ZFE : le député Idir Boumertit réclame la non-verbalisation des véhicules Crit'Air 3 dans la Métropole de Lyon

Une première vraie exclusion des véhicules les plus polluants, et qui va obliger des dizaines de milliers d'habitants et de pendulaires à changer de voiture ou de mode de transport sous peine de récolter des amendes.

Mais pour Idir Boumertit, cette situation est "profondément injuste et discriminatoire". Le député LFI de la 14e circonscription du Rhône demande donc officiellement à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, de retarder la verbalisation des véhicules Crit'Air 3.

"Ce sont les plus modestes des usagers de la route, mais également les petits artisans et commerçants qui vont être pénalisés", annonce le parlementaire insoumis qui indique que 32,92% du parc automobile de Vénissieux est concerné.

M. Bruno Bernard, comme à Montpellier, Strasbourg ou à Marseille, retardez la verbalisation des véhicules #CritAir3 dans la #ZFE lyonnaise !



En l'état, la mesure d'interdiction des véhicules Crit'Air 3 qui doit prendre effet au 1er janvier prochain est profondément injuste et… pic.twitter.com/JPi7rqWMhb — Idir Boumertit (@boumertitidir) December 14, 2024 "Monsieur Bernard, comme dans l'agglomération de Montpellier, ne mettez pas en place les panneaux de signalisation qui permettront la verbalisation des citoyens de la métropole au volant d'un véhicule Crit'Air 3. Vous permettrez ainsi à un prochain conseil de la métropole de déterminer des modalités d'application de la ZFE qui permettront de diminuer le taux d'émission de CO² dans l'agglomération lyonnaise de manière juste et équitable", demande Idir Boumertit.

L'élu vénissian estime que "cela permettra à l’Assemblée nationale et à un futur gouvernement, plus engagé sur les enjeux de la transition écologique, de mettre en place des aides sérieuses à l’achat de véhicules moins polluants pour les plus modestes de nos concitoyens".