Villeurbanne : Mathilde Panot (LFI) en meeting ce jeudi pour conclure la journée de blocage

Pour conclure la journée dont on ignore encore si elle sera autant suivie que le 10 septembre, un meeting de Mathilde Panot sera organisé à Villeurbanne.
La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale est attendue au CCVA à 19h, aux côtés de son homologue villeurbannais Gabriel Amard, ainsi que les deux chefs de file LFI pour les municipales à Villeurbanne Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet.
"Dans un contexte politique marqué par le déni de démocratie de M. Macron, la casse sociale et écologique, la banalisation du racisme, une grande réunion publique est organisée à Villeurbanne", promet LFI.
Mathilde Panot est déjà venue dans l'agglomération lyonnaise. En pleine campagne des élections européennes, elle avait notamment accompagné Rima Hassan pour un meeting à Vénissieux.
📆 Hâte de vous retrouver ce jeudi 18 septembre pour une grande réunion publique à Villeurbanne en compagnie de @gabrielamard, @fabriguet et Mathieu Garabedian— Mathilde Panot (@MathildePanot) September 15, 2025
Au plaisir de vous y voir toutes et tous ! pic.twitter.com/chAQgaIBAi
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮Signaler Répondre
Tout ces parachutés qui ne connaissent pas Villeurbanne , et en plus nous n'en voulons pas ! ! ! !Signaler Répondre
Elle devrait aller faire un tour à Gaza,et porter le drapeau palestinien !LFI parti pro islamisteSignaler Répondre
« la meute » vient à Villeurbanne!!Signaler Répondre
Ils vous laissent la liberté de penser….. comme eux!!! Sinon…..!
C'est insultant pour les poissonnières et poissonniers !Signaler Répondre
Il y a plus de personnes issues de l'immigration au RN qu'à LFI ! Cette affiche en est le témoin....Signaler Répondre
une poissonnière à VilleurbanneSignaler Répondre
"la forme, c est le fond qui remonte a la surface" a dit Victor HUGO...... Toujours pertinent l ancien.,.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Une grande réunion publique?Signaler Répondre
Plutôt une masterclass de haine, d'entrisme et de non débat bien stérile…
Pagny et Panot sont dans un bateau, le bateau coule… heureusement… le barde est là !Signaler Répondre
je suis toujours surpris de voir le niveau de déculturation de racisme, et d agressivité de cette secte au service du tout puissant " commandante".Signaler Répondre
les élections permettront de voir où se "cachent" tous ces " déculturés" islamogauchistes qui n ont que la haine pour s exprimer.
Non merci je n'ai pas de poisson à acheter.Signaler Répondre
Il y en Amard de Lahmar aux canards de LFI .Signaler Répondre
Tomber dans leur Panot n'est pas Bompard ailleurs.
La poissonnière va encore brailler comme un veau en déblaterant des âneries.Signaler Répondre
Des députés français qui ne pensent qu'à bloquer le pays et à soutenir la Palestine !Signaler Répondre
Censurer , boycotter , dissoudre , démissionner , manifester , bloquer , voilà la liste des verbes les plus employés de LFI .
Solutionner les problèmes de la France n'est pas leur priorité , bien au contraire , ils font tout pour mettre à mal le pays.
LFI : la vraie gauche sectaire et factieuse pour être exact et honnête (c'est vrai aussi que l'honnêteté et la bonne foi avec cette gauche c'est très compliqué avec les idées qui les animent...).Signaler Répondre
Ce qui compte pour le gendre du gourou de la meute, c’est d’être sur la photo….Pour le reste il n’en à rien à faire, tiens on ne l’entend plus sur le tunnel Lyon/Turin…!Signaler Répondre
et en français ça donne quoi ?Signaler Répondre
Vous sous-estimez votre Mathilde qui n’est pas spécialement appréciée par la gauche non plus 🙄Signaler Répondre
Si il y en a qui veulent acheter du poisson c’est le momentSignaler Répondre
Bin voyons !Signaler Répondre
Espérons que les Villeurbannais ne tombent pas dans le Pannot même si ce sont des champions au basket ....
Allez l'ASVEL , a bas LFI ! lol !
Pas du du tout misogyne (et pas mysogine...), si c'était un gars on l'aurait traiter de poissonnier.Signaler Répondre
.
C'est bien les gauchistes çà, toujours à chercher des problèmes où il n'y en a pas, toujours la gueule ouverte...
Le "Centre Culturel & De La Vie Associative" de la Ville de Villeurbanne va tenir lieu de meeting de LFI...Signaler Répondre
Et ça passe comme une lettre à la poste...
"Pour conclure ce jeudi"....si il n'y a pas trop de bordel...mais si elle ne peut pas venir ça ne serait pas plus mal...Signaler Répondre
Panot, Tondelier il n'y a que la gueule de bonne.Signaler Répondre
Abrutis abreuver vous.
je n ai jamais apprecié bret ,mais dans ce cas je vote pour lui!!TOUT SAUF LFI!Signaler Répondre
l histoire retiendra que un pays la palestien se fessait massacré par une armée génocidaires en France des femmes et des hommes en hausse la voix la gauche de Lfi les verts pcf et d autres parti honte a la droite hérité de Jacques ChiracSignaler Répondre
Il y a erreur sur le lieu de ce meeting .Ce meeting aura lieu en fait Place du Marché à Villeurbanne à l'étale la Belle Poissonnière, 3ieme stand à gauche .Remise de 10 pour cent à chaque client présentant la carte fidélité LFI .Signaler Répondre
un doigt dans l'œil c'est Bret qui va reprendre le manche.Signaler Répondre
La louve va abreuver de propos antisémite sa meute de petits louveteaux.Signaler Répondre
Le blocage pourrait il avoir lieu en amont ?Signaler Répondre
Le quatuor fait envie ....il va y avoir des FO pour la protéger ?
LFI méprise le peuple français, LFI n'aime pas la France : c'est le parti de l'étranger.Signaler Répondre
Au moins il n'y aura pas de vociférations de petits fachos d'extrême gauche ni de troubles à l'ordre public devant le centre culturel pour chercher à museler la parole et interdire le meeting : ils seront à l'intérieur pour écouter un membre de la meute.Signaler Répondre
Il n'y a rien de misogyne à employer le feminin d'un nom quand on parle d'une femme..Signaler Répondre
Il aurait dû dire "le poissonnier" selon vous.. ou "un individu qui vend du poisson" ?
Les ventes de doliprane vont explosées🤣🤣🤣Signaler Répondre
LFI voudrait flinguer le mouvement qu'elle ne s'y prendrait pas autrement.Signaler Répondre
Par sa seule récupération, ce parti a réussi à en détourner beaucoup de monde.
C'est de plus en plus clairement un parti sous fausse bannière.. rien qui n'en émane n'est de gauche en fait.. c'est vraiment un attrape-cou*llon. Les gens de droite devraient le remercier.
Quand on voit son secretaire national, Mr Bompard, dire que l'immigration n'est pas un problème.. on se demande s'il sait reconnaitre sa gauche de sa droite pour ne pas faire de lien entre l'immigration sans limite, l'insécurité, le chômage de masse, les salaires qui stagnent, la crise du logement etc..
C'est sûrement la seule "extrême-gauche" du monde et dans l'histoire qui aligne des candidats au communautarisme religieux et prend systématiquement le parti contraire aux interêts de son peuple.
LFI ne détruit pas la France, elle n'en a pas le pouvoir vu que les Français de gauche ne votent pas pour elle.
Par contre elle est bien utile pour laisser à d'autres le champs libre pour le faire.
Et c'est tellement gros que la question se pose de savoir si ce parti n'est pas corrompu.. ce qui paradoxalement serait rassurant puisque la malhonnêteté a des bornes, tandis que s'il est convaincu par ce qu'il dit, alors c'est de la bêtise, qui n'en a aucune.
Vociférer, bloquer, bordéliser...Signaler Répondre
Pas de doute, c'est LFI qui met en oeuvre tout son savoir !
et ce n 'est qu un début . Les vieux réacs aigris peuvent faire mieux , j 'en suis sur .Signaler Répondre
Manque la haine sociale entretenue par la meute… D’ailleurs le premier post en est un bel exemple !Signaler Répondre
A Villeurbanne, il va y avoir 3 listes de gauche, celle de Van styvendel, celle de Bret et celle des Insoumis.Signaler Répondre
Mais la vraie gauche, c'est celle des Insoumis.Ce sont eux qui vont gagné la Mairie, la dynamique est de leur côté.
Voilà de la confiture pour les fachos...Signaler Répondre
La poissonnière de l'Assemblée Nationale comme les députés l'ont surnommée ;-)Signaler Répondre
Villeurbanne risque de virer gauche casseurs l'année prochaine...
les vieux réacs pantouflards de LM vont se lâcher .Signaler Répondre
Avanti populo !