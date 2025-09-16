Politique

Villeurbanne : Mathilde Panot (LFI) en meeting ce jeudi pour conclure la journée de blocage - LyonMag

Ce jeudi, l'appel à tout bloquer est relancé.

Pour conclure la journée dont on ignore encore si elle sera autant suivie que le 10 septembre, un meeting de Mathilde Panot sera organisé à Villeurbanne.

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale est attendue au CCVA à 19h, aux côtés de son homologue villeurbannais Gabriel Amard, ainsi que les deux chefs de file LFI pour les municipales à Villeurbanne Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet.

"Dans un contexte politique marqué par le déni de démocratie de M. Macron, la casse sociale et écologique, la banalisation du racisme, une grande réunion publique est organisée à Villeurbanne", promet LFI.

Mathilde Panot est déjà venue dans l'agglomération lyonnaise. En pleine campagne des élections européennes, elle avait notamment accompagné Rima Hassan pour un meeting à Vénissieux.

avatar
Les Fachos Incultes le 16/09/2025 à 13:12

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Signaler Répondre
avatar
mais qu'est ce c'est que le 16/09/2025 à 13:03

Tout ces parachutés qui ne connaissent pas Villeurbanne , et en plus nous n'en voulons pas ! ! ! !

Signaler Répondre
avatar
lol le 16/09/2025 à 12:38

Elle devrait aller faire un tour à Gaza,et porter le drapeau palestinien !LFI parti pro islamiste

Signaler Répondre
avatar
Footkill le 16/09/2025 à 12:14

«  la meute » vient à Villeurbanne!!
Ils vous laissent la liberté de penser….. comme eux!!! Sinon…..!

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 16/09/2025 à 11:45

C'est insultant pour les poissonnières et poissonniers !

Signaler Répondre
avatar
Amusant le 16/09/2025 à 11:45

Il y a plus de personnes issues de l'immigration au RN qu'à LFI ! Cette affiche en est le témoin....

Signaler Répondre
avatar
lyonnais français le 16/09/2025 à 11:36

une poissonnière à Villeurbanne

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 16/09/2025 à 11:24

"la forme, c est le fond qui remonte a la surface" a dit Victor HUGO...... Toujours pertinent l ancien.,.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 16/09/2025 à 11:24

Une grande réunion publique?
Plutôt une masterclass de haine, d'entrisme et de non débat bien stérile…

Signaler Répondre
avatar
Républix le 16/09/2025 à 11:15

Pagny et Panot sont dans un bateau, le bateau coule… heureusement… le barde est là !

Signaler Répondre
avatar
cette meute le 16/09/2025 à 10:51

je suis toujours surpris de voir le niveau de déculturation de racisme, et d agressivité de cette secte au service du tout puissant " commandante".
les élections permettront de voir où se "cachent" tous ces " déculturés" islamogauchistes qui n ont que la haine pour s exprimer.

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 16/09/2025 à 10:31

Non merci je n'ai pas de poisson à acheter.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 16/09/2025 à 10:26

Il y en Amard de Lahmar aux canards de LFI .
Tomber dans leur Panot n'est pas Bompard ailleurs.

Signaler Répondre
avatar
Dav696 le 16/09/2025 à 10:11

La poissonnière va encore brailler comme un veau en déblaterant des âneries.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 16/09/2025 à 10:08

Des députés français qui ne pensent qu'à bloquer le pays et à soutenir la Palestine !
Censurer , boycotter , dissoudre , démissionner , manifester , bloquer , voilà la liste des verbes les plus employés de LFI .
Solutionner les problèmes de la France n'est pas leur priorité , bien au contraire , ils font tout pour mettre à mal le pays.

Signaler Répondre
avatar
Forêt-Noire le 16/09/2025 à 10:08
ouf a écrit le 16/09/2025 à 08h08

A Villeurbanne, il va y avoir 3 listes de gauche, celle de Van styvendel, celle de Bret et celle des Insoumis.
Mais la vraie gauche, c'est celle des Insoumis.Ce sont eux qui vont gagné la Mairie, la dynamique est de leur côté.

LFI : la vraie gauche sectaire et factieuse pour être exact et honnête (c'est vrai aussi que l'honnêteté et la bonne foi avec cette gauche c'est très compliqué avec les idées qui les animent...).

Signaler Répondre
avatar
Marre d’Amard le 16/09/2025 à 10:04

Ce qui compte pour le gendre du gourou de la meute, c’est d’être sur la photo….Pour le reste il n’en à rien à faire, tiens on ne l’entend plus sur le tunnel Lyon/Turin…!

Signaler Répondre
avatar
Mauvaise pioche le 16/09/2025 à 10:00
l' histoire se rappellera a écrit le 16/09/2025 à 09h03

l histoire retiendra que un pays la palestien se fessait massacré par une armée génocidaires en France des femmes et des hommes en hausse la voix la gauche de Lfi les verts pcf et d autres parti honte a la droite hérité de Jacques Chirac

et en français ça donne quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Mwahaha! le 16/09/2025 à 09:59
LFI 69 a écrit le 16/09/2025 à 08h05

Voilà de la confiture pour les fachos...

Vous sous-estimez votre Mathilde qui n’est pas spécialement appréciée par la gauche non plus 🙄

Signaler Répondre
avatar
Bon le 16/09/2025 à 09:51

Si il y en a qui veulent acheter du poisson c’est le moment

Signaler Répondre
avatar
Moua le 16/09/2025 à 09:29
ouf a écrit le 16/09/2025 à 08h08

A Villeurbanne, il va y avoir 3 listes de gauche, celle de Van styvendel, celle de Bret et celle des Insoumis.
Mais la vraie gauche, c'est celle des Insoumis.Ce sont eux qui vont gagné la Mairie, la dynamique est de leur côté.

Bin voyons !
Espérons que les Villeurbannais ne tombent pas dans le Pannot même si ce sont des champions au basket ....
Allez l'ASVEL , a bas LFI ! lol !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/09/2025 à 09:27
Une petite insulte mysogine pour commencer a écrit le 16/09/2025 à 08h10

et ce n 'est qu un début . Les vieux réacs aigris peuvent faire mieux , j 'en suis sur .

Pas du du tout misogyne (et pas mysogine...), si c'était un gars on l'aurait traiter de poissonnier.
.
C'est bien les gauchistes çà, toujours à chercher des problèmes où il n'y en a pas, toujours la gueule ouverte...

Signaler Répondre
avatar
pourquoi se gêner ? le 16/09/2025 à 09:16

Le "Centre Culturel & De La Vie Associative" de la Ville de Villeurbanne va tenir lieu de meeting de LFI...

Et ça passe comme une lettre à la poste...

Signaler Répondre
avatar
"Pour conclure ce jeudi"....si il n'y a pas trop de bordel... le 16/09/2025 à 09:10

"Pour conclure ce jeudi"....si il n'y a pas trop de bordel...mais si elle ne peut pas venir ça ne serait pas plus mal...

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 16/09/2025 à 09:05

Panot, Tondelier il n'y a que la gueule de bonne.
Abrutis abreuver vous.

Signaler Répondre
avatar
de 2 maux faut choisir le moindre! le 16/09/2025 à 09:04
Met toi a écrit le 16/09/2025 à 09h01

un doigt dans l'œil c'est Bret qui va reprendre le manche.

je n ai jamais apprecié bret ,mais dans ce cas je vote pour lui!!TOUT SAUF LFI!

Signaler Répondre
avatar
l' histoire se rappellera le 16/09/2025 à 09:03

l histoire retiendra que un pays la palestien se fessait massacré par une armée génocidaires en France des femmes et des hommes en hausse la voix la gauche de Lfi les verts pcf et d autres parti honte a la droite hérité de Jacques Chirac

Signaler Répondre
avatar
leegeer le 16/09/2025 à 09:02

Il y a erreur sur le lieu de ce meeting .Ce meeting aura lieu en fait Place du Marché à Villeurbanne à l'étale la Belle Poissonnière, 3ieme stand à gauche .Remise de 10 pour cent à chaque client présentant la carte fidélité LFI .

Signaler Répondre
avatar
Met toi le 16/09/2025 à 09:01
ouf a écrit le 16/09/2025 à 08h08

A Villeurbanne, il va y avoir 3 listes de gauche, celle de Van styvendel, celle de Bret et celle des Insoumis.
Mais la vraie gauche, c'est celle des Insoumis.Ce sont eux qui vont gagné la Mairie, la dynamique est de leur côté.

un doigt dans l'œil c'est Bret qui va reprendre le manche.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 16/09/2025 à 08:56

La louve va abreuver de propos antisémite sa meute de petits louveteaux.

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 16/09/2025 à 08:54

Le blocage pourrait il avoir lieu en amont ?
Le quatuor fait envie ....il va y avoir des FO pour la protéger ?

Signaler Répondre
avatar
Inversion des valeurs le 16/09/2025 à 08:46
ou la a écrit le 16/09/2025 à 07h59

les vieux réacs pantouflards de LM vont se lâcher .

Avanti populo !

LFI méprise le peuple français, LFI n'aime pas la France : c'est le parti de l'étranger.

Signaler Répondre
avatar
Karl pépère le 16/09/2025 à 08:44

Au moins il n'y aura pas de vociférations de petits fachos d'extrême gauche ni de troubles à l'ordre public devant le centre culturel pour chercher à museler la parole et interdire le meeting : ils seront à l'intérieur pour écouter un membre de la meute.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 16/09/2025 à 08:40
Une petite insulte mysogine pour commencer a écrit le 16/09/2025 à 08h10

et ce n 'est qu un début . Les vieux réacs aigris peuvent faire mieux , j 'en suis sur .

Il n'y a rien de misogyne à employer le feminin d'un nom quand on parle d'une femme..
Il aurait dû dire "le poissonnier" selon vous.. ou "un individu qui vend du poisson" ?

Signaler Répondre
avatar
il est beau mon poisson le 16/09/2025 à 08:34

Les ventes de doliprane vont explosées🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 16/09/2025 à 08:20

LFI voudrait flinguer le mouvement qu'elle ne s'y prendrait pas autrement.
Par sa seule récupération, ce parti a réussi à en détourner beaucoup de monde.

C'est de plus en plus clairement un parti sous fausse bannière.. rien qui n'en émane n'est de gauche en fait.. c'est vraiment un attrape-cou*llon. Les gens de droite devraient le remercier.
Quand on voit son secretaire national, Mr Bompard, dire que l'immigration n'est pas un problème.. on se demande s'il sait reconnaitre sa gauche de sa droite pour ne pas faire de lien entre l'immigration sans limite, l'insécurité, le chômage de masse, les salaires qui stagnent, la crise du logement etc..
C'est sûrement la seule "extrême-gauche" du monde et dans l'histoire qui aligne des candidats au communautarisme religieux et prend systématiquement le parti contraire aux interêts de son peuple.

LFI ne détruit pas la France, elle n'en a pas le pouvoir vu que les Français de gauche ne votent pas pour elle.
Par contre elle est bien utile pour laisser à d'autres le champs libre pour le faire.
Et c'est tellement gros que la question se pose de savoir si ce parti n'est pas corrompu.. ce qui paradoxalement serait rassurant puisque la malhonnêteté a des bornes, tandis que s'il est convaincu par ce qu'il dit, alors c'est de la bêtise, qui n'en a aucune.

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 16/09/2025 à 08:17

Vociférer, bloquer, bordéliser...
Pas de doute, c'est LFI qui met en oeuvre tout son savoir !

Signaler Répondre
avatar
Une petite insulte mysogine pour commencer le 16/09/2025 à 08:10
Ex Précisions a écrit le 16/09/2025 à 08h04

La poissonnière de l'Assemblée Nationale comme les députés l'ont surnommée ;-)
Villeurbanne risque de virer gauche casseurs l'année prochaine...

et ce n 'est qu un début . Les vieux réacs aigris peuvent faire mieux , j 'en suis sur .

Signaler Répondre
avatar
La meute déjà au boulot le 16/09/2025 à 08:08

Manque la haine sociale entretenue par la meute… D’ailleurs le premier post en est un bel exemple !

Signaler Répondre
avatar
ouf le 16/09/2025 à 08:08

A Villeurbanne, il va y avoir 3 listes de gauche, celle de Van styvendel, celle de Bret et celle des Insoumis.
Mais la vraie gauche, c'est celle des Insoumis.Ce sont eux qui vont gagné la Mairie, la dynamique est de leur côté.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 16/09/2025 à 08:05

Voilà de la confiture pour les fachos...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/09/2025 à 08:04

La poissonnière de l'Assemblée Nationale comme les députés l'ont surnommée ;-)
Villeurbanne risque de virer gauche casseurs l'année prochaine...

Signaler Répondre
avatar
ou la le 16/09/2025 à 07:59

les vieux réacs pantouflards de LM vont se lâcher .

Avanti populo !

Signaler Répondre

