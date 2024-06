Législatives : l'ancien maire PCF de Vénissieux André Gerin ne votera pas pour Idir Boumertit (LFI)

Alors que Jean-Paul Bret (PS) se présente comme candidat dissident face à Gabriel Amard (NFP) à Villeurbanne, c'est au tour d'André Gerin de décocher une flèche ce dimanche.

L'ancien maire communiste de Vénissieux annonce dans un communiqué qu'il ne votera pas pour Idir Boumertit, le député sortant de la 14e circonscription et investi par le Nouveau Front Populaire.

André Gerin regrette comme en 2022 que la circonscription dont il fut le député échappe à nouveau au PCF, et donc à sa protégée Michèle Picard.

"Tout comme j’ai refusé la NUPES, je refuse aujourd’hui cet amalgame qu’est le Nouveau Front Populaire, rabibochage made in Mélenchon. Si, au second tour, il y a une menace Rassemblement National, je voterai pour Idir Boumertit mais avec un goût amer. Car la LFI entraîne la gauche dans une dérive gravissime en jouant les idiots utiles du Hamas et en flirtant avec l’antisémitisme", écrit le maire honoraire de Vénissieux.

Pour André Gerin, "il est essentiel d'avoir un parlement le plus fréquentable possible, avec le moins de députés du Rassemblement national et de la France insoumise". Ce qui le pousse à pouvoir appeler à voter "sans état d'âme" "pour le candidat communiste, écologiste et de la droite républicaine" dans le Rhône.

"Le peuple est en colère d’avoir été oublié car les inégalités se sont creusées et l’identité de la France a été mise à mal. Que les républicains de ce pays se lèvent !", conclut André Gerin dans un communiqué qui risque de faire encore des vagues au sein de la majorité de gauche fissurée de Michèle Picard à Vénissieux.