Lyon Politiques : propositions de Jean-Michel Aulas, LFI et tensions dans la campagne - 03/10/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas, des propositions trop à droite, trop métropolitaines ?

- LFI finalement plus un problème à Lyon pour le PS, Place Publique et Georges Képénékian ?

- Tensions aux derniers conseils municipal et métropolitain : la campagne 2026 sera-t-elle la plus violente ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:38 Propositions de Jean-Michel Aulas

15:30 LFI et reste de la gauche lyonnaise

23:57 Campagnes sous tension