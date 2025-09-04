Les Coulisses du Grand Lyon

Florestan Groult : "Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos"

Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Sports, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Le 10 septembre, un important mouvement de contestation va avoir lieu en France. "On espère un succès important à Lyon", annonce Florestan Groult, puisque LFI soutient le mouvement. "Ce qu'on nous propose au niveau gouvernemental a atteint un point de non-retour", déplore le vice-président de la Métropole.

Florestan Groult fait aussi le bilan de l'union de la gauche depuis 2020. Avec "des points sur lesquels on est fier, ce sont des réussites. Et des points qui sont des désaccords comme la ZFE ou l'hébergement d'urgence".

"Les politiques publiques insoumises, ce n'est pas le chaos ou les caricatures annoncées ! C'est plus de justice sociale, plus d'égalité", se félicite-t-il.

Comme annoncé depuis des mois, LFI risque de partir seule au premier tour des élections en 2026 dans l'agglomération lyonnaise. "On prépare une offre politique de gauche sur tout le territoire, qui va prendre les sujets à la racine, qui constate que le modèle actuel n'est plus viable", promet Florestan Groult.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Appel à rejoindre le mouvement du 10 septembre
02:48 Bilan de l'union de la gauche
04:05 Bilan des Sports à la Métropole
07:24 Olympique Lyonnais/Jean-Michel Aulas
09:08 Municipales et LFI

23 commentaires
FrClaude2 le 04/09/2025 à 18:54

🎶🎶Je vous crois, monsieur Florestan!
Je vous crois, mais en attendant,
En attendant...
Poussez, poussez, l’escarpolette,
Poussez pour mieux me balancer!
Si ça me tourne un peu la tête,
Tant pis! Je veux recommencer!🎶🎶

réalité contre mensonge d'extrémiste politique le 04/09/2025 à 18:24

Créer le désordre partout, dans les facs, dans les rues avec des mots d'ordre odieux...
Mélenchon avait tout dit de sa stratégie en 2012, elle s'inspire de Chavez qui s'inspire de Trotski : "la conquête de l'hégémonie politique a un préalable : il faut tout conflictualiser." Terrifiant.

https://x.com/FrontRep/status/985888682900115456

roco le 04/09/2025 à 18:07

effectivement les politiques publiques de LFI ne sont pas le chaos mais l APOCALYPSE !

l'aube blanche le 04/09/2025 à 18:06
comme qui dirait a écrit le 04/09/2025 à 16h10

une vraie tête de vainqueur

une tête d'alcoolo

Lfi magouille le 04/09/2025 à 16:52

Après toute les magouilles qu'il a fait pour se faire élire en se faisant passer pour un socialiste alors qu'il était une taupe de la fi...

Doux reveur le 04/09/2025 à 16:52

"On prépare une offre politique de gauche qui va prendre les sujets à la racine"
....Elle est bien celle là !!! il y a du pissenlit dans l air chez LFI!

comme qui dirait le 04/09/2025 à 16:10
effaré a écrit le 04/09/2025 à 14h53

encore un champion!

une vraie tête de vainqueur

effaré le 04/09/2025 à 14:53

encore un champion!

csc le 04/09/2025 à 14:14
Lyon2026revient a écrit le 04/09/2025 à 12h52

J attends surtout la commission d'enquête sur LFI et ses réseaux, et les jugements de tous ces élus sur le fondement de l article 40.
Le 10, je peux pas, j' ai piscine...
Ni oubli, ni pardon

oh lala un jursite!
c'est quoi l'article 40? et en quoi il s'applique là?

enfin plutot le 04/09/2025 à 14:14
David Cro a écrit le 04/09/2025 à 13h50

Un nouveau comique?

des clowns tristes

oiugf le 04/09/2025 à 14:06

Hé mais qu'est-ce que c'est que ce parti, sérieux.

Vous avez vu dans quel état il est celui-là? Entre les cernes et son besoin d'aller chez le coiffeur, passons...

Apprécions-le dans la hauteur et sa largeur, lui qui représente le sport!

et oui le 04/09/2025 à 13:58
Vivement 2026. a écrit le 04/09/2025 à 12h38

Florestan Groult ferait un bon Maire de Lyon pour succéder à Greg : je le pense capable d'avoir toutes les capacités requises pour faire pire que notre Maire actuel.

l'égalitarisme dans la médiocrité

Heyrbu le 04/09/2025 à 13:54

Le sport c'est de droite

Bonne nuit les Rouge

David Cro le 04/09/2025 à 13:50

Un nouveau comique?

Général Salan le 04/09/2025 à 13:22
mais non a écrit le 04/09/2025 à 12h46

Au contraire, les députés LFI ont torpillé les ZFE.

Dans tes,rêves. Renseigne toi. Ils ont fait leur cinéma au niveau local et ensuite ils ont voté pour le maintien. Vérifie je ne raconte pas de conneries.

Ex Précisions le 04/09/2025 à 13:14

Effectivement c'est plutôt le chaos "total" avec eux ;-)

Sportif de Lyon le 04/09/2025 à 13:05

Le gars est vice president de la métropole délégué aux sports et est en surpoids ….. cherchez l’erreur ….. quel exemple pour les jeunes sportifs de nos territoires….. et puis un LFI au sport c’est comme si il y avait in décroissant au commerce …… en 2026 ça dégage !!

Signaler Répondre
Mister Nobody le 04/09/2025 à 13:04

Encore un qui en 2026 retournera dans un néant qu'il n'aurait jamais dû quitter......

Lyon2026revient le 04/09/2025 à 12:52

J attends surtout la commission d'enquête sur LFI et ses réseaux, et les jugements de tous ces élus sur le fondement de l article 40.
Le 10, je peux pas, j' ai piscine...
Ni oubli, ni pardon

mais non le 04/09/2025 à 12:46
Général Salan a écrit le 04/09/2025 à 12h36

il raconte des conneries à l'assemblée nationale LFI a voté pour le maintien des ZFE,.

Au contraire, les députés LFI ont torpillé les ZFE.

Vivement 2026. le 04/09/2025 à 12:38

Florestan Groult ferait un bon Maire de Lyon pour succéder à Greg : je le pense capable d'avoir toutes les capacités requises pour faire pire que notre Maire actuel.

Général Salan le 04/09/2025 à 12:36

il raconte des conneries à l'assemblée nationale LFI a voté pour le maintien des ZFE,.

Bon le 04/09/2025 à 12:31

Next …

Cookie the first le 04/09/2025 à 12:12

Une âneries des le titre de l'article...

