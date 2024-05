Salle comble à Vénissieux pour Rima Hassan : "La Palestine et la migration sont des sujets européens"

Pour applaudir Rima Hassan, Mathilde Panot et Idir Boumertit, plus de 700 personnes s'étaient pressées à Vénissieux.

Juste avant de venir, la colistière de Manon Aubry pour les élections européennes était passée par Science Po Lyon, en cours de blocage pour dénoncer le conflit israélo-palestinien. Et forcément, il a été essentiellement question de Gaza ce jeudi.

Dans la salle, assez peu de drapeaux palestiniens mais beaucoup de keffiehs, comme celui qui ne quitte plus Rima Hassan, accueillie au son de "Palestine vivra Palestine vaincra".

Il revenait à Jérôme Faÿnel, président du Collectif Palestine 69, d'ouvrir le bal sur scène. "Dans le silence nous devenons complice. Quand nous parlons, chaque mot peut changer le monde. Alors changeons le monde et parlons car la nuit génocidaire s’est abattue sur Gaza", citait le militant, qui saluait les Palestiniens, un "peuple digne et debout, résistant".

Le député LFI de la circonscription et conseiller municipal vénissian Idir Boumertit prenait la suite pour réveiller la salle. Orateur transcendé, il saluait Vénissieux "belle rebelle et populaire", ainsi que la liste de l'Union populaire, "la plus déterminée et représentative de ce qu’est la France". Concentré sur un discours transpirant l'incitation au vote, il promettait que "le bulletin de la paix, c’est celui de l’union populaire". Avant de revenir aux fondamentaux de la soirée et d'exhorter les institutions internationales et européennes à "lancer un mandat d’arrêt contre le criminel Netanyahou".

Venait le tour de la star de la soirée. Rima Hassan, qui se révélait finalement être la moins à l'aise derrière le micro, cherchant ses mots et parlant peu fortement, faisait lever la main dans la salle à ceux qui ont une histoire avec la migration, puis ceux qui soutiennent la Palestine.

Suivait ensuite un discours rodé sur la justification de l'omniprésence du conflit israélo-palestinien dans ses prises de parole.

"Palestiniens et Ukrainiens ont l’impérialisme comme adversaire. Ils ont une différence : leur couleur de peau. (...) Il n'y a pas de débat pour l’Ukraine, il ne devrait pas y en avoir pour la Palestine", scandait la juriste, estimant que "ce racisme, ce sont les restes du colonialisme".

"L’Europe se barricade face à un ennemi imaginaire : le migrant. Et le migrant, c’est moi. Nous ne voulons pas d’une politique migratoire qui tue mais d’un accueil qui sauve. Face à ces défis, l’Europe doit porter des solutions concrètes. L’humanité peut l’emporter le 9 juin prochain. La Palestine et la migration, n’en déplaise à certains, sont des sujets européens. Car

Israël est un bout d’occident en orient. Car l’Union européenne est le premier partenaire d’Israël. Car 130 pays ont reconnu l’état d’Israël. Car l’Europe est complice du génocide en cours, le cautionne, le valide et le soutient. Car nous sommes tous d’une manière ou d’une autre, des Palestiniens", concluait Rima Hassan, provoquant alors le départ d'une poignée de jeunes, visiblement là davantage par effet de mode que par convictions politiques en vue du scrutin des européennes.

Mathilde Panot concluait la soirée dans un style qui détonnait d'avec celui de sa prédécesseure. Imitant Jean-Luc Mélenchon en poussant les ressemblances jusqu'au mimétisme, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale disait la même chose que les autres, mais autrement.

"L’émotion nous submerge face au premier génocide filmé de l’humanité. Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître !, promettait-elle. Nous sommes une majorité, prête à dégager Emmanuel Macron et son monde !"

"Nous sommes plus de 1000 à Vénissieux ! Partout, les salles débordent. Nous resterons là et nous ne nous tairons pas. (...) Je veux saluer à Vénissieux la jeunesse de ce pays et du monde qui se lève contre le génocide. Gloire à la jeunesse qui défend notre humanité commune. Les étudiants avaient raison de se lever contre la guerre au Vietnam, ils ont raison de le faire pour le premier génocide télévisé. Nous devons mettre toutes nos forces pour les aider. Assez de sang sur les mains de ce gouvernement !", poursuivait Mathilde Panot.

Le dernier sondage IFOP-Fiducial pour LCI et Le Figaro ce jeudi créditait Manon Aubry de 7,5% des intentions de vote (+0,5 point), à égalité avec les Républicains et loin derrière Raphaël Glucksmann (PS/Place publique avec 13,5%), hué ce jeudi soir, ainsi que Fabien Roussel (PCF). C'est peut-être d'ailleurs l'élément le plus surprenant de la soirée : un communiste a été hué, un chef de surcroît, par 700 personnes dans une salle municipale de Vénissieux. De mémoire de stalinien, ce n'est que rarement arrivé.