Florestan Groult : "Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos"

Le 10 septembre, un important mouvement de contestation va avoir lieu en France. "On espère un succès important à Lyon", annonce Florestan Groult, puisque LFI soutient le mouvement. "Ce qu'on nous propose au niveau gouvernemental a atteint un point de non-retour", déplore le vice-président de la Métropole.

Florestan Groult fait aussi le bilan de l'union de la gauche depuis 2020. Avec "des points sur lesquels on est fier, ce sont des réussites. Et des points qui sont des désaccords comme la ZFE ou l'hébergement d'urgence".

"Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos ou les caricatures annoncées ! C'est plus de justice sociale, plus d'égalité", se félicite-t-il.

Comme annoncé depuis des mois, LFI risque de partir seule au premier tour des élections en 2026 dans l'agglomération lyonnaise. "On prépare une offre politique de gauche sur tout le territoire, qui va prendre les sujets à la racine, qui constate que le modèle actuel n'est plus viable", promet Florestan Groult.

00:00 Appel à rejoindre le mouvement du 10 septembre

02:48 Bilan de l'union de la gauche

04:05 Bilan des Sports à la Métropole

07:24 Olympique Lyonnais/Jean-Michel Aulas

09:08 Municipales et LFI