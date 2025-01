"Arrêtez de cadenasser nos libertés" : le député de Vénissieux contre l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires

En déclarant que selon lui, les accompagnatrices de sorties scolaires "n'ont pas à être voilées". Et en remettant également en question le port du voile pour les étudiantes dans les universités, le ministre de l'Intérieur a fait réagir.

A commencer par le député LFI de Vénissieux, Idir Boumertit. "Stop à la fracturation de notre société ! Donnez plus de moyens et de personnels à l'éducation nationale ! Laissez les universités se gérer ! Arrêtez de cadenasser nos libertés et toutes vos manipulations indignes", s'emporte le parlementaire insoumis, qui voit dans cette sortie de Bruno Retailleau un serment d'allégeance à Jean-Marie Le Pen : "(Il) honore Jean-Marie Le Pen en procédant comme lui le faisait, c'est-à-dire en stigmatisant une composante de la population sous le prétexte fallacieux de lutter contre l'islamisme radical pour défendre l'islam et la laïcité. Personne n'est dupe de sa stratégie de positionnement vis à vis de Marine Le Pen et de (Laurent) Wauquiez".

Dans son interview au Parisien à l'occasion des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, Bruno Retailleau annonce faire de la "lutte contre les Frères musulmans" l'une de ses "grandes priorités de ces prochains mois". Et parmi les combats que le premier flic de France entend mener, celui donc contre le voile : "Le voile n’est pas qu’un simple bout de tissu : c’est un étendard pour l’islamisme, et un marqueur de l’infériorisation de la femme par rapport à l’homme".