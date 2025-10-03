Lyon Politiques

Lyon Politiques : propositions de Jean-Michel Aulas, LFI et tensions dans la campagne - 03/10/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas, des propositions trop à droite, trop métropolitaines ?
- LFI finalement plus un problème à Lyon pour le PS, Place Publique et Georges Képénékian ?
- Tensions aux derniers conseils municipal et métropolitain : la campagne 2026 sera-t-elle la plus violente ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:38 Propositions de Jean-Michel Aulas
15:30 LFI et reste de la gauche lyonnaise
23:57 Campagnes sous tension

3 commentaires
Plus con ? Tu meurs . le 03/10/2025 à 18:39

A voir les commentaires et les français, je comprend mieux pourquoi la France 🇫🇷 a un dette irrembourasable qui la menera a la faillite et mise sous tutelle par la banque centrale européenne .

2026 ! le 03/10/2025 à 18:38
je suis bien d'accord ! a écrit le 03/10/2025 à 18h05

Aulas marque des points dans l'opinion depuis quelques jours.

J'ai hâte qu'un prochain sondage sorte, pour voir s'il a déjà plié le match !

Les ecolos sont en panique. Aulas est lui, très serein. Il déroule et trace son chemin vers une victoire.

je suis bien d'accord ! le 03/10/2025 à 18:05

Aulas marque des points dans l'opinion depuis quelques jours.

J'ai hâte qu'un prochain sondage sorte, pour voir s'il a déjà plié le match !

