La France Insoumise : la peur de gagner - LyonMag

Sur la métropole de Lyon, la France Insoumise, par simple capillarité avec Jean-Luc Mélenchon, est passée du statut de groupuscule confidentiel — refuge pour communistes non corrompus et socialistes non islamophobes — à celui de deuxième force politique du pays.

Une ascension fulgurante, propulsée par une armée de militants fascinés par leur prophète vieillissant, plus proche désormais de François Bayrou que de Che Guevara. Dans les centres-villes bohèmes et les banlieues ghettos, les scores électoraux frôlent les dictatures. À Vénissieux, Idir Boumertit frôle les 75% aux législatives, pendant que Rima Hassan marche sur l’eau aux européennes avec des résultats qui feraient pâlir la Corée du Nord. Le rêve de LFI ? Rafler les mairies, accumuler les grands électeurs, construire une base municipale pour prendre l'État à la hussarde. Objectif : Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Givors — des villes réputées imprenables pour la droite, livrées à l’extrême-gauche depuis des décennies. Mais patatras. En direct,sur BFM-TV, Mathilde Panot — sosie, politique, de Michèle Picard, balance tranquillement à une France traumatisée par l’insécurité que dans les villes LFI, il n y aura plus de police municipale ni de vidéoprotection, mais… des ateliers de mime et des stages de poterie en pâte à sel en remplacement. Effet immédiat : consternation générale. Même chez les plus acharnés des insoumis, ils commencent à douter. Peut-être qu’en fait, gagner une mairie n’est pas une si bonne idée ? Peut-être que devoir gérer l’éclairage public et les incivilités sans pouvoir accuser Retailleau ou Wauquiez , ça fait peur ? Et voilà comment LFI, prise dans le syndrome de l’échec programmé, sabote elle-même ses chances. Car au fond, ces gens-là n’ont pas envie de gouverner. Ils préfèrent l'indignation à la gestion, les slogans à la responsabilité. Être élu, c’est devenir comptable. Or, LFI préfère l’insolence au budget, les happening à la propreté des rues. Alors la peur change de camp. Ce n’est plus celle des électeurs devant l’insécurité. C’est celle de la France Insoumise… devant la victoire. Farid Ben Moussa Conseiller municipal de Vénissieux