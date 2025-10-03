Lyon Politiques : propositions de Jean-Michel Aulas, LFI et tensions dans la campagne - 03/10/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Jean-Michel Aulas, des propositions trop à droite, trop métropolitaines ?
- LFI finalement plus un problème à Lyon pour le PS, Place Publique et Georges Képénékian ?
- Tensions aux derniers conseils municipal et métropolitain : la campagne 2026 sera-t-elle la plus violente ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:38 Propositions de Jean-Michel Aulas
15:30 LFI et reste de la gauche lyonnaise
23:57 Campagnes sous tension
A voir les commentaires et les français, je comprend mieux pourquoi la France 🇫🇷 a un dette irrembourasable qui la menera a la faillite et mise sous tutelle par la banque centrale européenne .Signaler Répondre
Les ecolos sont en panique. Aulas est lui, très serein. Il déroule et trace son chemin vers une victoire.Signaler Répondre
Aulas marque des points dans l'opinion depuis quelques jours.Signaler Répondre
J'ai hâte qu'un prochain sondage sorte, pour voir s'il a déjà plié le match !