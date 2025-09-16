Villeurbanne : Mathilde Panot (LFI) en meeting ce jeudi pour conclure la journée de blocage

Pour conclure la journée dont on ignore encore si elle sera autant suivie que le 10 septembre, un meeting de Mathilde Panot sera organisé à Villeurbanne.

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale est attendue au CCVA à 19h, aux côtés de son homologue villeurbannais Gabriel Amard, ainsi que les deux chefs de file LFI pour les municipales à Villeurbanne Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet.

"Dans un contexte politique marqué par le déni de démocratie de M. Macron, la casse sociale et écologique, la banalisation du racisme, une grande réunion publique est organisée à Villeurbanne", promet LFI.

Mathilde Panot est déjà venue dans l'agglomération lyonnaise. En pleine campagne des élections européennes, elle avait notamment accompagné Rima Hassan pour un meeting à Vénissieux.