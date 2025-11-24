L’éloge funèbre du Parti socialiste lyonnais

Tout commence avec Sandrine Runel, députée de la 4ᵉ circonscription du Rhône, élue par un curieux mélange de hasard, de rejet du macronisme et d’un slogan digne d’une tombola : "Votez pour moi, le NFP m’a mis l’étiquette". On a rarement fait plus pragmatique.

À peine élue, la voilà propulsée à la tête du PS lyonnais, non pas parce qu’elle incarne quelque renouveau, mais parce qu’il ne restait plus grand monde pour tenir la clé du local. Catapultée chef de file pour les élections municipales, elle a depuis prouvé qu’on peut être à la fois députée fantôme et gestionnaire de parti hors-sol, un mélange unique qui ferait déprimer un smicard gagnant au loto.

Réélue tête de liste avec le plus petit score possible — à croire que même les votants hésitaient à valider leur propre bulletin — elle n’a pu s’en sortir qu’en tordant les règlements, pressant les novices, et imposant sa garde rapprochée famélique sur les postes "qui comptent", c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore déserté.

Viennent ensuite les négociations avec les écologistes pour les élections à venir. On pourrait croire à un sketch, mais non : c’est du sérieux.

Les Verts les entraînent droit dans le mur, les sondages les annoncent déjà laminés, mais Sandrine Runel persiste, soutient, applaudit. Peu importe si le navire sombre, du moment qu’elle reste sur le radeau les pieds au sec, le reste peut couler à pic.

Le PS perdra des élus ? Des territoires ? De la crédibilité ? Qu’importe. Après tout, c’est déjà en grande partie fait.

Pour justifier cette stratégie suicidaire, elle dégaine le soutien de Renaud Payre, le patron du micro-micro parti "Voix Solo", dont l’existence est si discrète qu’on se demande s’il a lui-même un fichier d’adhérents. C’est comme commencer la visite d’une maison par les WC : techniquement, ça existe, mais personne n’a envie d’y rester.

Son passé ? Eh bien, parlons-en.

Sa réputation était déjà fragile lorsqu’on l’a comparée dans la presse à une Thénardière du logement, hébergeant une locataire dans des conditions indignes alors qu’elle était adjointe… au Logement. Même là, aucune réaction.

Pas plus lorsqu’un élu PS à Vénissieux a traité l’opposition de "mangeurs d’excréments".

Aucun soutien aux militants hors de Lyon, aucune parole pour les élus qui rament encore sur le terrain. Rien.

Un vide que même les fantômes trouvent trop grand pour s’y manifester. Et au final ?

Sandrine Runel incarne parfaitement ce qu’est devenu le Parti socialiste : un vieux parti oublié, sans boussole, sans base, sans colonne vertébrale, prêt à disparaître non pas dans un dernier souffle héroïque, mais dans un petit glissement administratif, une sorte d’extinction silencieuse.

Le Parti socialiste n'est pas mort.

Non.

Il s’éteint, doucement, dans l’indifférence générale — et parfois avec la complicité active de ceux qui en tiennent encore le cadavre.

Requiescat in pace. Ou ce qu’il en reste.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux