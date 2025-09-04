Florestan Groult : "Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos"

Le 10 septembre, un important mouvement de contestation va avoir lieu en France. "On espère un succès important à Lyon", annonce Florestan Groult, puisque LFI soutient le mouvement. "Ce qu'on nous propose au niveau gouvernemental a atteint un point de non-retour", déplore le vice-président de la Métropole.
Florestan Groult fait aussi le bilan de l'union de la gauche depuis 2020. Avec "des points sur lesquels on est fier, ce sont des réussites. Et des points qui sont des désaccords comme la ZFE ou l'hébergement d'urgence".
"Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos ou les caricatures annoncées ! C'est plus de justice sociale, plus d'égalité", se félicite-t-il.
Comme annoncé depuis des mois, LFI risque de partir seule au premier tour des élections en 2026 dans l'agglomération lyonnaise. "On prépare une offre politique de gauche sur tout le territoire, qui va prendre les sujets à la racine, qui constate que le modèle actuel n'est plus viable", promet Florestan Groult.
00:00 Appel à rejoindre le mouvement du 10 septembre
02:48 Bilan de l'union de la gauche
04:05 Bilan des Sports à la Métropole
07:24 Olympique Lyonnais/Jean-Michel Aulas
09:08 Municipales et LFI
🎶🎶Je vous crois, monsieur Florestan!Signaler Répondre
Je vous crois, mais en attendant,
En attendant...
Poussez, poussez, l’escarpolette,
Poussez pour mieux me balancer!
Si ça me tourne un peu la tête,
Tant pis! Je veux recommencer!🎶🎶
Créer le désordre partout, dans les facs, dans les rues avec des mots d'ordre odieux...Signaler Répondre
Mélenchon avait tout dit de sa stratégie en 2012, elle s'inspire de Chavez qui s'inspire de Trotski : "la conquête de l'hégémonie politique a un préalable : il faut tout conflictualiser." Terrifiant.
https://x.com/FrontRep/status/985888682900115456
effectivement les politiques publiques de LFI ne sont pas le chaos mais l APOCALYPSE !Signaler Répondre
une tête d'alcooloSignaler Répondre
Après toute les magouilles qu'il a fait pour se faire élire en se faisant passer pour un socialiste alors qu'il était une taupe de la fi...Signaler Répondre
"On prépare une offre politique de gauche qui va prendre les sujets à la racine"Signaler Répondre
....Elle est bien celle là !!! il y a du pissenlit dans l air chez LFI!
une vraie tête de vainqueurSignaler Répondre
encore un champion!Signaler Répondre
oh lala un jursite!Signaler Répondre
c'est quoi l'article 40? et en quoi il s'applique là?
des clowns tristesSignaler Répondre
Hé mais qu'est-ce que c'est que ce parti, sérieux.Signaler Répondre
Vous avez vu dans quel état il est celui-là? Entre les cernes et son besoin d'aller chez le coiffeur, passons...
Apprécions-le dans la hauteur et sa largeur, lui qui représente le sport!
l'égalitarisme dans la médiocritéSignaler Répondre
Le sport c'est de droiteSignaler Répondre
Bonne nuit les Rouge
Un nouveau comique?Signaler Répondre
Dans tes,rêves. Renseigne toi. Ils ont fait leur cinéma au niveau local et ensuite ils ont voté pour le maintien. Vérifie je ne raconte pas de conneries.Signaler Répondre
Effectivement c'est plutôt le chaos "total" avec eux ;-)Signaler Répondre
Le gars est vice president de la métropole délégué aux sports et est en surpoids ….. cherchez l’erreur ….. quel exemple pour les jeunes sportifs de nos territoires….. et puis un LFI au sport c’est comme si il y avait in décroissant au commerce …… en 2026 ça dégage !!Signaler Répondre
Encore un qui en 2026 retournera dans un néant qu'il n'aurait jamais dû quitter......Signaler Répondre
J attends surtout la commission d'enquête sur LFI et ses réseaux, et les jugements de tous ces élus sur le fondement de l article 40.Signaler Répondre
Le 10, je peux pas, j' ai piscine...
Ni oubli, ni pardon
Au contraire, les députés LFI ont torpillé les ZFE.Signaler Répondre
Florestan Groult ferait un bon Maire de Lyon pour succéder à Greg : je le pense capable d'avoir toutes les capacités requises pour faire pire que notre Maire actuel.Signaler Répondre
il raconte des conneries à l'assemblée nationale LFI a voté pour le maintien des ZFE,.Signaler Répondre
Next …Signaler Répondre
Une âneries des le titre de l'article...Signaler Répondre