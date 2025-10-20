Quand les écologistes boivent leurs larmes

À partir de ce moment, la panique s’est propagée dans toute la gauche lyonnaise et métropolitaine.

Les pseudo-accords électoraux, déjà fragiles, vont exploser : pourquoi s’associer aux Verts pour des places qui n’existeront plus ? Autant sauver ses indemnités en solo.

Le Parti socialiste va tenter de reprendre le leadership.

Voix commune de Renaud Payre ? Une voix, oui — la sienne.

Le PCF, lui, n’existe plus que sur les plaques commémoratives et dans les hommages à Lénine : ils auront désormais plus de temps pour visiter son caveau.

Quant à La France insoumise, c’est le grand ouf de soulagement : ils veulent des élus sans gouverner, ils seront servis.

L’élection municipale anticipée de Francheville l’avait déjà annoncée : la victoire nette et sans bavure de Claire Pouzin sur la vice-présidente écologiste, amatrice de chaufferies à bois polluantes, n’était pas un accident. C’était, comme je l’écrivais déjà, le requiem de cette gauche bobo, plus proche des lobbys et du CAC 40 que du Français moyen.

Et hélas pour eux, cela s’est vu.

Jean-Michel Aulas, simplement sur son nom et trois idées griffonnées sur un post-it, va renvoyer sur leur vélo l’aristocratie verte lyonnaise. Direction Paris et ses associations para-publiques grassement subventionnées, où ils pourront pondre des rapports que personne ne lira, mais qui financeront leur train de vie à base de vélos-cargos à 6000 euros.

Et je suis persuadé que le sondage est encore en-dessous de la réalité.

Ce n’est pas une vague citoyenne qu’ils vont se prendre — c’est un tsunami de cœur lyonnais.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux