI

Vote de confiance le 17/10/2025 à 21:41

Des Lyonnais ont voté pour elle…

lolotoooôooo le 17/10/2025 à 20:21

Et pour la traite arabo musulmane, que propose LFI ?

Bellota le 17/10/2025 à 18:32

Juste : ÇA SUFFIT

J6 le 17/10/2025 à 18:30
Coincidence a écrit le 17/10/2025 à 17h42

Cette polémique, c'est pour faire oublier le procès ces jours-ci de la psychopathe 100% algérienne qui a massacré la petite Lola.
Seuls quelques millions de Franco-Algériens tomberont volontairement dans le panneau, ainsi que quelques bibliothécaires et étudiantes de Lyon 2.
Les gens normaux savent

Bien vu

Rlb le 17/10/2025 à 17:58

Pourquoi ne pas remonter avant Jésus christ parti inutile et foutteur de M

Coincidence le 17/10/2025 à 17:42

Cette polémique, c'est pour faire oublier le procès ces jours-ci de la psychopathe 100% algérienne qui a massacré la petite Lola.
Seuls quelques millions de Franco-Algériens tomberont volontairement dans le panneau, ainsi que quelques bibliothécaires et étudiantes de Lyon 2.
Les gens normaux savent

Rente mémorielle le 17/10/2025 à 17:36

Raviver le passé pour tenter de faire oublier les événements du présent.
Accuser 99,99% des français qui n'ont rien à voir avec 1961 pour disculper 100% des bourreaux algériens d'aujourd'hui

Titus69 le 17/10/2025 à 17:22

Notre président se couche encore devant le régime Algérien. Voir sa prise de parole aujourd'hui.
On oublie le procès qui s'ouvre à Paris ce vendredi.
Les rebondissements de l'attentat et de la mort d'un chrétien d'orient à Venissieux.
Du viol d'un sexagénaire
Etc
Etc
Ce Président par son comportement montre qu'il est dans la haine de ce qui fait la France et n'est donc pas "protecteur " du citoyen mais tout le contraire.

????69 le 17/10/2025 à 17:20
La parité ? Mon cul ! a écrit le 17/10/2025 à 15h33

Si les politiques français des hautes sphères avaient donné les mêmes droits et les mêmes devoirs aux Algériens . l’Algérie serait encore française, je vous le garantis . Le problème est encore là, puisque quelques milliers de nantis gagne beaucoup d’argent en politique en se moquant du peuple français qu’ils haïssent par dessus tout , puisqu’ils sont d’un autre monde .

l'Algérie qui fait de la pub pour ses franco/algériens,qui alimentent les rubriques des faits divers a longueur d'année...BASTA

Consterné le 17/10/2025 à 17:16

La gauche donne systématiquement aux Algériens et aux Français d’origine Algérienne toutes les raisons de détester la France. Mélenchon attise les haines car il rêve d’une guerre civile.
Arrêtons de culpabiliser les Français d’un côté et d’entretenir la haine de l’autre. Tournons le dos au passé et construisons le vivre ensemble. La France est un pays de libertés qu’il faut chérir.

Memphis le 17/10/2025 à 17:14

ENTRE 7. ET 200 MORTS ! QUELLE PRECION ....

Signaler Répondre
CSC le 17/10/2025 à 17:12
Chris696969 a écrit le 17/10/2025 à 14h59

On peu aussi manifester contre la Commune de Paris : https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris

Car l'extrême gauche a fait couler beaucoup de sang français via la processus de la guerre guerre civile...

toujours moins que les versaillais

Effectivement le 17/10/2025 à 17:08

Que dire des arabo musulmans qui ont réduits en esclavage des centaines de milliers de gens, castré des hommes pour travailler dans leurs harems, massacré des populations européens ... Et qui continuent à pratiquer l'esclavagisme

LFI sous ses principes apparents d'humanisme, se comporte en Ravachol et adepte des dictatures rouges qui ont plusieurs millions de morts à leur actif.

Ces agitateurs, porteurs de haines liberticides ne cherchent qu'à attiser la violence.

Linette le 17/10/2025 à 17:05

Melenchon et sa clique se servent d un passé douloureux pour les deux pays. Ils oublient Boualem Sansal et tous les prisonniers politiques. Semer la Haine et le désordre pour arriver à leur fin. Pourquoi ne vont ils pas manifester pour défendre les Palestiniens qui sont après se faire massacrer par le Hamas qui règle ses comptes et qui continue ses exactions. Les Légions du Mal sont bien là et les complices du Mal continuent. Et si Israël avait raison ? Ne me censuréz pas, j aimerai avoir des remarques blessantes ou réalistes de personnes censées ou pas.

Honte aux plus riches ! le 17/10/2025 à 17:05
La parité ? Mon cul ! a écrit le 17/10/2025 à 15h33

Si les politiques français des hautes sphères avaient donné les mêmes droits et les mêmes devoirs aux Algériens . l’Algérie serait encore française, je vous le garantis . Le problème est encore là, puisque quelques milliers de nantis gagne beaucoup d’argent en politique en se moquant du peuple français qu’ils haïssent par dessus tout , puisqu’ils sont d’un autre monde .

Exactement, comme les riches aujourd’hui qui ne sont pas taxé sur les grosses fortunes, entreprises, sociétés ou l’état dépense des milliards en cadeaux fiscaux et rackette sans rougir les travailleurs et les retraités de France ! 🇫🇷

oui-oui le 17/10/2025 à 17:05

L 'Algérie et la France étaient en guerre. Cela a été officiellement reconnu.
Aucun pays n 'autorise ses ennemis à manifester au cœur de sa capitale. Si les ennemis le font c 'est à leur risque et péril.

Manipulation le 17/10/2025 à 16:29

L’idée derrière cette opération de communication est de déstabiliser la France .
Remuer cette histoire douloureuse …. pour les deux parties fait partie de la stratégie de méchant Long et de sa progéniture malfaisante !!!
Vivre ensemble et oublier cette période !!!!!

Watt le 17/10/2025 à 16:26

Ce qu'il faut lire: "LFI est prêt à vendre mère et père par clientélisme"

Tatin le 17/10/2025 à 16:15

LFI = 71 Députés sur 577 sièges, encore une fois une minorité veut nous imposer sa loi. Comme chante Hugues Auffray : " Debout les gars, réveillez-vous ! Il va falloir en mettre un coup Debout les gars, réveillez-vous..."

raslebol69 le 17/10/2025 à 16:13

Et au lendemain de l'indépendance, quid des massacres d'Oran (notamment)? Un mea culpa de l'Algérie?

Jeannot la grenouille le 17/10/2025 à 16:06

Les révolutionnaires en manques de cause.. Gaza c’est fini le LFI cherche une cause pour créer un bordel, des baltringue ces gars là !

Villeurbannais le 17/10/2025 à 16:05

Les Lyonnais cromagons ont décimé Néandertal, vite, repentez-vous.

Titeuf le 17/10/2025 à 15:57

On arrête quand avec cette idéologie decoloniale qui gangrène tout.
C'est un cancer qui se propage.
On trafique l'histoire à des fins communautaires

arko le 17/10/2025 à 15:48

les fouteurs de Bordel sont de sortie ils insultent la France et la démocratie qu'ils aillent manifester la bas ils n'y vont pas car ils vont se faire défoncer la gueule

La parité ? Mon cul ! le 17/10/2025 à 15:33

Si les politiques français des hautes sphères avaient donné les mêmes droits et les mêmes devoirs aux Algériens . l’Algérie serait encore française, je vous le garantis . Le problème est encore là, puisque quelques milliers de nantis gagne beaucoup d’argent en politique en se moquant du peuple français qu’ils haïssent par dessus tout , puisqu’ils sont d’un autre monde .

GLOUGLOU 1ER le 17/10/2025 à 15:24

Les fouteurs de merde sont de sortie . Fier de détruire au lieu de construire car incapable de faire quoi que se soit de positif pour la nation. Des aigris qui n'arrivent pas au pouvoir . Des révolutionnaires de pacotille à la botte du Maximo Leader capitaliste caché qui n'a fait que de la politique au train de sénateur. Leurs méthodes sont éculées .Qu'ils laissent l'intelligence pensez dans le calme . En passant n'oubliez pas de remercier Donald d'avoir mis fin au conflit de Gaza plus efficace que vos amies croisiéristes.

Ahaha LFI le 17/10/2025 à 15:09

La Fédération des Fientes Improvisées
Un mouvement spontané, toujours prêt à défendre… ses idées de merde. Composé d'un groupe de militants explosif, qui ne contrôle ni ses opinions… ni ses intestins.
Bref un mouvement pour ceux qui sèment la merde, et la récoltent avec fierté jusqu'à l'assemblée nationale.

Wazouf le 17/10/2025 à 15:05
Wallah',. a écrit le 17/10/2025 à 13h57

Et sans parler du colonialisme de l'empire Romain sur la France.
Il faut demander des réparations à Giorgia Meloni.

lol 😂 encore TOI ? Il t’on relâcher au VINATIER ?

Karl pépère le 17/10/2025 à 15:01

Les massacres et autres attentats du FLN....? LFI demande de la repentance à l'Algérie ? LFI qui est incapable de demander la libération des otages français détenus par le régime algérien ni même évoquer le sujet quand un de leur député est sur place.....Après chez LFI ce sont avant tout des militants séditieux, pas des responsables publics ni des représentants du peuple, pas du peuple français....

Chris696969 le 17/10/2025 à 14:59
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 14h06

Ces abrutis en ont fini avec gaza et ils vont nous faire ch... avec l'algérie, qui nous envoie tous leurs délinquants et ne veut pas les reprendre.
lfi cherche vraiment à déstabiliser le pays, c'est à se demander si méchancon est rémunéré aux Caimans par les russes.
A ce moment-là il autant manifester contre les allemands et les massacres perpétrés en France. Il faut avancer dans la vie et ne pas regarder 150 ans en arrière.
Complètement débiles ces gens, vivement une dissolution qu'ils soient écartés du paysage politique, avec le PS...

On peu aussi manifester contre la Commune de Paris : https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris

Car l'extrême gauche a fait couler beaucoup de sang français via la processus de la guerre guerre civile...

Ex Précisions le 17/10/2025 à 14:06

Ces abrutis en ont fini avec gaza et ils vont nous faire ch... avec l'algérie, qui nous envoie tous leurs délinquants et ne veut pas les reprendre.
lfi cherche vraiment à déstabiliser le pays, c'est à se demander si méchancon est rémunéré aux Caimans par les russes.
A ce moment-là il autant manifester contre les allemands et les massacres perpétrés en France. Il faut avancer dans la vie et ne pas regarder 150 ans en arrière.
Complètement débiles ces gens, vivement une dissolution qu'ils soient écartés du paysage politique, avec le PS...

Wallah',. le 17/10/2025 à 13:57
Sadi Carnot a écrit le 17/10/2025 à 13h54

A Lyon en 1894 le président de la République Sadi Carnot a été assassiné par un anarchiste Italien .
Allo LFI ? Pouvez vous demander réparation à l Italie ?
Ben y en personne ...y sont ou ?

Et sans parler du colonialisme de l'empire Romain sur la France.
Il faut demander des réparations à Giorgia Meloni.

Chris696969 le 17/10/2025 à 13:54

Bien évidemment chez LFI ils ont oublié ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d'Oran

Indignation sélective à géométrie variable comme d'habitude...

Sadi Carnot le 17/10/2025 à 13:54

A Lyon en 1894 le président de la République Sadi Carnot a été assassiné par un anarchiste Italien .
Allo LFI ? Pouvez vous demander réparation à l Italie ?
Ben y en personne ...y sont ou ?

pie69 le 17/10/2025 à 13:53

Mais quelle quitte Lyon et vite !!

Chris696969 le 17/10/2025 à 13:51

Ce massacre a eu lieu à Paris non ? https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_du_17_octobre_1961

Venividivinci le 17/10/2025 à 13:47

Marre
..rahan est responsable de tout aussi ?

Grand ecart le 17/10/2025 à 13:46

Mais quel est le rapport entre le massacre du 17 octobre 1961 à Paris et Lyon qui a organisé (par exemple) l'exposition de 1894 avec des villages indigènes.
Vous ne voyez pas ?
Et bien LFI vous le dit : Eux savent ! Ils sont ridicules dans leurs démonstrations , mais pas que ..

