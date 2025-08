Vénissieux, chronique d’une ville à l’agonie

Vénissieux vit au rythme des kalashs et des gyrophares, et plus personne ne s’en étonne. Ici, les trafiquants dictent leur loi, à ciel ouvert. Les points de deal pullulent, jusque dans les halls d’immeubles, des foyers pour personnes âgées ,parfois à quelques mètres d’une école.

À ce décor déjà crépusculaire s’ajoute une autre réalité : celle d'une errance psychiatrique à ciel ouvert. Faute de structures adaptées, des malades lâchés dans la nature errent entre deux doses, deux crises, deux stations de tram. Et dans leur sillage ? Des sans âmes sans foi ni loi : dealers, proxénètes, vendeurs de mort, prêts à exploiter la moindre faille humaine.

Vénissieux est devenu une salle de shoot à ciel ouvert sponsorisé par le matériel de la Métropole de Lyon.

Le sans-abrisme s’étale, se multiplie, se normalise. Il prospère sur les ruines de la solidarité, abandonné par une municipalité communiste plus prompte à défendre les postures que les populations. Les sans-papiers sont nombreux, et deviennent, par nécessité, la main-d’œuvre invisible d’un tissu mafieux bien structuré.

La jeunesse, elle, n’a plus d’horizon. Pas de MJC depuis 30 ans, pas de lieux de vies, pas ou pas assez de clubs de sport accessibles. Le pognon pour la boule lyonnaise, pas pour le futsal.

Même s'ils sont 100 fois plus nombreux : que reste-t-il ? Les cages d’escaliers et les réseaux sociaux pour exister. L’État a déserté, les institutions ont baissé les bras, les familles sont dépassées.

Vénissieux, c’est aussi l’une des populations les plus pauvres de la métropole lyonnaise. Des habitants mal logés, entassés dans des logements sociaux dégradés, à plus de 90% dans certains quartiers. Une concentration qui rend toute mixité sociale impossible. Qui oserait venir s’y installer ? Personne, et surtout pas les classes moyennes.

Sur le plan politique, le communautarisme a trouvé porte ouverte. Avec l'aval de la maire PCF Michèle Picard et les applaudissements de Bruno Bernard, il va jusqu’à siéger en conseil municipal, entre un représentant affilié à Milli Görüs d'une association islamiste interdite dans de nombreux pays et un autre représentant d’associations identitaires comoriennes. La République ? Absente. La laïcité ? Un souvenir.

La police municipale est en sous-effectif, désarmée, avec un des taux de vidéosurveillance les plus bas de l'agglomération. La police nationale, elle, méconnaît le terrain, faute de moyens et de présence pérenne. La préfète regarde ailleurs. Les juges s’accommodent des pratiques locales. La majorité communiste continue, elle, de faire la morale au reste de la France, tout en fermant les yeux sur l’ensauvagement de sa propre ville.

Vénissieux, aujourd’hui, c’est une ville prise en otage. Par les réseaux, par la misère, par l’idéologie. Et demain ? Si rien ne change, ce sera la tombe d’une République déjà bien malade.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux