Protoxyde d'azote : le député Idir Boumertit veut interdire la vente aux particuliers

Vous avez forcément déjà vu ces siphons à chantilly bleus jetés sur les routes, qui ont servi à gonfler en gaz des ballons dont le contenu a été inhalé malgré les dangers que la pratique représente, surtout si la personne est au volant.

Un député s'empare enfin du sujet avec une proposition de loi visant à légiférer autour du protoxyde d'azote. Il s'agit d'Idir Boumertit (LFI), député de Vénissieux, qui propose d'interdire sa vente aux particuliers et de la réserver exclusivement aux professionnels de santé et de la cuisine via des circuits de vente spécifiques. Le parlementaire insoumis appelle également au renforcement de la prévention.

"Cette proposition de loi ne vise pas à stigmatiser les consommateurs, mais à agir collectivement contre un problème de santé publique majeur, en apportant une réponse ferme et préventive", commente Idir Boumertit.

Sa proposition de loi transpartisane a été redéposée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Cent parlementaires de neuf groupes politiques différents la soutiennent.